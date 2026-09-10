Michel Foucault, 14 années pour déplacer les frontières de la pensée

Le 12 avril 1970, Michel Foucault est élu au Collège de France. Il a alors 43 ans et déjà publié plusieurs ouvrages qui ont installé sa réputation autant qu’ils ont nourri les controverses, parmi lesquels Histoire de la folie à l’âge classique et Les Mots et les Choses. Il prend la tête d’une chaire nouvellement créée, intitulée Histoire des systèmes de pensée.

Il y enseignera jusqu’en 1984, 14 années au cours desquelles ses séminaires et leçons deviennent un laboratoire de recherche à part entière, où se formulent, se déplacent et parfois se transforment des notions désormais indissociables de son œuvre : la « gouvernementalité », la « biopolitique », le « pouvoir pastoral » ou encore les « régimes de vérité ».

C’est cette période que retrace l’exposition Foucault. Une aventure intellectuelle au Collège de France, organisée par le Collège de France en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Présentée sur le site Marcelin-Berthelot, à Paris, elle réunira une centaine de pièces, parmi lesquelles des manuscrits inédits, des documents d’archives, des objets personnels ainsi que des témoignages audio et vidéo.

Les cours, une œuvre parallèle

Les enseignements de Foucault au Collège de France n’ont rien d’un simple commentaire des livres en préparation. Le philosophe y éprouve des hypothèses, ouvre de nouveaux terrains et recompose son travail à mesure qu’il avance. Une pensée en mouvement, dont l’exposition entend précisément restituer les bifurcations plutôt que proposer une lecture figée.

Ces cours connaissent par ailleurs une diffusion qui dépasse très tôt les murs de l’institution. Les enregistrements et les transcriptions circulent, tandis que l’auditoire attire des chercheurs et étudiants venus de nombreux pays. Les séjours de Michel Foucault aux États-Unis, au Brésil ou au Japon contribuent également à internationaliser la réception de son travail.

Après sa mort, en 1984, la publication progressive de ses cours leur donnera un nouveau statut. Traduits dans de nombreuses langues, ils deviennent une composante majeure de son œuvre et modifient parfois la manière dont ses livres eux-mêmes sont lus. L’enseignement oral apparaît ainsi moins comme l’antichambre des textes publiés que comme un espace autonome d’expérimentation intellectuelle.

Une pensée confrontée au présent

Son commissaire général, Didier Fassin, professeur au Collège de France, insiste : « Sans faire l’exégèse de son œuvre ni l’hagiographie de son auteur, il m’a semblé important d’honorer sa mémoire, et surtout de dire combien sa pensée demeure pertinente pour appréhender les multiples défis et les redoutables dangers auxquels notre monde est confronté. »

L’un des enjeux du parcours consiste également à replacer Foucault dans un environnement collectif : celui de ses collègues, de ses amitiés et de ses interlocuteurs au Collège de France, mais aussi de ses engagements en dehors de l’institution. La production du savoir ne se sépare jamais totalement, chez lui, de la question des rapports de pouvoir et des conditions dans lesquelles une parole peut être produite, reçue ou légitimée.

La manifestation intervient en 2026, année du centenaire de la naissance du philosophe, né le 15 octobre 1926. Elle rappelle aussi la trajectoire singulière d’un intellectuel qui refusa durablement les frontières disciplinaires : après avoir enseigné la psychologie, Foucault a déplacé son travail entre philosophie, histoire, psychiatrie, médecine, droit et analyse politique, sans chercher à stabiliser définitivement son territoire.

Conférences et « Désordre du discours »

L’exposition s’accompagnera d’un cycle de cinq conférences gratuites, organisé du 22 septembre au 15 décembre 2026 au Collège de France. Accessibles librement et sans réservation, ces rencontres reviendront sur différentes facettes du travail et de l’enseignement de Michel Foucault.

Élire Foucault au Collège de France

Le cycle s’ouvrira le mardi 22 septembre avec une rencontre consacrée aux enjeux scientifiques et politiques qui entourèrent l’élection de Michel Foucault au Collège de France. Orazio Irrera, de l’université Paris-VIII, et Céline Surprenant, du Collège de France, reviendront sur le contexte intellectuel et institutionnel de son arrivée.

Foucault et la vie du Collège

Le mardi 13 octobre, Aurèle Méthivier et Sandra Boehringer s’intéresseront à la place de Michel Foucault au sein de l’institution, à ses échanges avec les autres professeurs et à son implication dans la vie scientifique du Collège de France, notamment à travers la création de nouvelles chaires.

Foucault enseignant

Le mardi 3 novembre, Philippe Sabot et Elisabetta Basso examineront le rôle de l’enseignement dans la trajectoire intellectuelle de Foucault. La rencontre permettra notamment de replacer ses cours au Collège de France dans l’évolution générale de son œuvre.

Travailler avec Foucault

La quatrième conférence, programmée le mardi 24 novembre, sera consacrée aux séminaires organisés autour de Michel Foucault. Pasquale Pasquino et Carolina Verlengia reviendront sur ces espaces de recherche collective et sur les méthodes de travail développées autour du philosophe.

« Qu’est-ce que les Lumières ? »

Enfin, le mardi 15 décembre, Antoine Lilti clôturera le cycle en revenant sur l’histoire et la postérité de « Qu’est-ce que les Lumières ? », l’un des textes importants de la dernière période de Michel Foucault, et sur la manière dont il continue d’alimenter la réflexion contemporaine.

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Le programme se prolongera à la Bibliothèque nationale de France avec Désordre du discours, performance conçue par Fanny de Chaillé à partir de L’Ordre du discours, la leçon inaugurale prononcée par Michel Foucault le 2 décembre 1970. Interprétée par Guillaume Bailliart, elle sera présentée le lundi 5 octobre 2026, à 18h30, au Petit auditorium du site François-Mitterrand de la BnF. La représentation est payante, sur réservation conseillée.

Crédits photo : Michel Foucault (Collège de France)

Par Hocine Bouhadjera

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