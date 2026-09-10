Shin’ichi Abe, maître du “manga du moi”, est mort

C’est dans un message publié sur X que Kôsei Abe, chanteur et guitariste du groupe Hinto et ancien membre de Sparta Locals, a annoncé la mort de son père. Shin’ichi Abe s’est éteint des suites d’un cancer de la glande sous-mandibulaire, l’une des principales glandes salivaires. Les funérailles ont été organisées dans l’intimité familiale. « Les œuvres de mon père continueront de vivre », notamment partagé le fils.

Né le 7 avril 1950 à Tagawa, dans la préfecture de Fukuoka, Shin’ichi Abe avait grandi dans le bassin houiller de Chikuhô, au nord de l’île de Kyûshû. Ce territoire minier, son histoire sociale et les existences qui s’y croisent deviendront plus tard l’une des matières de son œuvre.

De Garo au « manga du moi »

Shin’ichi Abe débute en 1970 avec Yasashii hito, publié dans Garo. Créée dans les années 1960, Garo fut pendant plusieurs décennies l’un des principaux laboratoires du manga d’auteur et de l’avant-garde japonaise, loin des grands magazines commerciaux. Yoshiharu Tsuge, Seiichi Hayashi, Oji Suzuki ou encore Shin’ichi Abe y ont développé des formes plus personnelles, sociales ou expérimentales de bande dessinée.

Chez Abe, le quotidien, la vie de couple, les difficultés financières, l’alcool, les incertitudes de la création et les dérives intimes entrent dans ses récits sans séparation nette entre vécu et fiction.

Cette approche est généralement rattachée au watakushi manga, littéralement le « manga du moi ». Le terme fait écho au watakushi shôsetsu, ou « roman du moi », courant important de la littérature japonaise moderne : l’auteur y utilise sa propre vie comme matériau, tout en la recomposant par l’écriture.

Miyoko, compagne et personnage

La figure la plus étroitement associée à son œuvre reste Miyoko, sa compagne puis son épouse. Leur vie dans le quartier tokyoïte d’Asagaya nourrit plusieurs histoires publiées dans Garo au cours des années 1970. Certains récits adoptent le regard de Miyoko, tandis que le couple devient le centre d’une chronique où se mêlent désir, lassitude, création et précarité.

Cet ensemble est désormais accessible aux lecteurs français dans Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin). Paru le 4 février 2026, le volume rassemble des récits datant pour l’essentiel du milieu des années 1970. Une plongée dans le Tokyo bohème de l’époque, mais surtout dans l’intimité d’un artiste qui ne cherche guère à se donner le beau rôle.

Miyoko Asagaya Kibun, son titre japonais, avait également été adapté au cinéma en 2009 par Yoshifumi Tsubota, avec Kenji Mizuhashi dans le rôle de Shin’ichi Abe et Marie Machida dans celui de Miyoko.

Une œuvre publiée en France depuis vingt ans

Shin’ichi Abe n’es plus généralement pas un inconnu du lectorat français. Plusieurs de ses livres avaient été traduits dès les années 2000. Paradis (Philippe Picquier, trad. Patrick Honnoré, Yukari Maeda et Camille Piat), paru en 2006, rassemble des récits situés dans le bassin minier de Chikuhô et fait directement résonner le territoire où l’auteur a grandi.

La même année paraît Une bien triste famille (Seuil, trad. Sophie Rèfle), plongée particulièrement sombre dans le monde des ouvriers des mines. Abe y retrouve la veine sociale qui traverse une partie de son travail, avec des rapports de classe et de domination décrits sans romantisation.

Suivra Les Amours de Taneko (Seuil, trad. Sophie Rèfle), en 2007, récit à la construction éclatée où les personnages, les relations amoureuses et des éléments directement issus de la vie de l’auteur se contaminent les uns les autres. La même année, Cornélius publie Un gentil garçon (Cornélius, trad. et commentaires Béatrice Maréchal), recueil de récits courts centré sur des existences ordinaires, des couples à la dérive et des marginaux.

Ce dernier ouvrage avait d’ailleurs été retenu en 2008 dans la sélection du Prix du patrimoine du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, signe de la reconnaissance progressive accordée en France à cette génération issue de Garo. Près de 20 ans après cette première vague de traductions, Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin) est donc venu remettre Shin’ichi Abe en lumière auprès du public français, quelques mois seulement avant sa disparition.

Crédits photo : Shin’ichi Abe (Cambourakis)

Par Hocine Bouhadjera

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