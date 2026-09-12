Et si The Substance n’était pas si loin de nos salles de bains ?

Routines cosmétiques à rallonge, engouement pour les produits coréens, recours croissant à la médecine et à la chirurgie esthétiques : la peau est devenue un objet central des préoccupations liées à l’apparence. Mona Chollet part de sa propre fascination pour les crèmes, née à l’adolescence, pour explorer cet univers et les imaginaires qui l’accompagnent.

Une industrie de la beauté fondée sur l’insatisfaction

Dans ce nouveau livre, la journaliste et essayiste s’intéresse aux stratégies publicitaires, aux promesses et aux mystifications d’une industrie devenue colossale. Elle aborde également le développement des injections — notamment le Botox et l’acide hyaluronique — et du lifting, en interrogeant la pression exercée sur les femmes pour préserver une apparence jeune et repousser les signes du vieillissement.

Cette réflexion prolonge Beauté fatale, publié en 2012, dans lequel Mona Chollet analysait déjà les normes esthétiques prescrites aux femmes. Elle est également l’autrice, chez Zones, de Chez soi, Sorcières, Réinventer l’amour et Résister à la culpabilisation.

Les éditions Zones nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 01 octobre :

Mona Chollet, née à Genève en 1973, est une journaliste et essayiste franco-suisse. Elle débute comme pigiste à Charlie Hebdo. Elle est journaliste, puis cheffe d'édition au Monde diplomatique entre 2016 et 2022

Par Lina Tinel-Sebie

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