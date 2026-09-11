Les Arènes et L’Iconoclaste : Gallimard entre au capital

L’opération s’est déroulée en deux temps. BSA — Beccaria Sivry et Associées, holding familiale qui contrôle Margot — a d’abord racheté les 49 % détenus par Editis depuis 2020. Dans la foulée, Madrigall est entré au capital à hauteur de 37 %. La nouvelle répartition s’établit donc à 63 % pour BSA et 37 % pour l’ensemble présidé par Antoine Gallimard.

Le changement ne consiste pas seulement à remplacer un actionnaire minoritaire par un autre. Le pacte conclu avec Editis en 2020 ouvrait une perspective plus engageante – et avait conduit à ce que Hachette Livre entame une procédure réclamant 4,4 millions €, en mars 2021, avant d'y renoncer, deux ans plus tard. Laurent Beccaria précise que cet accord « supposait que ce groupe ait un jour la possibilité de devenir majoritaire ». Six ans plus tard, cette option n’est plus celle retenue par la famille.

« Engagés dans un processus de transmission, il était important de nous projeter dans l’avenir avec une indépendance capitalistique renforcée. » BSA conserve ainsi une majorité nette, avec à ses côtés un allié appelé à s’inscrire dans la durée.

Une transmission préparée depuis plusieurs années

L’opération s’inscrit dans la succession de Laurent Beccaria et de Sophie de Sivry, fondatrice de L’Iconoclaste, décédée en mai 2023. Trois de leurs quatre filles travaillent déjà dans l’entreprise : Alba et Constance Beccaria codirigent L’Iconoclaste et Collection Proche, tandis qu’Ondine Beccaria développe le département éducation des Arènes. La direction actuelle de L’Iconoclaste confirme les fonctions d’Alba et Constance Beccaria.

Cette étape prolonge la réorganisation engagée ces dernières années. En septembre 2025, ActuaLitté détaillait les nominations et recrutements intervenus dans le développement audiovisuel, les essais et documents, la non-fiction, l’histoire ou encore la bande dessinée. Fin 2024, Élise Lacaze avait également pris la direction générale, tout en continuant de piloter Rue Jacob Diffusion.

Laurent Beccaria estime aujourd’hui l’ensemble « stabilisé, rajeuni et doté d’une directrice générale ». Margot compte 70 salariés. Le classement 2026 de Livres Hebdo le place au 19e rang des éditeurs français, avec 24,036 millions € de chiffre d’affaires en 2025, en recul de 3,5 % sur un an.

Le communiqué revendique parallèlement une progression de 40 % du chiffre d’affaires au cours des six années de présence d’Editis au capital. Laurent Beccaria remercie à ce titre les équipes d’Interforum et les trois directrices générales d’Editis avec lesquelles Margot a travaillé : Michèle Benbunan, Catherine Lucet et Dalila Zein.

« C’est l’esprit du partenariat noué avec Madrigall qui incarne l’excellence éditoriale et le long terme », poursuit-il, insistant sur le fait que l’entreprise « ne vit que pour et par le livre ».

Antoine Gallimard évoque pour sa part « cet important moment de transmission » et une « confiance partagée dans l’avenir du livre et de la culture lettrée ». Il rattache aussi l’opération au chantier logistique de Madrigall : « Ce partenariat s’inscrit également, pour le groupe Madrigall, dans un grand projet de réunion et de modernisation de sa distribution. »

Interforum jusqu’en 2027, Sodis dès 2028

Jusqu’au 31 décembre 2027, les ouvrages de Margot continueront d’être distribués par Interforum. À compter du 1er janvier 2028, cette activité sera confiée à Sodis, filiale de Madrigall, dans le cadre d’un premier contrat de 10 ans.

La nuance importe : Margot dispose de sa propre force de vente, Rue Jacob Diffusion. Le changement annoncé concerne donc la distribution physique des ouvrages, non la disparition de cet outil commercial interne. Cette organisation n’est pas nouvelle : Rue Jacob Diffusion constitue bien une filiale de diffusion du groupe.

Le précédent changement d’actionnaire avait lui aussi entraîné une recomposition industrielle. Après l’entrée d’Editis à hauteur de 49 % en mai 2020, Margot avait quitté Hachette pour confier sa distribution à Interforum à compter du 1er janvier 2021.

Cette nouvelle bascule intervient alors qu’Editis poursuit un vaste chantier de réorganisation. Quelques jours plus tôt, ActuaLitté racontait ainsi le retour à l’indépendance des éditions Télémaque. La maison de Stéphane Watelet a repris son autonomie capitalistique tout en choisissant, à l’inverse de Margot, de rester diffusée et distribuée par Interforum.

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Margot suit donc une trajectoire différente : le lien capitalistique avec Editis disparaît et, à terme, la distribution quittera elle aussi son écosystème. Les deux opérations restent distinctes, mais leur proximité illustre un périmètre d’Editis en mouvement depuis son passage sous le contrôle d’International Media Invest, fin 2023.

Sous la direction générale de Dalila Zein depuis avril 2026, Editis poursuit notamment la réorganisation de sa branche littérature et le réexamen du portefeuille d’éditeurs partenaires confiés à Interforum. Aucun élément ne permet toutefois d’établir que la sortie de Margot procède directement de cette politique : le rachat des 49 % détenus par Editis résulte d’une possibilité prévue dans le pacte entre les actionnaires.

Le mouvement prend donc surtout sens du côté de Margot. L’éditeur ne choisit pas l’isolement, mais un nouvel équilibre : contrôle familial renforcé, arrivée d’un actionnaire minoritaire issu du monde du livre et préparation de la génération suivante. En 2028, avec le passage à Sodis, le rapprochement avec Madrigall deviendra aussi concret dans la chaîne de distribution.

Crédits photo : Laurent Beccaria © Les Arènes

Par Nicolas Gary

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