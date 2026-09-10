Michel Foucault, 14 années pour déplacer les frontières de la pensée

À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Foucault, le Collège de France consacre une exposition au philosophe et aux quatorze années durant lesquelles il occupa la chaire d’Histoire des systèmes de pensée. Manuscrits inédits, archives sonores et audiovisuelles ou objets personnels retracent, du 30 septembre 2026 au 15 janvier 2027, une aventure intellectuelle dont les effets continuent de traverser les sciences humaines.
Le 10/09/2026 à 17:33 par Hocine Bouhadjera
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10/09/2026 à 17:33
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Le 12 avril 1970, Michel Foucault est élu au Collège de France. Il a alors 43 ans et déjà publié plusieurs ouvrages qui ont installé sa réputation autant qu’ils ont nourri les controverses, parmi lesquels Histoire de la folie à l’âge classique et Les Mots et les Choses. Il prend la tête d’une chaire nouvellement créée, intitulée Histoire des systèmes de pensée.
Il y enseignera jusqu’en 1984, 14 années au cours desquelles ses séminaires et leçons deviennent un laboratoire de recherche à part entière, où se formulent, se déplacent et parfois se transforment des notions désormais indissociables de son œuvre : la « gouvernementalité », la « biopolitique », le « pouvoir pastoral » ou encore les « régimes de vérité ».
C’est cette période que retrace l’exposition Foucault. Une aventure intellectuelle au Collège de France, organisée par le Collège de France en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Présentée sur le site Marcelin-Berthelot, à Paris, elle réunira une centaine de pièces, parmi lesquelles des manuscrits inédits, des documents d’archives, des objets personnels ainsi que des témoignages audio et vidéo.
Les enseignements de Foucault au Collège de France n’ont rien d’un simple commentaire des livres en préparation. Le philosophe y éprouve des hypothèses, ouvre de nouveaux terrains et recompose son travail à mesure qu’il avance. Une pensée en mouvement, dont l’exposition entend précisément restituer les bifurcations plutôt que proposer une lecture figée.
Ces cours connaissent par ailleurs une diffusion qui dépasse très tôt les murs de l’institution. Les enregistrements et les transcriptions circulent, tandis que l’auditoire attire des chercheurs et étudiants venus de nombreux pays. Les séjours de Michel Foucault aux États-Unis, au Brésil ou au Japon contribuent également à internationaliser la réception de son travail.
Après sa mort, en 1984, la publication progressive de ses cours leur donnera un nouveau statut. Traduits dans de nombreuses langues, ils deviennent une composante majeure de son œuvre et modifient parfois la manière dont ses livres eux-mêmes sont lus. L’enseignement oral apparaît ainsi moins comme l’antichambre des textes publiés que comme un espace autonome d’expérimentation intellectuelle.
Son commissaire général, Didier Fassin, professeur au Collège de France, insiste : « Sans faire l’exégèse de son œuvre ni l’hagiographie de son auteur, il m’a semblé important d’honorer sa mémoire, et surtout de dire combien sa pensée demeure pertinente pour appréhender les multiples défis et les redoutables dangers auxquels notre monde est confronté. »
L’un des enjeux du parcours consiste également à replacer Foucault dans un environnement collectif : celui de ses collègues, de ses amitiés et de ses interlocuteurs au Collège de France, mais aussi de ses engagements en dehors de l’institution. La production du savoir ne se sépare jamais totalement, chez lui, de la question des rapports de pouvoir et des conditions dans lesquelles une parole peut être produite, reçue ou légitimée.
La manifestation intervient en 2026, année du centenaire de la naissance du philosophe, né le 15 octobre 1926. Elle rappelle aussi la trajectoire singulière d’un intellectuel qui refusa durablement les frontières disciplinaires : après avoir enseigné la psychologie, Foucault a déplacé son travail entre philosophie, histoire, psychiatrie, médecine, droit et analyse politique, sans chercher à stabiliser définitivement son territoire.
L’exposition s’accompagnera d’un cycle de cinq conférences gratuites, organisé du 22 septembre au 15 décembre 2026 au Collège de France. Accessibles librement et sans réservation, ces rencontres reviendront sur différentes facettes du travail et de l’enseignement de Michel Foucault.
Le cycle s’ouvrira le mardi 22 septembre avec une rencontre consacrée aux enjeux scientifiques et politiques qui entourèrent l’élection de Michel Foucault au Collège de France. Orazio Irrera, de l’université Paris-VIII, et Céline Surprenant, du Collège de France, reviendront sur le contexte intellectuel et institutionnel de son arrivée.
Le mardi 13 octobre, Aurèle Méthivier et Sandra Boehringer s’intéresseront à la place de Michel Foucault au sein de l’institution, à ses échanges avec les autres professeurs et à son implication dans la vie scientifique du Collège de France, notamment à travers la création de nouvelles chaires.
Le mardi 3 novembre, Philippe Sabot et Elisabetta Basso examineront le rôle de l’enseignement dans la trajectoire intellectuelle de Foucault. La rencontre permettra notamment de replacer ses cours au Collège de France dans l’évolution générale de son œuvre.
La quatrième conférence, programmée le mardi 24 novembre, sera consacrée aux séminaires organisés autour de Michel Foucault. Pasquale Pasquino et Carolina Verlengia reviendront sur ces espaces de recherche collective et sur les méthodes de travail développées autour du philosophe.
Enfin, le mardi 15 décembre, Antoine Lilti clôturera le cycle en revenant sur l’histoire et la postérité de « Qu’est-ce que les Lumières ? », l’un des textes importants de la dernière période de Michel Foucault, et sur la manière dont il continue d’alimenter la réflexion contemporaine.
À LIRE - Inédit, Pléiade, essais : Michel Foucault au cœur de 2026
Le programme se prolongera à la Bibliothèque nationale de France avec Désordre du discours, performance conçue par Fanny de Chaillé à partir de L’Ordre du discours, la leçon inaugurale prononcée par Michel Foucault le 2 décembre 1970. Interprétée par Guillaume Bailliart, elle sera présentée le lundi 5 octobre 2026, à 18h30, au Petit auditorium du site François-Mitterrand de la BnF. La représentation est payante, sur réservation conseillée.
Crédits photo : Michel Foucault (Collège de France)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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À l’occasion de ses 400 ans, le Muséum national d’Histoire naturelle consacre une vaste exposition aux liens noués depuis quatre siècles entre création artistique et sciences naturelles. Dessin, peinture, sculpture et photographie y occupent naturellement une place centrale.
25/08/2026, 17:10
Sous la présidence de Delphine de Vigan, la 17e édition du Livre sur les quais place les récits, les passages et les frontières au cœur de sa programmation. À l’honneur pour leurs quarante ans, les éditions Noir sur Blanc incarnent ce dialogue entre les langues, les cultures et les imaginaires qui traverse le festival.
25/08/2026, 14:05
Du 11 au 13 septembre, Le Livre sur la Place retrouvera la place de la Carrière à Nancy pour sa 48e édition. Coprésidée par l’historien israélien Élie Barnavi et l’intellectuel palestinien Elias Sanbar, la manifestation entend placer le dialogue, la littérature internationale et les grandes fractures contemporaines au cœur de ce premier grand rendez-vous de la rentrée littéraire.
24/08/2026, 17:59
Du 25 au 27 septembre 2026, le Palais de la Porte Dorée inaugurera Maillage, un nouveau festival consacré aux littératures contemporaines. Mohamed Mbougar Sarr en sera l'invité d'honneur, aux côtés notamment de Mathieu Belezi, Jérôme Ferrari, Kiyémis, Rim Battal, Diaty Diallo ou Dinaw Mengestu. Rencontres, performances, lectures, ateliers et créations collectives investiront jusqu'à l'Aquarium tropical.
24/08/2026, 12:52
Auteur de plusieurs livres, dont Graffiti général (La Découverte, 2014), le scénariste Karim Boukercha a notamment travaillé avec Romain Gavras sur Notre jour viendra (2010) et Le monde est à toi (2017). Il explore cette fois l'univers du football à l'occasion de Bombonera, le nouveau film de Syrine Boulanouar, en salles ce 26 août.
24/08/2026, 09:46
À Bordeaux, septembre va prendre un sérieux coup de crayon. Pour sa sixième édition, le Festival Gribouillis concentre son temps fort du 10 au 13 septembre 2026, mais déborde largement de ces quatre journées : dix expositions investissent la ville, tandis que le salon du livre réunira, du 11 au 13, 80 auteurs et autrices ainsi que 60 maisons d’édition et librairies locales. Une rentrée dessinée qui ira de Michel Rabagliati à Erik Svetoft, de la création jeunesse aux questions très concrètes de droits d’auteur.
23/08/2026, 14:50
Du 11 au 13 septembre 2026, Lectures – Festival du livre du Haut-Quercy revient pour une neuvième édition entre Martel et ses environs. Six romans, six lectures portées par des comédiens professionnels et autant de rencontres avec les auteurs : le rendez-vous revendique une formule à rebours des grandes foires du livre, où l’on prend le temps d’écouter avant de discuter.
21/08/2026, 17:53
Romance, fantasy, romantasy, fantastique et dark romance s’offrent un nouveau rendez-vous en Belgique. Les 5 et 6 septembre 2026, StoryHeaven organisera sa première édition à Bruxelles, avec auteurs, maisons d’édition, dédicaces et une programmation qui entend transformer le traditionnel salon du livre en expérience participative.
21/08/2026, 17:34
Pour lire ce Lamartine, inutile de chercher l’encre. En 1883, Les Laboureurs, extrait de Jocelyn, donnait naissance à un objet pour le moins déconcertant : texte et ornements étaient directement façonnés dans la soie sur un métier Jacquard. Les bibliothèques de l'université Stanford (Californie) en conservent désormais un exemplaire, au cœur d’une exposition qui rapproche histoire du livre et technologies programmables.
21/08/2026, 15:55
La Maison Vacquerie — Musée Victor-Hugo, à Rives-en-Seine (Villequier, en Seine-Maritime), annonce l'ouverture d'une exposition consacrée au travail Auguste Vacquerie, opérateur au sein de l'atelier Hugo-Vacquerie, le 18 septembre prochain. L'événement s'inscrit dans le cadre du « Bicentenaire de la Photographie (2026-2027) ».
21/08/2026, 10:58
Du 9 au 11 octobre, Lire en Poche retrouvera Gradignan pour une 22e édition placée sous le signe de la « Soif d’idéal ». Mathias Malzieu en sera le parrain, devant une centaine d’autrices et auteurs français et étrangers. Entièrement gratuite, la manifestation attend 32.000 visiteurs au parc de Mandavit, tandis que le programme complet sera dévoilé à la fin de l’été.
19/08/2026, 09:56
Un siècle après la rencontre d’André Breton et de celle qui allait devenir la figure centrale de Nadja, la Galerie Gallimard consacre une exposition à Léona Delcourt, dite Nadja. Intitulée « Ma main écrit ce que tu penses… » — Lettres et dessins de Nadja à André Breton, 1926-1927, elle se tiendra du 4 septembre au 3 octobre 2026, avec la participation de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.
17/08/2026, 18:18
Du 4 au 6 septembre 2026, Le Livre sur les quais retrouvera Morges pour une 17e édition placée sous la présidence de Delphine de Vigan et le thème « Se raconter des histoires », avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur. Au cœur de cette programmation, une question traverse plusieurs rendez-vous : que reste-t-il d’une existence lorsqu’elle devient récit ?
17/08/2026, 16:53
À l'occasion de sa convention bisannuelle D23, le groupe Disney a présenté quelques-uns de ses grands projets à venir, dont un prochain film X-Men, pleinement intégré au Marvel Cinematic Universe. Les nouveaux visages de l'équipe ont été présentés à cette occasion, le 14 août dernier.
17/08/2026, 10:50
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