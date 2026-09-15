Caroline Goldman : un vade-mecum du réel pour parents désarçonnés

« Pourquoi la mer ne déborde-t-elle pas ? », « Pourquoi le ciel ne nous tombe-t-il pas sur la tête ? », « Pourquoi la voisine a-t-elle deux mamans ? » et plus cinglante encore : « Pourquoi tu cries en voiture alors que tu dis tout le temps qu'il ne faut pas crier ? »

Devant ces interrogations où la candeur flirte avec le piège affectif, la technique capitule. Les adultes sont renvoyés à leur propre embarras, pris en flagrant délit d’humanité.

Ces questions, je les reconnais aussi en cabinet.

Selon le Livre Guinness des records, la Bible demeure l'indétrônable best-seller de l'humanité. Mais si un traité parvenait enfin à dicter sans faille la science d'éduquer, d'aimer et de répondre avec exactitude à chaque tournant, il ravirait aussitôt la couronne universelle. Chacun en adopterait spontanément la langue.

Pourtant, la clinique ne relève pas de l'alchimie : les praticiens ne détiennent aucune formule magique. C'est précisément à cet endroit que se tient Caroline Goldman.

Répondre aux enfants, ou accepter de ne pas tout savoir

Ce qui crispe tant chez elle, c'est sans doute qu'elle réintroduit du pulsionnel, de la fatigue et de l'interdit là où une partie du discours éducatif contemporain exige une douceur désincarnée, culpabilisante à force d'idéalisation. À rebours d'une bienveillance robotique, elle réactive l'intuition winnicottienne : être parent, c'est d'abord consentir à n'être que « suffisamment bon », c'est-à-dire faillible, parfois exaspéré, mais présent.

Ce que je vois en cabinet, plus prosaïquement : le pulsionnel encore cru de l'enfant et la souffrance qu'il charrie sont vécus, parfois chez l'adulte, sur le mode de la persécution.

Sans pour autant ériger chaque position de Goldman en vérité universelle : la pâte humaine résiste toujours aux manuels, aux cliniciens mais surtout aux parents.

Avec son quatuor de Pourquoi ? (Dunod), l'autrice ne signe pas un manuel de dressage à consulter après coup, lorsque l'enfant, ou le parent lui-même, a filé dans sa chambre pour reprendre son souffle. Elle propose plutôt une cartographie des affects. Lus en famille, ces petits volumes deviennent un exercice vivant : un prétexte pour désamorcer les silences, mettre des mots sur l'indicible et, tout simplement, réapprendre à douter ensemble.

Après tout, pourquoi pas ?

Les ouvrages :

Pourquoi ? Pour les enfants de 4 à 7 ans : Petites leçons de psychologie, Malakoff, Dunod, 2023.

Pourquoi ? Pour les enfants de 8 à 11 ans : Petites leçons de psychologie, Malakoff, Dunod, 2024.

Pourquoi ? Pour les ados de 12 à 15 ans : La psychologie expliquée aux adolescents, Malakoff, Dunod, 2025.

Pourquoi ? De 15 ans et plus : La psychologie expliquée aux adolescents, Malakoff, Dunod, 2026.

Par Salim Rzin

Contact : salimrzin@gmail.com