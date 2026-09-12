La fleur au fusil, face à l’enfer : Victor Lepointe raconte l’été 1914

En août 1914, la France entre en guerre sous un soleil de plomb, portée par l’idée d’un conflit bref et par l’image romantique de la « fleur au fusil ». Parmi les soldats mobilisés, Henri, jeune officier idéaliste, et Adrien, conscrit fragile encore presque enfant, découvrent rapidement une réalité radicalement différente. Leurs deux trajectoires vont être successivement broyées et réunies par les événements.

De l’héroïsme à la violence industrielle

À travers ces deux regards, Victor Lepointe met en scène le passage de l’héroïsme romantique du XIXe siècle à la violence industrielle qui caractérise la nouvelle guerre. Le récit convoque également, en filigrane, les mots de Charles Péguy, dont l’œuvre accompagne cette réflexion sur la grandeur et la tragédie humaines.

Les éditions Grand Angle nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 30 septembre :

Né en 1987 à Vitry-le-François, dans la Marne, Victor Lepointe se passionne depuis l’enfance pour l’histoire de la Première Guerre mondiale. Après avoir travaillé dans l’architecture et l’infographie 3D, puis publié plusieurs ouvrages illustrés historiques et militaires, il se consacre à la bande dessinée. Il a notamment dessiné les aventures d’Ange Leca et adapté César de Marcel Pagnol.

Par Lina Tinel-Sebie

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