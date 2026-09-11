Mexique : 50 millions de pesos pour les livres en bibliothèque

Elle devrait rester ouverte environ deux semaines. Selon La Jornada, un comité de lecture pluraliste examinera ensuite les propositions, avec plusieurs besoins identifiés : vulgarisation scientifique, histoire du Mexique, littérature et collections destinées à la jeunesse.

Paco Ignacio Taibo II, directeur du Fondo de Cultura Económica (FCE), assure que les bibliothèques n’avaient plus acheté de livres depuis dix ans. La précision importe : le chiffre relève de son constat, repris par la Secretaría de Cultura, et non d’une série statistique publiée sur les acquisitions du réseau. Reste un changement de cap revendiqué sans détour : la commande publique revient dans la politique de soutien au livre.

Cinquante millions, et un précédent nommé Era

Pour Claudia Curiel de Icaza, ministre de la Culture, l’opération doit agir des deux côtés du comptoir : renouveler les collections publiques et apporter de la trésorerie aux maisons. « Cela leur donne de la liquidité et renforce les éditeurs indépendants », résume-t-elle dans La Jornada. L’aide ne prend donc pas la forme d’une subvention directe : l’État achète des ouvrages qui rejoindront les bibliothèques.

Le calendrier n’a rien d’anodin. En août, Ediciones Era, fondée en 1960, a annoncé réduire au minimum ses opérations, après avoir constaté que l’équilibre économique qui soutenait son activité n’existait plus. La maison a ainsi corrigé les premières informations faisant état d’une fermeture : son catalogue demeure et continuera de circuler.

La présidente Claudia Sheinbaum avait alors demandé comment venir en aide à Era. Selon son propre récit, Claudia Curiel et Paco Ignacio Taibo II lui ont proposé d’élargir la réponse. La ministre insiste depuis sur ce changement d’échelle : le catalogue d’Era compte, mais d’autres petites et moyennes maisons pourraient, explique-t-elle, connaître des difficultés comparables. Le cas particulier a donc accéléré une réponse pensée, désormais, pour plusieurs maillons de la chaîne.

La TVA zéro attend encore le Congrès

Le deuxième chantier porte sur les librairies. Une proposition de TVA à taux zéro figure dans le Paquet économique 2027 transmis au Congrès le 8 septembre. Elle concernerait les établissements dont au moins 90 % des revenus proviennent de la vente de livres — un seuil destiné à exclure les commerces où ceux-ci ne constituent qu’une activité accessoire.

À ce stade, rien n’est acquis : le Parlement doit encore approuver la disposition. Le gouvernement estime son bénéfice fiscal entre 200 et 250 millions de pesos par an pour la filière.

La subtilité compte. Au Mexique, le livre bénéficie déjà de règles particulières en matière de TVA : selon les opérations, la législation prévoit exonération ou taux zéro. Or les deux mécanismes ne produisent pas les mêmes effets pour le professionnel. Le dispositif envisagé doit notamment permettre aux vendeurs concernés de récupérer la taxe acquittée sur certaines dépenses, a expliqué Antonio Martínez Dagnino, directeur du Servicio de Administración Tributaria.

À ces deux leviers s’ajoute, pour 2027, un renforcement annoncé du soutien aux foires du livre organisées dans les États. La Secretaría de Cultura revendique ainsi une politique de filière : commande publique pour alimenter les bibliothèques et soutenir les maisons, dispositif fiscal pour les librairies, aides à la circulation des ouvrages.

Pour l’heure, une différence demeure essentielle entre les annonces. Les 50 millions de pesos destinés aux acquisitions sont déjà prélevés sur le budget 2026 de la Culture et disposent d’un calendrier. La TVA à taux zéro, elle, reste une proposition soumise au Congrès.

Crédits photo : maneph9 CC 0

Par Clément Solym

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