Prix du Meilleur Livre étranger 2026 : 12 livres dans la course

12 livres ouvrent la course au Prix du Meilleur Livre étranger 2026. La première sélection, transmise par Manuel Carcassonne et Anne Freyer, secrétaires du prix, fait largement écho à la rentrée littéraire étrangère, avec 9 fictions et 3 ouvrages de non-fiction.

Plusieurs de ces noms circulent déjà dans les sélections de la rentrée. À 23 ans, le Suisse Nelio Biedermann s'est notamment imposé avec Lazar, vaste saga familiale traversant l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, les guerres européennes et l'insurrection de Budapest de 1956. Son roman figure également dans la première sélection du Femina étranger.

Il y retrouve Lucy Fricke, Marco Lodoli et Katie Kitamura. Cette dernière revient avec L'Audition, jeu de faux-semblants autour d'une actrice et d'un jeune homme qui pourrait être son fils, après avoir figuré parmi les finalistes du Booker Prize 2025.

Autre poids lourd de la liste, l'Irlandais Paul Murray publie en français La Piqûre d'abeille, fresque familiale de près de 700 pages déjà couronnée à l'étranger, tandis que Douglas Stuart, lauréat du Booker Prize 2020 pour Shuggie Bain, situe John, fils de John sur l'île écossaise de Harris.

Les neuf titres en lice :

Nelio Biedermann, Lazar (Belfond, trad. Rose Labourie)

Lucy Fricke, La Fête (Le Quartanier, trad. Isabelle Liber)

Marco Lodoli, Seul un jour (P.O.L, trad. Louise Boudonnat)

Souvankham Thammavongsa, La Couleur qu’il vous plaira (La Croisée, trad. Nathalie Bru)

Kristian Novak, Tzigane, mais le plus beau de tous (Les Argonautes, trad. Chloé Billon)

Paul Murray, La Piqûre d’abeille (Albin Michel, trad. Pierre Demarty)

Katie Kitamura, L’Audition (Stock, trad. Céline Leroy)

Jessica Francis Kane, Fonseca (La Table Ronde, trad. Mona de Pracontal)

Douglas Stuart, John, fils de John (Globe, trad. Charles Bonnot)

La catégorie non-fiction se resserre autour de trois titres :

Richard Zenith, Pessoa. L'œuvre-vie (Seuil, trad. Nicolas Richard)

Ece Temelkuran, Une nation d'étrangers (Stock, trad. Christel Gaillard-Paris)

Patrick Radden Keefe, Le Fils de l'oligarque (Belfond, trad. Anne-Sylvie Homassel)

Avec ses quelques 1200 pages, la biographie de Fernando Pessoa par Richard Zenith constitue le morceau le plus imposant de la sélection. Spécialiste de l'écrivain portugais, l'auteur a consacré plusieurs années à reconstruire une existence inséparable de ses hétéronymes et de l'immense masse de manuscrits laissée à sa mort.

Ece Temelkuran aborde de son côté l'exil et la possibilité de reconstruire une appartenance dans Une nation d'étrangers. Patrick Radden Keefe, auteur de Ne dis rien et de L'Empire de la douleur, repart quant à lui du réel avec Le Fils de l'oligarque, enquête sur la mort à Londres d'un jeune homme présenté comme l'héritier d'une fortune russe.

Un prix créé en 1948

Fondé en 1948 par un groupe de directeurs littéraires, le Prix du Meilleur Livre étranger compte parmi les plus anciennes récompenses françaises consacrées aux œuvres venues d'ailleurs. Il distingue chaque année un livre de fiction et un ouvrage de non-fiction publiés à l'étranger puis traduits en français. Depuis 2011, le prix est soutenu par Sofitel et sa cérémonie est accueillie au Sofitel Paris Le Faubourg.

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Manuel Carcassonne et Anne Freyer en restent les secrétaires. Ils siègent, aux dernières nouvelles, aux côtés de Daniel Arsand, Nathalie Crom, Gérard de Cortanze, Catherine Enjolet, Christine Jordis, Jean-Claude Lebrun, Alexis Liebaert, Joëlle Losfeld, Anne-Marie Métailié et Joël Schmidt.

En 2025, le prix de fiction avait été attribué à Carys Davies pour Éclaircie (La Table Ronde, trad. David Fauquemberg). La catégorie non-fiction avait couronné Leila Guerriero pour L'Appel (Rivages, trad. Maïra Muchnik), enquête consacrée à Silvia Labayru, survivante de la dictature militaire argentine.

Un prix spécial avait également distingué Judith Koelemeijer pour Etty Hillesum. L'histoire de sa vie (Seuil, trad. Philippe Noble et Isabelle Rosselin), biographie de la jeune écrivaine néerlandaise morte à Auschwitz en 1943.

Reste désormais au jury à resserrer cette première liste avant de départager les successeurs de Carys Davies et Leila Guerriero.

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Par Hocine Bouhadjera

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