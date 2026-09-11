Avec Reste avec moi, Shyamalan adapte le roman de Sparks et Shyamalan

M. Night Shyamalan et l'écrivain américain de best-sellers Nicholas Sparks ont signé à quatre mains Remains, paru en 2025 en version originale et traduit en français par Lou Gonse et Joanna Tabet pour Michel Lafon, sous le titre Immortelle.

Produit par Warner Bros. Pictures, le long-métrage met en vedette Jake Gyllenhaal et Phoebe Dynevor, aux côtés d'Ashley Walters, Julie Hagerty et Jay O. Sanders. Le scénario, adapté du livre, a également été coécrit par Shyamalan et Sparks.

Par ailleurs, le film est produit par Shyamalan, Ashwin Rajan, Marc Bienstock et Theresa Park, tandis que la production exécutive est assurée par Nicholas Sparks. Autrement dit, Reste avec moi devrait au moins rester fidèle à la vision des deux coauteurs...

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com