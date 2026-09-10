Antoine Bellier élu président du groupe Religion du syndicat de l’édition

Le groupe Religion du Syndicat national de l’édition change de président. Ses membres ont porté à leur tête Antoine Bellier, 45 ans, directeur éditorial des éditions Desclée de Brouwer, maison appartenant au groupe Elidia.

Il prend la suite de Jonathan Boulet, directeur général des Éditions Bibli’O et des Éditions Scriptura. Ce dernier avait été élu à l’unanimité en décembre 2022, en remplacement de Stanislas Jozan, alors directeur des Éditions de l’Emmanuel.

Du journalisme à l’édition

Diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’une licence de philosophie et d’un master en théologie obtenu à l’Institut catholique de Paris, Antoine Bellier a d’abord travaillé pendant une dizaine d’années comme journaliste au sein du réseau RCF (Radio chrétienne francophone).

Il s’est ensuite tourné vers l’édition, où il a débuté chez Salvator, avant de rejoindre les éditions Desclée de Brouwer, dont il est aujourd’hui directeur éditorial.

Le nouvel élu partage : « Dans le sillage du travail accompli avec beaucoup d’engagement par Jonathan Boulet, j’aimerais continuer à faire entendre ce qui fait la singularité des éditeurs religieux dans un secteur en pleine mutation : être, chacun enraciné dans sa tradition et attentif à celle des autres, au service de la soif spirituelle des croyants comme des hommes et des femmes en quête de sens. »

27 éditeurs réunis au sein du groupe Religion

Le groupe Religion du SNE rassemble actuellement 27 éditeurs, de tailles et de confessions diverses. Ses travaux portent notamment sur la prescription et la promotion du livre religieux, mais aussi sur la représentation collective du secteur et son ouverture à une plus grande diversité.

Le groupe entend notamment maintenir une présence commune au Festival du Livre de Paris afin de présenter au grand public la variété des publications religieuses et spirituelles. Il inscrit également son action dans une volonté de dialogue entre traditions et de contribution au « vivre ensemble ».

Plus largement, le Syndicat national de l’édition représente aujourd’hui 725 adhérents, soit environ 80 % du chiffre d’affaires de l’édition française. Présidé par Vincent Montagne et dirigé par Renaud Lefebvre, il intervient notamment sur le droit d’auteur, la liberté de publication, le prix unique du livre et la diversité culturelle.

Crédits photo : Antoine Bellier (SNE)

Par Hocine Bouhadjera

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