Albin Michel : Daphné Esménard prend la tête de la direction commerciale

Jusqu’alors directrice commerciale adjointe, Daphné Esménard succède à Nathalie Collard, partie à la retraite. En 2019, cette dernière avait elle-même accédé à la direction commerciale après le départ à la retraite de Jean-Yves Bry.

Entrée chez Albin Michel en 2006 comme directrice des ventes, elle avait alors été remplacée dans ses anciennes fonctions tandis que Daphné Esménard devenait son adjointe.

25 ans chez Albin Michel

Daphné Esménard a rejoint la maison en 2001 comme assistante chef de produit. Elle a ensuite évolué dans les fonctions marketing, jusqu’à devenir responsable marketing, avant d’être nommée directrice commerciale adjointe en 2019.

Sa promotion à la tête du commercial intervient alors qu’elle occupe également une place croissante dans la gouvernance du groupe : elle a été nommée en avril 2025 directrice générale de Huyghens de Participations, la holding familiale qui contrôle Albin Michel, aux côtés de son oncle Francis Esménard, qui en demeure président. Elle siège également dans les instances des Éditions Albin Michel.

Cette nouvelle responsabilité commerciale renforce ainsi son rôle opérationnel au moment où la famille Esménard prépare progressivement la continuité de la gouvernance du groupe.

De la librairie aux études de marché

Pour la direction des ventes, Albin Michel fait en revanche appel à un professionnel venu de l’extérieur. Sébastien Rouault arrive de Libella, où il occupait la direction commerciale avant son départ en juin dernier. Il avait rejoint le groupe en 2018, initialement comme responsable commercial chargé des relations avec les éditeurs, libraires et auteurs.

Son parcours l’a conduit à circuler entre plusieurs maillons de la chaîne du livre. Diplômé d’un DESS d’édition à Paris-III Sorbonne Nouvelle, il débute aux éditions Foucher avant de rejoindre en 1997 la Fnac Saint-Lazare, puis Fnac.com, où il prend la responsabilité de l’équipe livres.

En 2006, il devient chef des ventes chez Robert Laffont, puis responsable commercial du portail 1001Libraires. En 2011, il rejoint l’institut GfK comme directeur du panel Livre, poste qui lui permet de travailler directement sur les données de ventes et l’analyse du marché. Sept ans plus tard, il intègre Libella, dont le catalogue rassemble notamment Buchet-Chastel, Phébus, Libretto et Noir sur Blanc.

Son départ du groupe avait été annoncé au printemps : Katy Fenech lui a succédé à la direction commerciale de Libella le 22 juin 2026. À l’époque, son prochain projet professionnel n’avait pas été dévoilé.

Troisième volet de la réorganisation, Marie Navarro est promue responsable de la diffusion extérieure pour les autres niveaux de vente. Déjà membre du service commercial d’Albin Michel, elle poursuit donc son parcours au sein de la maison avec un périmètre élargi.

La nouvelle organisation conserve la spécificité commerciale d’Albin Michel : une diffusion de premier niveau assurée en propre, confiée à Sébastien Rouault, tandis que Marie Navarro prend en charge la diffusion extérieure. La distribution logistique reste assurée par Hachette Distribution.

DOSSIER - Désavoué par l'éditeur Albin Michel : le cas Éric Zemmour

Par Hocine Bouhadjera

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