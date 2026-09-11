La Grande Librairie : la “carte blanche” d'Adèle Haenel sur la Palestine écartée

Pour une émission littéraire, une page « introuvable » est un comble. La plateforme de France Télévisions, qui permet de revoir les programmes diffusées par le groupe audiovisuel public et notamment La Grande Librairie, a escamoté la « carte blanche » de la comédienne et autrice Adèle Haenel, mais aussi l'intégralité de l'émission du 9 septembre.

Invitée de l'émission littéraire pour la parution de Viser juste (avec Gisèle Vienne, L'Arche), elle a pris place dans le fauteuil du présentateur Augustin Trapenard, comme le prévoit cette séquence de fin. Le principe est simple : « Je laisse carte blanche à un des invités pour un texte qu'il écrit, c'est une façon de faire exister la littérature, l'acte de création aussi, dans cette émission littéraire », a rappelé le présentateur, mercredi dernier.

« [E]t c'est une parole totalement libre », a-t-il terminé avant de céder sa place à Adèle Haenel. Cette dernière a, dans un premier temps, évoqué le moment où la parole s'ouvre sur les violences sexuelles, et le courage nécessaire, pour les victimes, afin de les dénoncer. « La peur accélère ton cœur, mais là, dehors, tu t'étais juré de ne pas reculer. Pour toi et toutes les autres qui parlent dans ta voix. »

Une sensation que la comédienne et autrice connait bien, puisqu'elle avait révélé les abus sexuels dont elle avait été victime, entre ses 12 et 15 ans, par le réalisateur Christopher Ruggia. Cette dénonciation avait débouché sur une plainte, puis sur une procédure judiciaire : en avril 2026, après avoir fait appel de sa première condamnation, l'agresseur a été condamné à 5 années de prison, dont deux fermes sous bracelet électronique.

Elle s'est aussi engagée pour visibiliser les conséquences, pour les victimes, des violences sexistes et sexuelles, par exemple en quittant la cérémonie des Césars, en 2020, au moment où Roman Polanski recevait une récompense. Le réalisateur franco-polonais, en effet, a en effet été accusé de viols par plusieurs femmes.

« N'acceptez pas l'inacceptable »

Adèle Haenel a poursuivi, regard fixé sur la caméra : « Il faut parler de l'acte de parole, de la peur de dire lorsque les mots prononcés sont des coups de hache qui révèlent que de leur absence permanente suinte à chaque instant l'acceptation par tous de l'inacceptable. [...] Moi aussi j'ai pris une décision : je vais parler. La densification de l'angoisse ne ment pas. Ce fauteuil où je m'assois est un plongeoir. Le premier mot sera un saut dans le silence télévisuel qui englue le pays. »

« Pareillement, la phrase est courte. Et pareillement j'ai peur », reprend-elle, avant de lâcher, visiblement émue : « Il faut parler pour redire ce qu'il y a dans ce silence, afin que tout le monde l'entende : l'État d'Israël commet un génocide en Palestine et la France est complice. N'acceptez pas l'inacceptable, alors sanctionnez Israël et libérez la Palestine. »

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L'utilisation du terme « génocide » pour désigner les opérations militaires menées par l'État d'Israël en Palestine reste contestée, malgré les nombreuses enquêtes, témoignages et éléments accréditant cette lecture. Dès la fin d'année 2024, l'ONG Amnesty International affirmait que « la population palestinienne de Gaza [était] victime d’un génocide », plusieurs mois avant des conclusions similaires d'une Commission d’enquête internationale indépendante de l'Organisation des Nations Unies, lesquelles incriminent directement l’État d’Israël.

Parallèlement se déploie une politique de colonisation des territoires palestiniens, à laquelle plusieurs pays européens, dont la France, ont récemment réagi en annonçant envisager des restrictions nationales au commerce de biens avec les colonies israéliennes.

Un sujet à éviter ?

Dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 septembre, sur son compte Instagram, Adèle Haenel a dénoncé la suppression de son intervention dans l'émission La Grande Librairie, sur la plateforme de France Télévisions, « ainsi que l’ensemble de l’émission ».

« On se doutait que France 5 allait supprimer l'extrait, et du coup, on a fait un screen recording [enregistrement d'écran, pour conserver la vidéo, NdR], mais en fait ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont carrément supprimé toute l'émission », pointe-t-elle. « Donc en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'ils font donc la démonstration par là, absolument la démonstration parfaite, de la pertinence des propos qui consistaient à dire qu'en fait il y a certains mots, certaines réalités, que tout le monde sait et qui ne doivent surtout pas être dites. »

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Interrogé par Télérama, le groupe France Télévisions assure que ce retrait a été effectué « à titre conservatoire », pour une « analyse de la séquence » par ses services juridiques. Pour le service audiovisuel, la « carte blanche » d'Adèle Haenel pourrait en effet aller à l'encontre de son cahier des charges en matière de pluralisme.

Dans ce dernier, établi par décret du 23 juin 2009, le groupe s'engage à permettre « au public d'exercer son libre choix entre des programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractère différent respectant l'impératif de l'honnêteté de l'information ». L'article 35 de ce cahier des charges précise notamment que « [l]es questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et l'expression des différents points de vue doit être assurée ».

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L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) produit chaque année un rapport rendant compte de la bonne exécution des obligations inscrites dans ce cahier des charges.

Photographie : Adèle Haenel dans La Grande Librairie (capture d'écran France 5)

Par Antoine Oury

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