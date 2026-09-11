Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres

Le casse du siècle, de Sarah Knafo, entre directement à la première place des ventes de livres en France avec 60.584 exemplaires écoulés du 31 août au 6 septembre 2026. Et en ferait oublier que la semaine passée encore, Freida McFadden culminait en tête des meilleures ventes. De quoi faire regretter l'Américaine, sa femme de ménage et toute la clique...
Le 11/09/2026 à 11:50 par Nicolas Gary
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11/09/2026 à 11:50
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Paru le 2 septembre chez Fayard, Le casse du siècle ouvre sa première semaine de classement avec 60.584 ventes et un cumul de 60.995 exemplaires. Sarah Knafo dispose d’une avance de 29.433 unités sur Morgane Moncomble : La vengeance de la veuve noire, publié le même jour chez Hugo Roman, démarre à 31.151 exemplaires, pour 31.305 ventes cumulées.
Le podium accueille ensuite Cahiers de Douai ; 1re générale & techno, bac de français, chez Hatier. L’édition créditée à Arthur Rimbaud, Alain Couprie et Johan Faerber atteint 26.118 ventes sur la semaine et 393.437 exemplaires cumulés après 56 semaines de présence. Un peu plus de 5000 unités la séparent de la deuxième place.
Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), perd trois places et se retrouve quatrième avec 18.614 ventes. Après dix semaines de présence, le poche de City atteint 380.439 exemplaires cumulés. On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset, dans l’édition Hatier, prend la cinquième place avec 15.316 ventes.
L’Enseignement occupe quatre rangs parmi les dix premiers : les Cahiers de Douai chez Hatier sont troisièmes, On ne badine pas avec l’amour cinquième, une autre édition des Cahiers de Douai, publiée par Belin éducation-Gallimard, huitième avec 11.365 exemplaires, et New I Bet You Can ; anglais : 6e ; workbook, chez Magnard, dixième avec 10.132 ventes. Ce dernier gagne 41 places en une semaine.
Entre ces références, L’Adolescence du perroquet d’Amélie Nothomb recule de quatre rangs, à la sixième place, avec 12.793 exemplaires. C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien avance de huit positions et devient septième avec 11.422 ventes. Le Code civil : annoté (édition 2027), chez Dalloz, progresse de douze places et occupe le neuvième rang avec 10.483 exemplaires.
Le top 10 se partage ainsi entre quatre titres d’Enseignement, trois de Littérature (hors poche), deux d’Essais & Références et un de Littérature (poche). Hatier est le seul éditeur à placer deux références parmi les dix premières ; Arthur Rimbaud apparaît, lui, sur deux éditions distinctes des Cahiers de Douai.
La présence de l’Enseignement s’accentue encore au-delà de la dixième place : dix des vingt premiers titres appartiennent à ce segment. Pour un oui ou pour un non : bac 2026, de Nathalie Sarraute, est 11e avec 9436 ventes, devant Pluie et vent sur Télumée Miracle, de Simone Schwarz-Bart et Alexandre Salcède, 12e avec 8609 exemplaires. On ne badine pas avec l’amour, dans une autre édition, figure également au 15e rang, tandis que Discours de la servitude volontaire et Lettres d’une Péruvienne occupent les 17e et 18e places.
La progression la plus forte du fichier se situe plus bas. La grammaire par les exercices ; 6e ; cahier de l’élève, de Joëlle Paul, chez Bordas, gagne 169 places pour atteindre le 30e rang. Ses ventes hebdomadaires s’établissent à 5724 exemplaires. Il s’agit d’une progression dans le classement, et non d’une hausse de ventes mesurée d’une semaine sur l’autre.
Le bilan Edistat porte sur l’ensemble du marché du 31 août au 6 septembre. Les ventes atteignent 6,031 millions d’exemplaires, contre 5,108 millions la semaine précédente, soit une hausse de 18 %. Le chiffre d’affaires passe de 63,869 à 71,154 millions €, en progression de 11 %. La comparaison annuelle reste négative : -10 % en volume et -8 % en valeur.
Les grandes surfaces spécialisées constituent le premier circuit avec 56 % des exemplaires et 55 % du chiffre d’affaires. Elles progressent de 27 % en volume sur une semaine. Les librairies, tous niveaux confondus, représentent 31 % des ventes et 34 % de la valeur, avec des volumes en hausse de 15 %. Les grandes surfaces alimentaires pèsent 13 % des exemplaires et 11 % du chiffre d’affaires ; leurs ventes reculent de 7 %.
Avec 60.584 exemplaires, Le casse du siècle termine la semaine avec presque deux fois les ventes de son poursuivant immédiat. Dans le même temps, l’Enseignement occupe quatre places du top 10, dix du top 20 et signe aussi la plus forte progression du classement au 30e rang.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Par Nicolas Gary
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