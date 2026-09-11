Kasischke, Férey, Nothomb : les livres qui font parler la rentrée

Noyades, filiations brisées, objets chargés de souvenirs et violences transmises : les lectures de la semaine font remonter ce que les personnages auraient préféré laisser sous silence. Autour de Baignade surveillée, Lakota, La dernière des Wilberforce, Choses que je croyais perdues et L’Adolescence du perroquet, les critiques dessinent une rentrée où l’intime croise l’histoire collective, entre enthousiasmes francs et réserves plus sévères.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes 1 ★ Baignade surveillée(Gallimard) Laura Kasischke 6 blogs 5706 ex. 2 ★ Lakota(Gallimard) Caryl Férey 5 — 10.731 ex. 3 ★ La dernière des Wilberforce(L'Iconoclaste) Julia Kerninon 5 blogs 4357 ex. 4 ★ Choses que je croyais perdues(Gallimard) Clémentine Mélois 5 blogs · presse · vidéos 2864 ex. 5 ★ L'Adolescence du perroquet(Albin Michel) Amélie Nothomb 5 — 36.060 ex.

(données de ventes fournies par Edistat, semaine 36)

Romans en vue

Cette semaine, l'eau et la disparition dominent les récits les plus commentés. Baignade surveillée (Gallimard) de Laura Kasischke fait son entrée dans les lectures avec un dispositif choral qui reconstitue les heures précédant la noyade d'un enfant en 1969, le jour même du décollage d'Apollo 11. Dealer de lignes salue « une plume d'une grande finesse qui dégage une grande sensibilité, tout en posant un regard avisé sur les différentes classes sociales qui composent l'Amérique ». Lakota (Gallimard) de Caryl Férey arrive également dans les esprits cette semaine : le roman suit une fratrie remontant la piste de leur père, un Indien retrouvé mort dans le Mississippi, jusqu'aux réserves lakota, mêlant enquête criminelle et reconstitution d'une histoire collective. Du côté du huis clos familial, La dernière des Wilberforce (L'Iconoclaste) de Julia Kerninon convainc A l'ombre du noyer, qui souligne une tension qui « rend toute interruption difficile », tandis que Les jardins d'Hélène évoque une lecture devenue « addictive jusqu'à la dernière ligne », l'autrice étant par ailleurs invitée sur QWERTZ . Choses que je croyais perdues (Gallimard) de Clémentine Mélois, présenté à la librairie mollat , séduit Coin lecture de Nath qui le juge « subtil, sensible, lucide, drôle », tandis que Le Monde y voit un roman sur « ces souvenirs que les objets racontent ». Enfin, L'Adolescence du perroquet (Albin Michel) d'Amélie Nothomb clôt ce panorama avec son conte bref sur les liens affectifs projetés sur l'autre.

Thématiques de la semaine

Mémoire familiale et secrets enfouis Plusieurs romans interrogent ce que les générations se transmettent sans le dire. Nous aussi (Actes sud) d'Anne Godard, disséqué sur Le Regard culturel et analysé par En attendant Nadeau comme une résistance à « la dictature du je », partage cette veine avec Notre-Dame-des-Anges (Editions POL) de Célia Houdart, où Télérama retrace, à partir d'échanges épistolaires, la liaison clandestine de grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale. N'efface pas mes cercles (Verdier) d'Emma Marsantes va plus loin encore dans cette généalogie de la violence : Le Monde y lit « un roman elliptique et lacunaire de la violence familiale et de sa reconduction de génération en génération ». Amérique profonde et statut des femmes Un autre fil relie plusieurs romans venus des marges américaines. Tyson (Sonatine) de Tiffany Quay-Les trois rivières dépeint, selon Tranches de livres , une Amérique où « le statut des femmes est remarquable » entre sacrifice et obligation, tandis qu'Ici, Maintenant (Métailié) de Tom Newlands est rapproché des films de Ken Loach par Page après page , qui salue son style alerte sur fond de misère sociale. Corps, eugénisme et violences invisibles Mon corps donné pour vous (Noir sur blanc) de Marouane Essadek, présenté sur 28 minutes - ARTE , redonne chair à Carrie Buck selon Benzine Magazine , qui souligne un regard « tellement empathique qu'il engage totalement ». Dans un registre plus intime, Charlotte Milandri, chroniqué par Diacritik autour de l'impensé de la violence féminine (Arléa), déploie une écriture « sobre, contenue, attentive aux objets et aux sensations ».

Réception critique

Sources les plus actives

284 contributions recensées cette semaine (237 avis, 25 podcasts, 22 vidéos).

Crédits illustration : freepics

Par Bernard Strainchamps

Contact : bs@bibliosurf.com