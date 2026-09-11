Arendt ou Platon présidents : Les Philosophes au pouvoir, sur France Culture

La station de radio France Culture présente Les Philosophes au pouvoir, sa nouvelle proposition, comme une émission politique « pas comme les autres ». En effet, l'enseignante-chercheuse et conférencière au musée d'Orsay Laurence Devillairs imagine les programmes et actions de différents philosophes mis à la tête de l'État.
Le 11/09/2026 à 09:43 par Dépêche
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Et si Arendt, Descartes ou Platon étaient présidents ? Quelles décisions prendraient-ils ? Quelles valeurs défendraient-ils ? Et que leur pensée nous apprendrait-elle sur les questions qui se posent aujourd’hui ?
À l’approche de l’élection présidentielle, France Culture propose avec Les Philosophes au pouvoir une émission politique pas comme les autres. Chaque semaine, la philosophe Laurence Devillairs convoque une grande figure de la pensée pour éclairer, à sa manière, les questions qui traversent notre époque.
En faisant dialoguer les questions brûlantes du présent avec les œuvres des grands philosophes, Laurence Devillairs propose une philosophie vivante, accessible et capable de déplacer notre regard sur les choix individuels et collectifs qui façonnent notre société.
« Refaire le monde avec les philosophes, imaginer le futur avec Arendt, Descartes ou Platon. Les Philosophes au pouvoir est une émission politique pas comme les autres : les questions brûlantes qui sont les nôtres en cette période électorale sont posées aux philosophes. Nos problèmes, leurs solutions, nos questions, leur programme », indique Laurence Devillairs pour présenter son émission.
Normalienne, agrégée et docteure habilitée à diriger les recherches en philosophie, Laurence Devillairs est enseignante-chercheuse et conférencière au musée d'Orsay. Elle est également productrice des Impro Philo au théâtre du Lucernaire à Paris et fondatrice de l'école de philosophie Le 102.
Elle a notamment publié Vengeance. Le droit de ne pas pardonner (Stock, 2026) et Socrate au musée. Pourquoi l'art nous rend heureux (Robert Laffont, à paraître en novembre 2026). On peut aussi l’écouter dans Le Fil philo de France Culture.
À LIRE - Le Grand Monde, de Pierre Lemaitre, à écouter sur France Culture
Pour la première des Philosophes au pouvoir, le 19 septembre prochain de 16h à 17h, Laurence Devillairs convoquera Descartes.
« Et si, pour mieux comprendre les questions politiques qui se posent à nous, nous allions chercher les réponses du côté des philosophes ? », suggère Emelie de Jong, directrice de France Culture. « Dans cette année présidentielle, c’est une autre manière de prendre le temps de réfléchir pour affiner ses choix. »
Photographie : Laurence Devillairs (© STOCK / Photographie utilisée avec l’autorisation de Laurence Devillairs pour France Culture, Radio France)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 25/03/2026
256 pages
Stock
20,00 €
Paru le 20/05/2022
135 pages
Editions de la Martinière
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La Guerre des clans, ample saga littéraire ouverte en 2003 et toujours en cours, pourra bientôt se jouer, manette ou clavier en main, avec le titre Warrior Cats: Clans of the Forest, annoncé pour l'automne. Le titre, développé par Bamtang Games et publié par Trailmark Games, sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
07/08/2026, 10:40
À partir du 31 août prochain, une joyeuse troupe d'animaux investira la chaine France 4, après avoir fait les belles heures de la plateforme Okoo. La série pour les préscolaires La Bande de Coccoloba, réalisée par Pierre-Alain Chartier et Olivier Perrault, évoquera le soin et la médecine d'une manière accessible et ludique. La production s'inspire du livre italien L'Isola, de Sabina Colloredo et Valeria Petrone (Carthusia), inédit en français.
05/08/2026, 10:31
Tomi Adeyemi s’est publiquement désolidarisée de l’adaptation cinématographique de De sang et de rage à la fin de juillet 2026, au moment même de la diffusion de sa première bande-annonce. Cosignataire du scénario et productrice exécutive du film, l’autrice affirme avoir quitté le tournage en état de détresse et subir depuis des tensions en coulisses. Elle refuse désormais de voir le long-métrage, attendu dans les salles françaises le 13 janvier 2027.
03/08/2026, 12:55
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