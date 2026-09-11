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#Economie

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres

Le casse du siècle, de Sarah Knafo, entre directement à la première place des ventes de livres en France avec 60.584 exemplaires écoulés du 31 août au 6 septembre 2026. Et en ferait oublier que la semaine passée encore, Freida McFadden culminait en tête des meilleures ventes. De quoi faire regretter l'Américaine, sa femme de ménage et toute la clique...

Le 11/09/2026 à 11:50 par Nicolas Gary

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Publié le :

11/09/2026 à 11:50

Nicolas Gary

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Paru le 2 septembre chez Fayard, Le casse du siècle ouvre sa première semaine de classement avec 60.584 ventes et un cumul de 60.995 exemplaires. Sarah Knafo dispose d’une avance de 29.433 unités sur Morgane Moncomble : La vengeance de la veuve noire, publié le même jour chez Hugo Roman, démarre à 31.151 exemplaires, pour 31.305 ventes cumulées.

Le podium accueille ensuite Cahiers de Douai; 1re générale & techno, bac de français, chez Hatier. L’édition créditée à Arthur Rimbaud, Alain Couprie et Johan Faerber atteint 26.118 ventes sur la semaine et 393.437 exemplaires cumulés après 56 semaines de présence. Un peu plus de 5000 unités la séparent de la deuxième place.

Quatre titres d’Enseignement dans le top 10

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), perd trois places et se retrouve quatrième avec 18.614 ventes. Après dix semaines de présence, le poche de City atteint 380.439 exemplaires cumulés. On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset, dans l’édition Hatier, prend la cinquième place avec 15.316 ventes.

L’Enseignement occupe quatre rangs parmi les dix premiers : les Cahiers de Douai chez Hatier sont troisièmes, On ne badine pas avec l’amour cinquième, une autre édition des Cahiers de Douai, publiée par Belin éducation-Gallimard, huitième avec 11.365 exemplaires, et New I Bet You Can; anglais : 6e; workbook, chez Magnard, dixième avec 10.132 ventes. Ce dernier gagne 41 places en une semaine.

Entre ces références, L’Adolescence du perroquet d’Amélie Nothomb recule de quatre rangs, à la sixième place, avec 12.793 exemplaires. C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien avance de huit positions et devient septième avec 11.422 ventes. Le Code civil : annoté (édition 2027), chez Dalloz, progresse de douze places et occupe le neuvième rang avec 10.483 exemplaires.

Le top 10 se partage ainsi entre quatre titres d’Enseignement, trois de Littérature (hors poche), deux d’Essais & Références et un de Littérature (poche). Hatier est le seul éditeur à placer deux références parmi les dix premières ; Arthur Rimbaud apparaît, lui, sur deux éditions distinctes des Cahiers de Douai.

La présence de l’Enseignement s’accentue encore au-delà de la dixième place : dix des vingt premiers titres appartiennent à ce segment. Pour un oui ou pour un non : bac 2026, de Nathalie Sarraute, est 11e avec 9436 ventes, devant Pluie et vent sur Télumée Miracle, de Simone Schwarz-Bart et Alexandre Salcède, 12e avec 8609 exemplaires. On ne badine pas avec l’amour, dans une autre édition, figure également au 15e rang, tandis que Discours de la servitude volontaire et Lettres d’une Péruvienne occupent les 17e et 18e places.

La progression la plus forte du fichier se situe plus bas. La grammaire par les exercices; 6e; cahier de l’élève, de Joëlle Paul, chez Bordas, gagne 169 places pour atteindre le 30e rang. Ses ventes hebdomadaires s’établissent à 5724 exemplaires. Il s’agit d’une progression dans le classement, et non d’une hausse de ventes mesurée d’une semaine sur l’autre.

Le marché gagne 18 % en volume

Le bilan Edistat porte sur l’ensemble du marché du 31 août au 6 septembre. Les ventes atteignent 6,031 millions d’exemplaires, contre 5,108 millions la semaine précédente, soit une hausse de 18 %. Le chiffre d’affaires passe de 63,869 à 71,154 millions €, en progression de 11 %. La comparaison annuelle reste négative : -10 % en volume et -8 % en valeur.

Les grandes surfaces spécialisées constituent le premier circuit avec 56 % des exemplaires et 55 % du chiffre d’affaires. Elles progressent de 27 % en volume sur une semaine. Les librairies, tous niveaux confondus, représentent 31 % des ventes et 34 % de la valeur, avec des volumes en hausse de 15 %. Les grandes surfaces alimentaires pèsent 13 % des exemplaires et 11 % du chiffre d’affaires ; leurs ventes reculent de 7 %.

Avec 60.584 exemplaires, Le casse du siècle termine la semaine avec presque deux fois les ventes de son poursuivant immédiat. Dans le même temps, l’Enseignement occupe quatre places du top 10, dix du top 20 et signe aussi la plus forte progression du classement au 30e rang.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

 
 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Michel Bussi

Paru le 03/09/2026

349 pages

Presses de la Cité

22,90 €

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Français 4e Grevisse

Ariane Carrère

Paru le 26/04/2021

128 pages

Magnard

6,50 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Ambre Perez-Parfait

Paru le 23/04/2025

192 pages

Belin

2,50 €

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Jujutsu Kaisen Modulo Tome 1

Gege Akutami, Yuji Iwasaki trad. Damien Guinois

Paru le 27/08/2026

192 pages

Editions Ki-oon

7,20 €

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L'intruse

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 06/05/2026

372 pages

City Editions

22,00 €

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La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

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La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

19,90 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Le Menteur

Pierre Corneille

Paru le 10/04/2024

256 pages

Hatier

3,20 €

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Le vrai du faux

Collectif, Flammarion, Astrid Chauvineau

Paru le 26/08/2026

192 pages

Flammarion

4,50 €

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Le cahier Maths&tiques 6e

Yvan Monka, Florie Monka

Paru le 17/04/2025

160 pages

Magnard

6,95 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 03/05/2023

160 pages

Flammarion

2,90 €

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Nazebrocadabra !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 28/05/2026

70 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 12/04/2023

124 pages

Hachette

2,50 €

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Le Robert Junior illustré

Le Robert

Paru le 16/05/2024

1532 pages

Le Robert

18,95 €

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Ragnarok

Daul, Jin, Brix trad. Sabrina Damoune

Paru le 27/08/2026

224 pages

Kbooks

14,95 €

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La guerre par d'autres moyens

Karine Tuil

Paru le 13/08/2026

448 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Anglais 5e A1 A2 New I Bet You Can

Jaillet Michelle, Andre Frederic, Chabas Simone, Denoix-smart Frédérique, Doublet Anne, Michelle Jaillet, Frédéric André, Simone Chabas, Frédérique Denoix-Smart, Collectif

Paru le 24/04/2026

128 pages

Magnard

9,20 €

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E for English 6e A1>A1+

Mélanie Herment, Corinne Létant, Anna Guill

Paru le 21/05/2025

144 pages

Editions Didier

8,50 €

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Français 3e Grevisse

Myriam Dufour, Valentin Rietz, Maud Varbédian

Paru le 26/04/2021

144 pages

Magnard

6,50 €

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Mon carnet de labo Physique Chimie 5e-4e-3e

Christophe Daujean, Fabrice Massa

Paru le 07/05/2025

62 pages

Hatier

3,90 €

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Plan comptable général

Sébastien Paugam

Paru le 14/01/2026

64 pages

Foucher

2,99 €

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Le dictionnaire Larousse junior poche CE/CM

Collectif, Larousse

Paru le 03/06/2026

1040 pages

Larousse

11,95 €

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Maths 6e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 04/08/2025

128 pages

Generation 5

6,50 €

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 10

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 26/08/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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Un Animal Sauvage

Joël Dicker

Paru le 26/03/2026

521 pages

Rosie & Wolfe

10,90 €

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Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 19/08/2026

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Pot-Bouille (1882)

Emile Zola

Paru le 15/04/2026

612 pages

Hatier

4,10 €

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L'Odyssée

Homère trad. Médéric Dufour, Jeanne Raison

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

3,70 €

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Pour toi

Osamu Nishi, Shiro Usazaki trad. Quéré david Le, David Le Quéré

Paru le 03/09/2026

171 pages

Editions Ki-oon

7,20 €

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Les fondamentaux de ta réussite

Collectif, Dalloz

Paru le 13/08/2026

Editions Dalloz

45,90 €

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Plan comptable général

Charlotte Disle

Paru le 14/01/2026

28 pages

Dunod

2,90 €

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Berserk - Edition Prestige Tome 6

Kentaro Miura trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 26/08/2026

464 pages

Glénat

24,90 €

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Je crois que je l'ai tuée

Andrea Mara trad. Anna Durand, Iris Le Guinio

Paru le 04/09/2026

430 pages

Points

9,90 €

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Mystère au Festival de l'Automne

RL Killmore, Infusettes Les, Barbara Versini, R. L. Killmore

Paru le 02/09/2026

384 pages

Hauteville

17,95 €

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Le Robert Junior poche +

Le Robert

Paru le 23/05/2024

1104 pages

Le Robert

13,95 €

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La Grammaire par les exercices 5e

Joëlle Paul, Mathilde Sorel

Paru le 26/03/2026

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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Tout le monde aime Clara

David Foenkinos

Paru le 14/05/2026

240 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 30/04/2025

287 pages

Flammarion

3,00 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 04/04/2024

173 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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D'autres printemps

Virginie Grimaldi

Paru le 06/05/2026

350 pages

Flammarion

20,90 €

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Bloggers 6e A1-A1+

Maison des langues, Frédéric Chotard, Nathalie Brient, Lynda Breton, Virginie Jousset, Adeline Wion-Goguillon

Paru le 11/07/2025

112 pages

Editions Maison des langues

8,90 €

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A retardement

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

480 pages

Pocket

9,60 €

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Cahier de français 4e ColléGram'

Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic

Paru le 17/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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Courir

Jean Echenoz

Paru le 12/09/2024

170 pages

Editions Gallimard

5,90 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset, Alfred de Musset

Paru le 17/04/2024

192 pages

Flammarion

2,90 €

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Maths et tiques 5e (2026) - Cahier élève

Monka Yvan, Monka Florie, Yvan Monka, Florie Monka

Paru le 02/04/2026

160 pages

Magnard

6,95 €

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Le Robert poche

Marie-Hélène Drivaud

Paru le 03/06/2021

1140 pages

Le Robert

9,95 €

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Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

6,20 €

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Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 23/04/2025

320 pages

Belin

3,00 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Romain Enriquez

Paru le 30/04/2025

159 pages

Flammarion

2,50 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 07/05/2025

128 pages

Nathan

3,20 €

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Baignade surveillée

Laura Kasischke trad. Céline Leroy

Paru le 27/08/2026

313 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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Swan Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 10/06/2026

688 pages

Hachette

20,00 €

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle

Paru le 19/02/2009

91 pages

Editions Gallimard

5,00 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Take it easy 6e A1>A1+

Erwan Gouraud, Pauline Puech, Amalia Rogers, Aline Charles

Paru le 21/05/2025

176 pages

Hatier

10,90 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 09/04/2025

143 pages

Hachette

3,00 €

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Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

8,95 €

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 02/05/2024

140 pages

Nathan

3,70 €

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Maths 6e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 06/05/2025

160 pages

Generation 5

7,60 €

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Code pénal annoté

Yves Mayaud, Olivier Martineau

Paru le 25/06/2026

Editions Dalloz

37,00 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Anglais 6e A1-A1+ On Your Way

Maison des langues, Frédéric Chotard

Paru le 18/07/2025

128 pages

Editions Maison des langues

8,90 €

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Une unique lueur

Fred Vargas

Paru le 08/04/2026

522 pages

Flammarion

23,00 €

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Maths 5e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 21/05/2026

128 pages

Generation 5

6,50 €

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Cahier de français 3e ColleGram'

Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic

Paru le 17/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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Lakota

Caryl Férey

Paru le 13/08/2026

432 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Cahier Grevisse 5e (2026)

Varbédian Maud, Dufour Myriam, Maud Varbédian, Myriam Dufour

Paru le 02/04/2026

128 pages

Magnard

6,50 €

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Cahier de français 6e De plumes & de pages

Martine Dewald, Patricia Fize, Florence Randanne

Paru le 05/05/2025

128 pages

Magnard

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La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 11/02/2026

392 pages

City Editions

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Mathématiques 6e Transmath

Joël Malaval, Bernard Chrétien, Pierre-Antoine Desrousseaux, Jean-Marc Lécole

Paru le 16/04/2025

143 pages

Nathan

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Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

312 pages

Editions Gallimard

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Histoire-Géographie-EMC 3e Fiches d'activités

Jean Claude Martinez, Corinne Chastrusse, David Roussy, Philippe Tissot

Paru le 28/04/2026

80 pages

Hatier

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Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 07/05/2025

224 pages

Nathan

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Français 6e

Stanislaw Eon du Val, Maïder Labes

Paru le 14/07/2025

128 pages

Lelivrescolaire.fr

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Le crime du paradis

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

480 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 03/05/2023

159 pages

Belin

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Dictionnaire poche Espagnol

Anonyme, Larousse

Paru le 08/06/2022

800 pages

Larousse

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Le Roi Lion

Aurélia Bertrand

Paru le 02/09/2026

112 pages

Hachette

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Histoire-Géographie-EMC 6e Fiches d'activités

Jean Claude Martinez, Corinne Chastrusse

Paru le 17/04/2026

96 pages

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Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 14/05/2025

158 pages

Actes Sud Editions

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Le cahier Transmath 3e

Joël Malaval

Paru le 16/04/2025

160 pages

Nathan

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E for English 4e A2>B1

Mélanie Herment, Karine Letellier, Annie Coghlan, Mathias Degoute

Paru le 03/05/2017

144 pages

Editions Didier

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Cahier de Français 6e Cycle 3

Clémence Fafa, Laëtitia Marcellesi, Fabienne Haudiquet

Paru le 21/05/2025

128 pages

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Nouvelles réalistes

Guy Maupassant, Guy de Maupassant

Paru le 31/01/2024

140 pages

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

Paru le 14/01/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Lancelot ou le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes trad. Emanuele Arioli

Paru le 23/04/2026

288 pages

Belin

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Histoire-Géographie EMC 5e

Jean-Claude Martinez, Corinne Chastrusse, David Roussy, Philippe Tissot

Paru le 17/07/2024

112 pages

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Terre des Lettres Le Labo de grammaire 4e

Anne-Christine Denéchère, Catherine Hars, Véronique Marchais, Anne-sophie Muraro, Claire-Hélène Pinon

Paru le 28/04/2021

128 pages

Nathan

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Pot-Bouille

Emile Zola

Paru le 07/05/2026

544 pages

Nathan

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Winx Club

Dombrofsky Alicia, Alicia Dombrofsky

Paru le 05/08/2026

112 pages

Hachette

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Anglais 4e A2-B1 Bloggers

Frédéric Chotard, Bénédicte Kerg, Karen Petteni, Sylvie Le Saout-Dutay

Paru le 15/06/2017

127 pages

Editions Maison des langues

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Le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes, Chaïnesse Bouchareb, Baptiste Decorps trad. Catherine Croizy-Naquet

Paru le 07/05/2026

260 pages

Nathan

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Le cahier Transmath 4e

Joël Malaval, Jean-Marc Lécole, Annie Plantiveau, Frédéric Puigrédo, Mickaël Védrine

Paru le 28/04/2021

112 pages

Nathan

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Légendes Spectral

Tui T. Sutherland, Jake Parker, Tui-T Sutherland trad. Vanessa Rubio-Barreau

Paru le 27/08/2026

256 pages

Editions Gallimard

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La femme du serial killer

Alice Hunter trad. Sebastian Danchin

Paru le 04/06/2026

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 01/02/2007

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Editions Gallimard

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La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

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Les Misérables

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Français 3e Mon cahier d'activités

Cécile de Cazanove, Pierre-Alain Chiffre, Anne Revert

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Un avenir radieux

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E for english 3e A2>B1

Mélanie Herment, Anne-Cécile Couturier, Camille Dumas, Mathias Degoute

Paru le 03/05/2017

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Editions Didier

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Pot-Bouille

Emile Zola

Paru le 23/04/2026

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Le dictionnaire Larousse Junior CE/CM

Larousse

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Français 5e

Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic, Amélie Archenault, Bénédicte Le Doré, Anne-Caroline Lissoir

Paru le 25/03/2026

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Viser juste

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Histoire-Géo-EMC 4e

Jean-Claude Martinez, Corinne Chastrusse, David Roussy, Philippe Tissot

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Sylvain Prudhomme

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Un marché noir

Bérénice Pichat

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Meilleures ventes : Amélie Nothomb, enfin une rivale pour Freida McFadden ?

Du 17 au 23 août, Freida McFadden règne toujours, mais une rivale vient enfin troubler son été sans partage. Amélie Nothomb entre directement à la 2e place et s’impose comme la première nouveauté de la rentrée capable de regarder l’Américaine dans les yeux. En librairie, le mouvement est encore plus net : l'autrice de L’Adolescence du perroquet prend la tête et entraîne avec elle plusieurs romans de la rentrée. Le marché reprend lui aussi quelques couleurs, sans faire oublier un niveau toujours inférieur à celui de l’an passé.

28/08/2026, 14:34

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Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon

Du 10 au 16 août, les ventes de livres reculent nettement, sans bouleverser le sommet du classement : Freida McFadden conserve six titres dans le top 10 et Le dîner reste largement numéro un. Mais derrière cette domination, le marché commence à changer de saison : les cahiers de vacances s’effacent au profit des références de rentrée, tandis qu’en librairie, la hiérarchie se révèle sensiblement différente de celle du marché général.

21/08/2026, 13:10

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Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.

14/08/2026, 15:27

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Plus de 9 millions de livres vendus : jusqu’où ira Freida McFadden ?

Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.

07/08/2026, 12:49

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Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.

 

31/07/2026, 19:25

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Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

24/07/2026, 13:43

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

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Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

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Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

26/06/2026, 11:27

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Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.

19/06/2026, 11:42

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Meilleures ventes : La prof reste en tête devant Mortelle Adèle et Boualem Sansal

La prof, de Freida McFadden, traduit de l’anglais par Karine Forestier, conserve la première place des meilleures ventes en France, avec 19.866 exemplaires écoulés et 178.238 exemplaires cumulés en six semaines. Le titre publié chez J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra !, qui gagne quatre places, et La légende, de Boualem Sansal, entrée directe sur le podium. Le haut du tableau associe un leader stable, une bande dessinée en progression et une nouveauté de littérature hors poche.

12/06/2026, 15:56

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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

05/06/2026, 19:06

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La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

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Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

15/05/2026, 11:34

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Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

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Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.

 

05/05/2026, 10:15

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Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.

24/04/2026, 11:54

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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

17/04/2026, 11:48

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Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

10/04/2026, 15:43

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Guillaume Musso et Bernard Minier : un doublé, en duo

Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.

03/04/2026, 12:02

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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

27/03/2026, 12:06

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

13/03/2026, 13:11

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Pourquoi avons-nous l’impression de subir nos vies ?

Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).

06/03/2026, 12:55

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La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

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Une nouvelle locataire dans le top des ventes de livres – mais une propriétaire inchangée

Sortie en France le 11 février 2026 aux éditions City, le nouveau roman de Freida McFadden s’installe déjà à la première place des ventes pour cette nouvelle semaine (09/02 au 15/02). Inutile de souligner que c'était prévisible...

 

20/02/2026, 15:50

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McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

13/02/2026, 12:54

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Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente

On ne sait plus trop comment l’aborder, désormais : Freida Mcfadden reste en première place, avec 21.908 exemplaires écoulés sur cette semaine 5 (26 janvier - 1er février). Et le reste… devient presque lassant, parce qu’après La femme de ménage (trad. Karine Forestier), viennent évidemment les suites de ses aventures.

06/02/2026, 10:27

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Meilleures ventes : pour les livres, Lemaitre, étalon

Une semaine n'en suit vraiment pas une autre – ou alors une tendance globale : contrer la vague McFadden revient à vider la mer à la petite cuillère. La femme de menage reprend du poil du balai (ou le fil de l'aspirateur, au demeurant) et la tête des meilleures ventes de la semaine 4 (19-25 janvier) : 24.497 exemplaires écoulés pour le titre traduit par Karine Forestier.

30/01/2026, 10:23

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Meilleures ventes : Pierre Lemaitre marche sur l’Amérique

Un classement qui ne bouge pas, mais qui confirme une chose : l'un des romanciers préférés des Français tient ses promesses et ne faiblit pas face à l’Américaine Freida McFadden. Il est toujours premier pour cette nouvelle semaine, du 12 au 18 janvier.

 

23/01/2026, 12:16

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Pierre Lemaitre tient ses belles promesses et s’empare du top des ventes

Certains auteurs tiennent parole, dès le titre de l'œuvre : Pierre Lemaitre signe ainsi une entrée fracassante sur le marché. Il se place au sommet des meilleures ventes dès la première semaine, apportant un souffle nouveau à un classement qui ronronnait depuis plusieurs mois. Passage en revue du palmarès des derniers jours (du 05/01 au 11/01)...

 

16/01/2026, 11:36

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Meilleures ventes : qui a volé la potion magique d’Astérix ?

Pour démarrer 2026, La Femme de ménage ne se contente pas de dominer : elle écrase tout sur son passage. Ou plutôt, elle balaie le classement (du 29 décembre au 4 janvier). Les trois marches du podium sont occupées par une seule et même autrice, infatigable depuis plus d’un an : Freida McFadden.

 

09/01/2026, 12:25

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La saga la plus redoutable de l’année continue sa razzia

La femme de ménage n’a rien cédé cette année. Une fois encore, la saga s’impose en force avec cinq titres dans le top 10 (du 22/12 au 28/12), tous traduits par Karine Forestier. Et l’histoire est loin d’être terminée : à la 11e place, La femme de ménage, tome 3 frappe à la porte du haut du classement. Une performance hors norme, la confirmation d’une mécanique redoutablement efficace — et d’une série qui dépasse désormais le cadre du livre, jusqu’au grand écran.

02/01/2026, 13:27

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Les arnaques aux faux conseillers bancaires, un phénomène qui s’appuie sur des données dérobées, l’usurpation d’identité et la manipulation des victimes. Par cette édition augmentée, publiée dans la collection Au grand jour (Flammarion), Thibaut Martinez-Delcayrou reprend une enquête menée entre 2023 et 2025 au contact des policiers, magistrats, banques, escrocs et victimes, et les failles qu’ils exploitent. 

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Pourquoi l’amitié est-elle devenue un idéal de vie ?

Dans Petit éloge de l’amitié, Léa Wiazemsky explore un lien que l’on tient parfois pour acquis, mais qui accompagne pourtant toute une existence. De l’ami d’enfance aux amitiés virtuelles, des bandes de copains aux ruptures amicales, la comédienne et romancière raconte ce lien choisi qui nous construit, nous accompagne et peut parfois nous faire souffrir.

07/09/2026, 07:00

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Urbex stories : les histoires secrètes derrière les photos de Jonk

Après avoir parcouru près de deux mille lieux abandonnés à travers le monde, le photographe Jonk revient avec Urbex Stories, un ouvrage qui dévoile les coulisses de ses explorations. Entre rencontres inattendues, accidents évités de justesse et fascination pour les traces laissées par le temps, le photographe propose vingt récits accompagnés de 122 photographies.

07/09/2026, 06:00

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Olivier Truc et Base Toundra : sous la neige, les vieux démons de la neutralité suédoise

Olivier Truc, s'essaie au roman de guerre et nous révèle la face cachée de la pseudo-neutralité suédoise durant la guerre. Son roman très didactique est un véritable panorama de l'histoire militaire récente de la Suède mais pèche par excès de pédagogie si bien que la mise en scène un peu artificielle manque de naturel.

07/09/2026, 05:00

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La psychanalyse contre son époque : démonter les idées reçues

À rebours du plaidoyer attendu, Jean-Pierre Winter interroge ce qui, aujourd’hui, résiste encore à la psychanalyse. Silence de l’analyste, transfert, responsabilité, absence de garantie institutionnelle : Il n’est jamais trop tard pour choisir la psychanalyse défend moins une méthode qu’une expérience de la parole et du désir, volontairement rétive aux promesses de résultats immédiats.

06/09/2026, 14:07

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Kulunas

05/09/2026, 22:10

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Agnès Martin-Lugand retourne à Folegandros, là où tout s’est brisé

Dix-huit ans après avoir fui Folegandros, Suzanne et Vadim y reviennent pour leur fils. Agnès Martin-Lugand transforme l’île grecque en territoire de mémoire, où les silences familiaux finissent par céder et où aimer ne signifie jamais effacer. Chante, Muse, à partir du 17 septembre.

05/09/2026, 22:02

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