Rachid Benzine remporte le Prix du livre de la Liberté intérieure 2026

Le verdict est tombé mercredi 9 septembre, à la librairie La Procure Saint-Sulpice, à Paris. Rachid Benzine s’est vu remettre le prix par Constance de Bonnaventure, chroniqueuse culture au Jour du Seigneur, et Marie-Sophie Goniaux, responsable de la librairie La Procure de Lille.

Pour sa neuvième édition, le Prix du livre de la Liberté intérieure distingue ainsi L’homme qui lisait des livres (Julliard), un récit dans lequel la littérature devient à la fois refuge, mémoire et moyen de résistance.

Un libraire au milieu des ruines de Gaza

Le roman s’ouvre dans une Gaza dévastée. Au milieu des ruines et des livres, un vieil homme attend devant sa librairie. Lorsqu’un jeune photographe français braque son objectif sur lui, le libraire l’invite d’abord à écouter son histoire.

Commence alors le récit d’une existence traversée par l’exil, la prison, les engagements politiques, les désillusions, les bonheurs familiaux et la perte des êtres chers. Les livres qui l’ont accompagné au fil des années deviennent autant de jalons d’une mémoire individuelle qui rejoint celle d’un peuple.

À travers cette rencontre, Rachid Benzine questionne la possibilité de conserver une part de liberté intérieure lorsque la violence semble avoir détruit tout le reste. La lecture n’y apparaît pas comme une fuite hors du monde, mais comme une façon de continuer à l’habiter et à transmettre ce qu’il menace d’effacer.

« Un livre poignant dont personne ne ressort indemne. L’homme qui lisait des livres est un immense hommage à la littérature qui est vécue comme le seul et unique moyen de survie, comme l’indispensable outil de notre liberté intérieure », résume Constance de Bonnaventure, chroniqueuse culture au CFRT et au Jour du Seigneur, qui se fait porte-parole du jury.

Rachid Benzine, de l’islamologie à la fiction

Islamologue, politologue, enseignant et écrivain, Rachid Benzine est notamment connu pour ses travaux consacrés au Coran, à l’islam contemporain et au dialogue entre les religions. Après plusieurs essais, il s’est également tourné vers la littérature et le théâtre.

Son premier roman, Ainsi parlait ma mère (Seuil), paraît en 2020. Il publiera notamment ensuite Voyage au bout de l’enfance (Seuil) et Les Silences des pères (Seuil), avant L’homme qui lisait des livres (Julliard).

Avec ce nouveau prix, son récit consacré à un libraire palestinien trouve une résonance particulière avec l’intitulé même de la récompense : au milieu des destructions, les livres y subsistent comme l’un des derniers territoires que la violence ne parvient pas entièrement à conquérir.

Plus de 100 personnes détenues associées au vote

Pour la quatrième année consécutive, plus d’une centaine de personnes détenues dans une quarantaine d’établissements pénitentiaires français ont lu les ouvrages sélectionnés et exprimé leur choix.

Deux aumôniers membres du jury ont porté leur voix lors des délibérations finales. Une participation qui prend un relief particulier pour une distinction consacrée précisément à la notion de liberté intérieure. « Le roman met en avant une sorte d’évangélisation par les livres, les mots, la parole qui s’attache à la volonté de découvrir l’amour du prochain, de l’autre, malgré ses différences, au-delà des frontières, au-delà des fractures. Les ouvrages de la sélection font un bout de chemin avec moi et m’invitent à réfléchir à l’accès à la liberté intérieure ! »

Ce témoignage d’une personne détenue ayant participé à l’édition 2026 souligne l’une des dimensions que les organisateurs entendent donner au prix : faire de la lecture un espace de dialogue et de réflexion, y compris dans les lieux de privation de liberté.

Un prix créé par Le Jour du Seigneur

Créé en 2018 par Le Jour du Seigneur, le Prix du livre de la Liberté intérieure récompense chaque année une œuvre consacrée, au sens large, aux questions de liberté, de spiritualité, de dialogue et de tolérance. Romans, essais grand public, témoignages, biographies ou textes de théâtre peuvent concourir.

Le prix s’inscrit dans les activités du Jour du Seigneur, émission catholique diffusée chaque dimanche sur France 2 et suivie par plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. L’édition 2026 était organisée avec notamment La Procure, RCF Notre-Dame, Ouest-France et l’aumônerie catholique des prisons.

En 2025, la récompense était revenue à François Cassingena-Trévedy pour Paysan de Dieu (Albin Michel), journal de bord dans lequel le moine bénédictin mêle travail agricole, vie spirituelle et observation du territoire auvergnat. Lauréat de la huitième édition, il présidait cette année le jury chargé de départager les ouvrages en lice.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix du livre de la Liberté intérieure

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com