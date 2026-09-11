Arendt ou Platon présidents : Les Philosophes au pouvoir, sur France Culture

Et si Arendt, Descartes ou Platon étaient présidents ? Quelles décisions prendraient-ils ? Quelles valeurs défendraient-ils ? Et que leur pensée nous apprendrait-elle sur les questions qui se posent aujourd’hui ?

À l’approche de l’élection présidentielle, France Culture propose avec Les Philosophes au pouvoir une émission politique pas comme les autres. Chaque semaine, la philosophe Laurence Devillairs convoque une grande figure de la pensée pour éclairer, à sa manière, les questions qui traversent notre époque.

En faisant dialoguer les questions brûlantes du présent avec les œuvres des grands philosophes, Laurence Devillairs propose une philosophie vivante, accessible et capable de déplacer notre regard sur les choix individuels et collectifs qui façonnent notre société.

« Refaire le monde avec les philosophes, imaginer le futur avec Arendt, Descartes ou Platon. Les Philosophes au pouvoir est une émission politique pas comme les autres : les questions brûlantes qui sont les nôtres en cette période électorale sont posées aux philosophes. Nos problèmes, leurs solutions, nos questions, leur programme », indique Laurence Devillairs pour présenter son émission.

Normalienne, agrégée et docteure habilitée à diriger les recherches en philosophie, Laurence Devillairs est enseignante-chercheuse et conférencière au musée d'Orsay. Elle est également productrice des Impro Philo au théâtre du Lucernaire à Paris et fondatrice de l'école de philosophie Le 102.

Elle a notamment publié Vengeance. Le droit de ne pas pardonner (Stock, 2026) et Socrate au musée. Pourquoi l'art nous rend heureux (Robert Laffont, à paraître en novembre 2026). On peut aussi l’écouter dans Le Fil philo de France Culture.

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Pour la première des Philosophes au pouvoir, le 19 septembre prochain de 16h à 17h, Laurence Devillairs convoquera Descartes.

« Et si, pour mieux comprendre les questions politiques qui se posent à nous, nous allions chercher les réponses du côté des philosophes ? », suggère Emelie de Jong, directrice de France Culture. « Dans cette année présidentielle, c’est une autre manière de prendre le temps de réfléchir pour affiner ses choix. »

Photographie : Laurence Devillairs (© STOCK / Photographie utilisée avec l’autorisation de Laurence Devillairs pour France Culture, Radio France)

Par Dépêche

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