Manga : le Japon vise 1000 milliards de yens à l’étranger

Le soft power, c’est bien ; les recettes, c’est mieux. Le 20 août 2026, le ministère japonais de l’Économie a publié sa stratégie pour les industries du divertissement et de la création, sous-titrée « plan quinquennal pour un pays d’histoires ». L’ambition générale était déjà connue : porter les ventes internationales des contenus japonais à 20.000 milliards de yens en 2033.

ActuaLitté en avait rendu compte dès 2024. La nouveauté tient à la déclinaison par secteur. Pour le manga, le compteur doit passer de 300 à 1.000 milliards de yens.

À l’échelle des cinq filières visées — jeu vidéo, anime, manga, musique et prises de vues réelles — les recettes hors du Japon atteignaient 6100 milliards de yens en 2024. Le gouvernement fixe une étape à 10.000 milliards dès 2028, avant les 20.000 milliards cinq ans plus tard, détaille ITmedia NEWS. Le terme mérite une précision : le METI parle bien de ventes à l’étranger, pas d’exportations au sens douanier.

Du soft power au tiroir-caisse

Pour le livre, le diagnostic gouvernemental est moins euphorique que les succès internationaux pourraient le laisser penser. Le METI range parmi les « défaillances du marché » la dépendance envers les grandes plateformes étrangères : dans l’audiovisuel et l’édition, estime-t-il, la part des ventes internationales qui revient au Japon ne serait que de 10 à 20 %. Autrement dit, conquérir des lecteurs ne suffit pas ; encore faut-il que la valeur créée remonte jusqu’aux éditeurs, ayants droit et créateurs japonais.

D’où une ligne assez simple pour le manga : renforcer la circulation des éditions légales et s’attaquer aux versions pirates. Tokyo résume plus largement sa politique en trois verbes — créer, diffuser, frapper — auxquels s’ajoutent le développement des réseaux de distribution et l’expansion internationale des propriétés intellectuelles.

Cette offensive prolonge un chantier déjà engagé. Fin 2025, le gouvernement préparait une plateforme mondiale consacrée au manga, destinée à élargir l’offre officielle hors du Japon et à mieux organiser sa diffusion numérique. ActuaLitté avait alors détaillé ce projet. La stratégie 2026 lui donne désormais un cadre économique beaucoup plus net : non plus seulement mieux distribuer, mais atteindre un niveau de recettes mesurable en 2033.

Piratage : attention aux 10.000 milliards

Le montant avancé par le gouvernement impressionne : environ 10.000 milliards de yens de préjudice annuel lié aux atteintes aux droits. Mais il ne s’agit surtout pas d’une estimation propre au manga. Une enquête publiée par le METI en janvier 2026 évaluait à 5700 milliards de yens les pertes liées aux contenus numériques pirates en 2025 ; l’édition représentait 2600 milliards. En ajoutant 4700 milliards de contrefaçons de produits dérivés de personnages, le total atteignait 10.400 milliards de yens.

Cette distinction compte : ramener les 10.000 milliards au seul livre ou, pire, au manga gonflerait artificiellement l’enjeu. La stratégie s’appuie néanmoins sur ce constat global pour justifier le renforcement des actions contre les sites illicites et l’orientation des usagers vers les offres autorisées.

Reste la question de la valeur elle-même. Le METI veut encourager ce qu’il appelle l’« IP360 » : faire circuler une propriété intellectuelle du manga vers l’anime, le jeu, les productions en prises de vues réelles, la musique et les produits dérivés afin d’en multiplier les exploitations. Le ministère associe cette logique à cinq réformes, parmi lesquelles un accès plus facile au financement, une rémunération davantage liée au succès des œuvres et l’articulation entre usages de l’intelligence artificielle et protection des droits.

Pour le manga, le cap demeure d’une simplicité toute comptable : 300 milliards de yens de ventes internationales en 2024, 1000 milliards en 2033. Le Japon avait déjà fait de ses contenus un instrument de rayonnement ; la stratégie 2026 leur assigne désormais, secteur par secteur, une feuille de route industrielle.

Par Clément Solym

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