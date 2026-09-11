Dans les coulisses de la France populaire, une histoire écrite au jour le jour

Que nous disent les manières de travailler, de se divertir, d'habiter ou de faire famille sur une époque ? Comment les bouleversements politiques, économiques et culturels transforment-ils concrètement les existences ? En croisant histoire et sociologie, les douze auteurs réunis dans le volume explorent ces questions à partir de pratiques aussi diverses que la pêche, le stigmate de la vulgarité, les travaux d'aiguille, les enfants placés ou encore le rôle de l'eau dans les croyances populaires.

Faire l'histoire au ras du quotidien

Loin d'une histoire réduite aux grands événements, Au jour le jour s'intéresse ainsi aux gestes, aux contraintes, mais aussi aux marges de liberté et aux formes de résistance qui composent les existences ordinaires. Une manière de faire apparaître, derrière les grandes transformations de la société française, des trajectoires individuelles et collectives souvent laissées dans l'ombre.

Jeunes, vieux et vieilles, de la ville ou de la campagne, croyant·es ou non, en France de longue date ou nouvellement venu·es, marié·es ou célibataires, libres ou enfermé·es dans des institutions, elles et ils partagent de fortes contraintes matérielles et symboliques. L’échelle du quotidien rend accessible le privé souvent très politique des classes populaires, leurs expériences généralement mal comprises et pourtant centrales : l’exigence de dignité, la nécessité de la solidarité pour joindre les deux bouts ou encore la partition genrée des activités.

Les éditions La Découverte nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 8 octobre :

Cet ouvrage, écrit à douze mains, est le fruit du travail au long cours du groupe Genre et classespopulaires (Anaïs Albert, Fanny Gallot, Anne Jusseaume, Eve Meuret-Campfort, Clyde Plumauzille et Mathilde Rossigneux-Méheust). Ce collectif fait dialoguer l’histoire et la sociologie, enseigne et fait de la recherche ensemble depuis 2010.

Par Lina Tinel-Sebie

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