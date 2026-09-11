Dust to Dust : une poussière meurtrière, une Amérique au bord de l’asphyxie

La terre ne donne plus rien, le ciel tombe en poussière et les familles prennent la route de la Californie. À New Hope, le shérif Lawton Meadows voit s’effondrer ce qu’il reste d’une communauté déjà ravagée par la Grande Dépression. Puis les morts commencent. Avec Sarah Grange, photojournaliste travaillant pour un journal de Chicago, il traque un tueur qui profite du désastre. Bram et Jones mêlent polar rural et chronique sociale, avec pour véritable monstre un monde à bout de souffle.

Paru en huit épisodes chez Image Comics, le récit est arrivé en juillet dernier chez Delcourt, dans la collection Contrebande, traduit par Laurent Queyssi. Sa première réussite consiste à ne pas se jeter sur l’intrigue criminelle. Il faut d’abord respirer — mal — cet air chargé de terre, regarder les fermes mourir et comprendre ce qui retient encore les habitants sur place.

Le temps que monte la poussière

Cette lenteur est revendiquée. Phil Bram évoque lui-même « le rythme volontairement lent du début ». J.G. Jones précise que leur scénario « avait été rythmé pour un format plus long ». Le passage à huit fascicules l’a contraint à redistribuer la matière. Dans l’album, cette patience joue en faveur du livre : les silences pèsent, les personnages existent avant de devenir suspects ou victimes, et New Hope acquiert une vraie densité.

À propos du deuxième épisode, AIPT parle d’une « horreur qui monte lentement ». Le meilleur de Dust to Dust naît dans cette attente : une silhouette au loin, un enfant perdu dans la tempête, un corps découvert quand tout le monde paraît déjà condamné. Bram et Jones laissent planer le fantastique, mais ramènent toujours leur récit à la violence humaine.

Ce parti pris finit pourtant par présenter l’addition. Après une installation généreuse, les derniers chapitres resserrent soudain le récit. Révélations, violences et explications s’enchaînent plus vite que les indices ne s’étaient accumulés. Le dénouement fonctionne, mais il possède moins de force que la marche qui y conduit et certaines motivations auraient mérité quelques pages de plus.

Une Amérique couleur de terre

C’est surtout J.G. Jones qui donne à Dust to Dust son visage. Dessinateur et coloriste, il travaille dans un duotone presque délavé, réveillé par des touches de brun et de rouge. Le rendu est extrêmement détaillé et jour avec un photoréalisme qui provoque la brutalité du récit - et sa splendeur : tout est somptueux, et presque tout paraît sale, sec, usé.

Les paysages évoquent les photographies de la Farm Security Administration. Les maisons semblent ensevelies, les vêtements absorbent la poussière, les visages portent déjà la fatigue. Sarah Grange n’est d’ailleurs pas là par hasard : Jones explique qu’elle « était à l’origine inspirée de Dorothea Lange ». Elle devient moins un relais de l’enquête qu’un regard chargé d’en conserver la trace.

Jones excelle lorsqu’il immobilise le temps : une rue vide, un cadavre, l’approche d’un mur de poussière deviennent des images mentales. Cette force se retourne parfois contre lui dès que le récit accélère. À propos de l’avant-dernier épisode, You Don’t Read Comics observe qu’« il manque à l’ensemble un véritable mouvement dynamique ». Le constat reste pertinent dans l’album : poursuites et affrontements peuvent paraître plus posés que vécus, comme si chaque case voulait d’abord être un tableau. Le dernier épisode accentue cette raideur.

Ce défaut n’efface pas la puissance visuelle de l’ensemble : Dust to Dust est meilleur lorsqu’il laisse l’image contaminer le récit que lorsqu’il lui demande de courir.

Et c’est là que l’album trouve sa singularité. Le tueur fournit la charpente policière, mais l’enquête n’est jamais son élément le plus mémorable. Restent la sécheresse, l’endettement, les blessures de guerre, les rapports de pouvoir et cette sensation d’une société poussée dans ses derniers retranchements.

Bram et Jones signent un polar imparfait mais habité, dont la résolution convainc moins que l’atmosphère. On referme le livre avec l’impression d’avoir de la poussière dans la gorge — preuve que, malgré ses à-coups, il a trouvé comment faire entrer le Dust Bowl jusque dans la lecture.

Par Nicolas Gary

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