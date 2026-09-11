Une femme qui transforme le désastre en spectacle : qui est l'excentrique cousine de Jackie Kennedy ?

En 1971, les services de santé interviennent à Grey Gardens, une villa autrefois prestigieuse de la très huppée station balnéaire d’East Hampton. La propriété, désormais envahie par la végétation, les détritus et les animaux, est habitée par Edith Bouvier Beale et sa fille, surnommée « Little Edie », respectivement tante et cousine de Jackie Kennedy. À seulement 35 ans, Little Edie a quitté sa vie de mannequin et de socialite à Manhattan pour se retrancher pendant vingt-cinq ans dans cette maison, loin du monde.

Sur les traces de « Little Edie »

Au-delà de la chute d’une jeune aristocrate, Claire Béchec s’intéresse à une femme qui refuse les injonctions et transforme son quotidien en mise en scène, continuant à chanter et à danser malgré les conditions de vie de Grey Gardens. Le récit interroge ainsi le rapport à la réussite, aux biens matériels et au rêve américain, tout en faisant émerger le portrait d’une personnalité décrite comme profondément libre.

L’histoire de Grey Gardens a notamment donné naissance à un documentaire réalisé en 1975, à une comédie musicale créée à Broadway en 2006, ainsi qu’à un film produit par HBO en 2009 avec Jessica Lange et Drew Barrymore.

Les éditions Les Avrils nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 8 octobre 2026 :

Claire Béchec est née en 1981. Professeure agrégée de lettres classiques, elle enseigne la littérature et les langues anciennes, auxquelles elle a consacré sa thèse de Doctorat. Elle enseigne à Saint-Brieuc. Fascinée par l'histoire de Grey Gardens et de « Little Edie Beale », elle s'est plongée avec passion dans les films, les photos, les archives,jusqu’a faire, en 2023, le voyage à East Hampton sur ses traces. Elle livre ici un récit immersif etcapativant.

Par Lina Tinel-Sebie

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