Arsène Lupin : Et si le plus dangereux des trésors était une liste de politiciens corrompus ?

L’histoire débute avec un cambriolage qui tourne mal. Un jeune homme arrêté risque la guillotine tandis qu’un mystérieux bouchon de cristal dissimule une liste de députés et de sénateurs corrompus. Cet objet devient rapidement l’objet de toutes les convoitises. Pour Arsène Lupin et son fidèle Grognard, l’affaire ouvre une nouvelle enquête où se mêlent vengeance, scandale politique, corruption et pouvoir des médias.

Une relecture contemporaine d’un classique

Cette version propose une adaptation décrite comme moderne et trépidante du roman de Maurice Leblanc. Le scénario est signé Jérôme Félix, qui travaille depuis 2021 sur les aventures d’Arsène Lupin en bande dessinée chez Grand Angle, librement adaptées des romans originaux. Il est associé au dessinateur Alain Janolle, avec lequel il collabore sur cette série.

Les éditions Bamboo - Grand angle nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 7 octobre :

Jérôme Félix, au scénario, né en 1972 à Vire, cet amoureux d’Arsène Lupin et du cinéaste Frank Capra imagine des histoires aux tons très différents, allant du romantisme avec Une vie à écrire, à la comédie avec Mort et entêté, en passant par l’aventure avec sa série L’Héritage du diable. En 2019, il publie le très remarqué Jusqu’au dernier, un western vendu à 75.000 exemplaires qui a obtenu le prix FNAC BD de Belgique. Depuis 2021, il publie chez Grand Angle les aventures d’Arsène Lupin en BD, librement adaptées des romans de Maurice Leblanc, avec Alain Janolle au dessin. Parallèlement à son activité de scénariste, il dirige le festival du polar normand Bloody Fleury. Il anime également de nombreuses conférences sur la BD dans les écoles d’art, les médiathèques ou les salons littéraires de tout l’Hexagone.

Alain Janolle, au dessin, entre en 1984 à l’école d’art de la rue Madame à Paris. En 1992, il crée, avec des amis, la société de BDCom Trait de Plume. Deux albums collectifs y voient le jour : La Première Fois (1994) et Un Parc (1995). Depuis, il a publié plusieurs ouvrages : la série Nemesis (Soleil Productions), H.O.P.E (Glénat) ou encore Trois Peuples (Glénat). En 2019, suite à une annonce passée sur Facebook par le

scénariste Jérôme Félix, il propose des planches pour un projet chez Grand Angle : Ces petits riens qui changent tout. C’est le début d’une collaboration qui conduira les auteurs à s’associer pour un nouveau projet à partir de 2021 : Les Aventures d’Arsène Lupin en BD.

Par Lina Tinel-Sebie

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