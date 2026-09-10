Quatre finalistes pour le Prix Landerneau des lecteurs 2026

Quatre romans restent en lice pour le Prix Landerneau des lecteurs 2026. Les Espaces Culturels E.Leclerc ont dévoilé ce jeudi 10 septembre les finalistes de cette nouvelle édition.

Cette sélection a été établie parmi l’ensemble des romans francophones de la rentrée littéraire par les libraires des Espaces Culturels E.Leclerc, avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Michel-Édouard Leclerc. Le prix entend distinguer une littérature qui conjugue exigence, accessibilité et émotion.

Les quatre romans pour le Prix Landerneau des lecteurs :

Ne cherche pas le chaos, Marion Brunet (Albin Michel)

Marion Brunet mêle histoire familiale et mémoire de la dictature chilienne. Lorsqu’une jeune femme partie au Chili cesse de donner de ses nouvelles, son père, exilé depuis trente ans, doit retourner dans le pays qu’il a fui et affronter un passé longtemps tenu secret.

Nos vies sauvages, Hemley Boum (Gallimard)

Hemley Boum plonge dans le Cameroun de 2018, où l’avocate Ndolo Elimbi est emprisonnée pour son opposition au régime. Entre répression, corruption et résistance, le roman compose une fresque politique portée notamment par la puissance de ses personnages féminins.

Chronique d’un royaume perdu, Ananda Devi (Grasset)

Ananda Devi déploie une saga sur quatre générations dans l’île Maurice de l’après-abolition de l’esclavage. Entre réel et fantastique, cinq enfants liés par un même père fondent un royaume-refuge où ressurgissent les violences et les héritages du passé.

Stay Free, Patrice Jean (Le Cherche Midi)

Patrice Jean suit trois adolescents dans le Nantes populaire des années 1980, entre cinéma, punk rock et rêves d’émancipation. Ce triple roman d’apprentissage confronte les élans de la jeunesse aux déterminismes sociaux.

200 lecteurs pour désigner le lauréat

Les quatre finalistes seront désormais soumis à un jury de 200 lecteurs, présidé cette année par la journaliste et romancière Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Les jurés disposent de quelques semaines pour lire les quatre romans, échanger autour de leurs lectures et participer au vote.

12 d’entre eux seront tirés au sort afin de prendre part aux délibérations finales, organisées à Paris le mardi 20 octobre 2026. Leur vote sera associé à ceux des autres lecteurs, ainsi qu’à ceux d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre et de Michel-Édouard Leclerc, afin de déterminer le lauréat. Le nom du roman récompensé sera annoncé le soir même.

Le prochain lauréat rejoindra un palmarès qui, ces dernières années, a notamment distingué La Maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit), également couronné par le Prix Goncourt 2025, et Houris de Kamel Daoud (Gallimard), Prix Goncourt 2024.

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Le Prix Landerneau des lecteurs a auparavant récompensé Le Grand Secours de Thomas B. Reverdy (Flammarion), La Treizième Heure d’Emmanuelle Bayamack-Tam (P.O.L), S’adapter de Clara Dupont-Monod (Stock), Chavirer de Lola Lafon (Actes Sud), Par les routes de Sylvain Prudhomme (Gallimard), Chien-loup de Serge Joncour (Flammarion), L’Art de perdre d’Alice Zeniter (Flammarion) ou encore L’Insouciance de Karine Tuil (Gallimard).

Le Prix Landerneau des lecteurs est porté par le réseau des Espaces Culturels E.Leclerc, qui compte 232 établissements en France. Tout au long de l’année, ces espaces organisent également des rencontres avec des auteurs et artistes, des dédicaces, lectures, concerts ou ateliers, proposés gratuitement au public.

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Crédits photo : Prix Landerneau des lecteurs

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Par Hocine Bouhadjera

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