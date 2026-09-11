Femmes de résonance : quand la photographie raconte les luthières

Un instrument de musique ne naît pas seulement du bois, des outils et de la précision d’un geste. Il est aussi le fruit d’un savoir-faire, d’une histoire et d’une personnalité. Femmes de résonance : portraits de luthières propose de partir à la rencontre de celles qui façonnent ces instruments et de raconter leur métier à travers la photographie.

Huit luthières ont ouvert les portes de leurs ateliers à Florence Sortelle. Ces espaces de travail, souvent à la fois lieux de création, de réparation et de transmission, deviennent le décor d’une série où la photographie cherche moins à montrer un métier qu’à en faire ressentir la réalité. Les gestes, les matières, les instruments et les personnalités de chacune sont au cœur des images.

Pour chaque luthière, un triptyque associe trois regards complémentaires : un portrait dans son atelier, une image consacrée à ses mains et à son geste de travail, puis un portrait plus libre, laissant apparaître une facette plus personnelle ou inattendue. Ensemble, ces trois photographies composent un récit en images, entre précision du savoir-faire et singularité de la personne.

24 photographies organisées en 8 triptyques

Le projet s’intéresse ainsi à la transmission d’un métier qui repose sur des connaissances techniques, mais aussi sur une longue pratique, l’observation et la sensibilité. Derrière chaque instrument se trouvent des heures de travail, des choix, des gestes répétés et une relation particulière à la matière.

Photographier ces femmes, c’est aussi conserver la trace de ces gestes et de ces histoires.

La série réunit aujourd’hui Elle constitue un ensemble documentaire et artistique qui témoigne de la diversité des parcours et des pratiques rencontrés au fil des ateliers.

Une première étape importante est désormais franchie : quatre triptyques ont été sélectionnés pour être présentés au Festival Photo de Vic-sur-Seille, en Moselle, en octobre 2026. Cette exposition permettra de sortir les photographies du cadre numérique et de les faire exister physiquement dans l’espace. C’est précisément l’objectif de la campagne Ulule actuellement menée autour du projet.

Les contributions permettent de financer les tirages Fine Art qui seront présentés lors de cette première exposition, ainsi que les différentes étapes nécessaires à leur réalisation et à leur installation.

Au-delà de cette exposition, cette campagne représente une manière de donner une nouvelle vie à ces images. Après avoir été réalisées dans les ateliers, elles peuvent désormais devenir des objets à regarder, à transmettre et à conserver. Femmes de résonance cherche ainsi à faire entendre, par l’image, les voix de ces artisanes et la richesse d’un savoir-faire qui se construit dans le temps.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

Crédits photo : Florence Sortelle, photographe

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :