On peut se battre et gagner” : un nouveau prix pour la liberté de publier

Le mercredi 7 octobre prochain, depuis la Foire du livre de Francfort, l'Union internationale des éditeurs décernera son premier Freedom of Expression Defenders Award [Prix des défenseurs de la liberté d'expression, NdR].

« Avec ce projet, nous avons vraiment voulu apporter de l'espoir et de l'inspiration, et notre première sélection incarne parfaitement cet objectif. Toutes ces organisations montrent comment nous pouvons nous battre pour la liberté d'expression, la liberté de publication et la liberté de lire ce que l'on veut », affirme Gvantsa Jobava, présidente de l'UIE.

De son côté, Jessica Sänger, responsable du comité Liberté de publier de l'UIE, affirme : « On peut se battre et gagner. » Et se félicite de la diversité des formes adoptées par les organisations, de l'association à la société privée en passant par des coalitions.

La sélection du Freedom of Expression Defenders Award

The Media Coalition, États-Unis

The Media Coalition protège le droit des médias, garanti par le Premier amendement, de produire et distribuer une diversité de contenus, ainsi que le droit du public d'y accéder. Parmi ses membres, des auteurs, éditeurs, libraires et bibliothécaires, aux côtés de producteurs de films et de jeux vidéo.

Penguin Random House Intellectual Freedom Taskforce, États-Unis

Créée en mai 2023 grâce au soutien du président-directeur général de Penguin Random House, Nihar Malaviya, dirigée par Skip Dye, vice-président senior des marchés institutionnels et de la stratégie numérique, la Penguin Random House Intellectual Freedom Taskforce se confronte aux menaces qui pèsent sur la liberté de publication.

Sovlab (Soviet Past Research Laboratory), Géorgie

Depuis 2010, Sovlab (pour Soviet Past Research Laboratory, Laboratoire de recherche sur le passé soviétique) étudie le passé totalitaire du pays et s'efforce de contrer la désinformation venue de Russie et les manipulations du passé.

StraightForward Foundation / ”Geradeaus” e.V., Allemagne

“Geradeaus” e.V., aussi connue sous le nom StraightForward, est une organisation fondée en 2023 pour venir en aide aux artistes russes persécutés dans leur pays, victimes de censure, d'exil forcé, de pertes de revenus. Elle accompagne notamment l'édition de textes bannis par le pouvoir russe.

Turkish Journalists Association, Turquie

Depuis 1946, l'association des journalistes trucs combat les obstacles à la liberté de la presse et à la liberté d'expression. Elle réunit aujourd'hui près de 4000 membres, défendant leurs droits et encourageant à la solidarité professionnelle.

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Rappelons que l'UIE décerne également, chaque année, le Prix Voltaire pour la liberté de publier, qui salue l'action d'un éditeur, d'une éditrice ou d'une maison d'édition ayant fait preuve d’un courage exceptionnel face à la censure, aux pressions politiques, aux menaces, à l’intimidation ou au harcèlement.

En 2026, cette récompense est revenue à l'éditeur égyptien Yehia Fekry (El Maraya), avec un prix spécial pour son compatriote Mohamed Hashem, mort en fin d'année 2025 à l'âge de 67 ans.

Photographie : © International Publishers Association

Par Antoine Oury

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