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La fleur au fusil, face à l’enfer : Victor Lepointe raconte l’été 1914

Avec Été 1914, Victor Lepointe revient sur les premières semaines de la Première Guerre mondiale à travers deux jeunes hommes que tout semble opposer. Un récit en bande dessinée qui suit le basculement d’une génération, de l’enthousiasme patriotique d’août 1914 à la brutalité d’une guerre nouvelle.

Le 12/09/2026 à 06:30 par Lina Tinel-Sebie

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Publié le :

12/09/2026 à 06:30

Lina Tinel-Sebie

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En août 1914, la France entre en guerre sous un soleil de plomb, portée par l’idée d’un conflit bref et par l’image romantique de la « fleur au fusil ». Parmi les soldats mobilisés, Henri, jeune officier idéaliste, et Adrien, conscrit fragile encore presque enfant, découvrent rapidement une réalité radicalement différente. Leurs deux trajectoires vont être successivement broyées et réunies par les événements.

De l’héroïsme à la violence industrielle

À travers ces deux regards, Victor Lepointe met en scène le passage de l’héroïsme romantique du XIXe siècle à la violence industrielle qui caractérise la nouvelle guerre. Le récit convoque également, en filigrane, les mots de Charles Péguy, dont l’œuvre accompagne cette réflexion sur la grandeur et la tragédie humaines.

Les éditions Grand Angle nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 30 septembre :

Né en 1987 à Vitry-le-François, dans la Marne, Victor Lepointe se passionne depuis l’enfance pour l’histoire de la Première Guerre mondiale. Après avoir travaillé dans l’architecture et l’infographie 3D, puis publié plusieurs ouvrages illustrés historiques et militaires, il se consacre à la bande dessinée. Il a notamment dessiné les aventures d’Ange Leca et adapté César de Marcel Pagnol.

 
 
 
 
 
 

 

Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com

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Eté 1914

Victor Lepointe

Paru le 30/09/2026

80 pages

Bamboo Editions

18,90 €

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Scannez le code barre 9791041120321
9791041120321
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Le conteur croate d’histoires tristes est de retour avec un excellent roman qui nous parle d’incendies — c’est hélas d’actualité —, mais surtout qui confirme qu’il est un sacré faiseur de personnages fortement enracinés dans l’histoire tourmentée de son pays.

31/08/2026, 17:22

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Dans la Revue des Deux Mondes, quand la santé devient une obsession

Mieux manger, mieux dormir, marcher davantage, surveiller son cœur, son poids, son cholestérol, son sommeil. Le numéro de septembre de la Revue des Deux Mondes, qui paraît sous le titre Santé, une obsession française, part d’un paradoxe singulier : jamais la médecine n’a disposé d’autant de moyens pour prolonger et protéger l’existence, et jamais, peut-être, nous n’avons autant vécu dans la crainte de tomber malades. 

31/08/2026, 17:01

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Le Grimoire des Ensorceleuses (Les Ensorceleuses 2, au cinéma le 9 septembre)

31/08/2026, 16:00

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Apulée #11 : l’utopie n’est plus un rêve, mais une résistance  

Pour son onzième numéro, la revue Apulée, dirigée par Hubert Haddad et publiée chez Zulma, change de format et resserre son propos autour des « utopies en résistance ». De Humberto Ak’abal à Etgar Keret, de Macedonio Fernández à Jean-Marie Blas de Roblès, écrivains et poètes y interrogent moins les lendemains qui chantent que les formes de survie, de rupture et de résistance face au désastre.

31/08/2026, 11:38

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Les Ensablés - La Gartempe de Jean Blanzat (1906-1977)

Sous le vernis conventionnel d’un roman psychologique au temps de l’Occupation, La Gartempe (1957) dévoile un récit insolite de « nature writing » à la française. En invoquant le nom de cette rivière près de laquelle il est né, Jean Blanzat (1906-1977) nous attire pas à pas vers l’inquiétante étrangeté d’une nature immuable. Un style d’une beauté déroutante et envoûtante. Par Nicolas Acker.

30/08/2026, 09:00

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Le Guide des fêtes juives : un calendrier pour l’âme

L’Égypte, la Perse, la Mésopotamie, la Grèce ou le Maghreb… les mots voyagent, les récits se sédimentent, mais l’âme demeure.

28/08/2026, 17:05

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