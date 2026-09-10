Une ville de la taille de Rennes sans librairie” : 20 ans après, Les Buveurs d’Encre passe le relais

Avant les livres, il y eut une autre vie. Yves Martin avait travaillé dans une grande entreprise, puis une quinzaine d’années comme concepteur-rédacteur en agence de publicité. « J’avais envie de faire autre chose qui avait peut-être un peu plus de sens à mes yeux, et c’est la raison pour laquelle je m’étais intéressé à la librairie », raconte-t-il.

Le 19e arrondissement lui apparaît alors comme un territoire particulièrement propice. Dans le dossier présenté à son banquier, il avait même résumé la situation par une formule volontairement provocatrice : « En parlant du 19e, je parlais d’une ville de la taille de Rennes sans librairie. C’était peut-être un petit peu exagéré pour les besoins de la cause, mais c’était quand même assez largement une réalité. Il y avait très peu d’offre, à moins d’un ou deux kilomètres. Ce qui n’est pas beaucoup à la campagne mais qui, à Paris, est une éternité. »

Les Buveurs d’Encre naît donc comme une librairie généraliste de quartier, avec une ambition tournée vers la « lecture-plaisir ».

Une librairie transformée avec son quartier

En deux décennies, le paysage du 19e arrondissement a changé. D’autres librairies et points de vente ont ouvert et la population elle-même s’est transformée. À ses débuts, Yves Martin avait découvert, en étudiant les données démographiques du secteur, une concentration particulièrement importante de familles et d’enfants autour de la rue de Meaux.

« Le quartier est resté familial. Après, même si ça reste un quartier populaire au regard de la situation parisienne dans son ensemble, il n’a pas échappé à une certaine forme de gentrification. Pas mal de familles sont parties et elles sont généralement remplacées par de jeunes actifs. La librairie a aussi suivi cette évolution. » Conséquence, notamment : la jeunesse conserve une place importante dans l’activité, mais son poids est aujourd’hui légèrement inférieur à celui des premières années.

La littérature reste en revanche le cœur du magasin. Grand format, poche et polar réunis représentent environ un tiers de son chiffre d’affaires. « C’est vraiment l’ADN de la librairie, la littérature », résume Yves Martin. Les sciences humaines occupent également une place significative, tandis qu’une dizaine de rencontres sont organisées chaque année, souvent à l’initiative d’auteurs et de clients du quartier.

La librairie réalise aujourd’hui environ 550.000 € de chiffre d’affaires hors taxes, dont plus de 97 % dans le livre, pour 80 à 90 passages en caisse en moyenne chaque jour. Installée sur environ 40 m2, le fonds est proposé à 130.000 €, hors stock.

L’intérieur de la librairie Les Buveurs d’Encre, rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris.

« Quelqu’un qui pourra apporter sa touche »

Pour la reprise, Yves Martin imagine volontiers un professionnel déjà formé au métier, mais qui chercherait à franchir une nouvelle étape. « Un jeune libraire ou une jeune libraire qui aurait trois ou quatre ans de pratique et voudrait se lancer, monter son propre truc. »

Le prix de cession a aussi été pensé, explique-t-il, avec cette possibilité en tête. Les faibles rémunérations du secteur rendent en effet difficile la constitution d’un apport pour les jeunes professionnels désireux de devenir eux-mêmes propriétaires. « Au bout d’un moment, ça peut décourager un certain nombre de profils. J’ai eu ça en tête en pensant au prix de vente aussi. Ce serait bien si ça pouvait être repris par quelqu’un pour qui cela constitue une nouvelle étape et qui pourra apporter sa touche et sa patte personnelle à ce que j’ai fait. »

Plus qu’une sélection de titres, Yves Martin espère surtout voir perdurer une certaine conception du métier : « Pour toutes les petites librairies, c’est un commerce de proximité. Les gens s’attendent à ce qu’il y ait une reconnaissance et un lien personnel. C’est essentiel. »

Il tient aussi à éviter l’image d’un lieu réservé aux lecteurs les plus avertis. « La librairie peut être un endroit impressionnant quand on n’en a pas les clés. Moi, j’essaie toujours d’avoir en vitrine deux ou trois livres auxquels tout le monde puisse se raccrocher. Ce que je veux, c’est que quelqu’un puisse pousser la porte sans avoir l’impression d’entrer en terrain inconnu. J’aimerais que ça perdure. »

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Quant à Yves Martin, il n’imagine pas nécessairement une rupture totale avec le monde du livre. « Je pense que je continuerai à avoir une activité, peut-être autour du livre, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. J’ai vu des associations qui recherchaient des gens pour enregistrer des livres et qui proposaient des formations. Je ne suis pas sûr d’en avoir le talent, mais il n’est pas trop tard pour apprendre. »

Crédits photo : Les Buveurs d'Encre

Par Hocine Bouhadjera

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