Le Grand Monde, de Pierre Lemaitre, à écouter sur France Culture

En cette rentrée, France Culture adapte Le Grand Monde, le premier volet de la fresque romanesque Les Années glorieuses de Pierre Lemaitre (éditions Calmann-Lévy), dans une série de 10 épisodes.

Beyrouth, Paris, Saïgon. Les années 1950. Une famille, des secrets, des passions, des trafics… et quelques meurtres. Dans cette saga familiale qui traverse les continents et les bouleversements du début des années 1950, la famille Pelletier se trouve prise dans les remous politiques, économiques et sociaux de son époque.

Trois histoires d’amour, une adolescente égarée, un journaliste ambitieux, une mort tragique, un mystérieux accent, une actrice incognito, une descente aux enfers, un sale trafic… et quelques meurtres : Pierre Lemaitre compose une fresque à la fois romanesque, populaire et historique, portée par des personnages dont on suit avec passion les destins et les secrets.

Cette série, de 10 épisodes de 30 minutes, est adaptée et réalisée par Mélanie Péclat, sur une musique originale de Stéphane Belitty.

Du côté de la distribution vocale, on entendra notamment Jacques Gamblin (Louis Pelletier), Marilyne Canto (Angèle Pelletier), Khalil Ben Gharbia (Étienne Pelletier), Félix Kysyl (Jean Pelletier), Rosa Bursztein (Geneviève Pelletier) et François Pérache (Maurice Jeantet)...

Épisode 1 — Moi aussi je vais partir

Épisode 2 — Bienvenue sur le Titanic !

Épisode 3 — Ça prendra le temps que ça prendra.

Épisode 4 — « Osselets et whisky, sans glace ! »

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Épisode 5 — C’est une affaire en or, mon chéri !

Épisode 6 — C’est un truc de grand, le Cinzano !

Épisode 7 — Pourquoi pas une guerre mondiale tant que tu y es ?

Épisode 8 — Tu vas voir si je suis un incapable !

Épisode 9 — Ils ont les empreintes mais pas le bonhomme !

Épisode 10 — Et on vit heureux jusqu’à la fin des temps…

Une Série fiction à découvrir du 7 au 18 septembre, du lundi au vendredi à 20h sur France Culture, et en exclusivité sur l’application Radio France.

Par Dépêche

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