Délivrées ! : le salon des livres féministes revient à Paris en novembre

Une édition placée sous le signe des débats qui traversent actuellement la société : droits des femmes, violences sexistes, montée des discours masculinistes, représentations et rapports de pouvoir.

Créé en 2021 à l’initiative de l’association Femmes Solidaires et de Clara-magazine, le rendez-vous entend faire dialoguer littérature, essais, enquêtes, bande dessinée, jeunesse, cinéma, spectacle vivant ou encore photographie autour des différentes expressions de la pensée féministe.

Sandrine Rousseau, Grace Ly, Giulia Foïs parmi les premières invitées

Les organisatrices ont dévoilé une première partie de la programmation. Sandrine Rousseau présentera notamment Tu nuis à la cause #woke. Une mise au point impertinente (La Meute), tandis que l’écrivaine et militante Grace Ly participera au salon autour de Les Nouveaux Territoires (HarperCollins).

Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes, sera également présente avec La panique démographique - La réponse féministe (Les Petits Matins). L’avocate et militante Violaine De Filippis-Abate viendra pour Puisque le RN vous dit qu’il protège les femmes ! (La Meute), consacré au discours du Rassemblement national sur les droits des femmes.

Le paléoanthropologue Pascal Picq figurera lui aussi parmi les invités avec Anthropologie des violences faites aux femmes du XXIe siècle (Odile Jacob). La journaliste et autrice Giulia Foïs présentera deux ouvrages parus en 2026, Pas tous les hommes quand même (La Meute) et Les filles de la librairie (Flammarion).

Enfin, l’ancienne boxeuse Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique et entrepreneure, participera à cette édition à l’occasion de la publication de Frapper juste (Éditions des Équateurs).

Trois expositions au programme

Le salon ne se limitera pas aux rencontres littéraires. Trois expositions sont d’ores et déjà annoncées. Angélique Cauchy présentera « (é)preuves », tandis que Sandrine Mirza et Blanche Sabbah proposeront « Histoire de France au féminin ». La photographe Nicole Lala exposera pour sa part « LALA photographie sa ville ».

Rencontres, échanges, projections et dédicaces viendront compléter cette première programmation. Les autres participantes et participants ainsi que le détail des horaires doivent être annoncés progressivement d’ici à l’ouverture du salon.

En cinq éditions, Délivrées ! entend s’installer comme un rendez-vous consacré aux livres et aux idées féministes, tout en développant également des déclinaisons en région. Selon les organisatrices, les deux précédentes éditions ont chacune accueilli plus de 4000 visiteurs.

À l’origine du salon, Femmes Solidaires se présente comme un mouvement féministe universaliste et d’éducation populaire engagé contre les discriminations ainsi que pour une éducation non sexiste et non violente. L’association s’appuie sur un réseau de 190 structures locales et dispose d’un statut consultatif spécial auprès des Nations unies.

Clara-magazine, autre organisateur de l’événement, est un magazine indépendant consacré depuis plus de trente ans à la pensée féministe. La publication aborde notamment les rapports sociaux de sexe et de genre, les mécanismes de domination et la visibilité des femmes dans la société.

Crédits photo : Délivrées !

Par Hocine Bouhadjera

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