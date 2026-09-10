Anthropic : 1,5 milliard $ à partager qui vire au casse-tête

À un peu plus de 3000 dollars annoncés par œuvre au total, une vieille lettre de réversion retrouve soudain une fraîcheur remarquable. JND Legal Administration, gestionnaire du règlement, a adressé aux demandeurs un récapitulatif de leurs titres, des autres réclamations déposées et des pourcentages revendiqués. La plupart n’auront qu’à confirmer les informations. D’autres découvrent une « divergence d’attribution » : tant qu’elle n’est pas réglée, la somme attachée au livre reste bloquée.

Le dossier Bartz v. Anthropic est connu. Le 20 juillet 2026, la juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a approuvé définitivement l’accord concernant 482.460 ouvrages récupérés par Anthropic dans LibGen et Pirate Library Mirror. ActuaLitté en détaillait alors la portée : il clôt le volet consacré aux copies pirates, sans interdire de façon générale l’utilisation de livres pour entraîner une IA.

Mais les 3000 dollars demandent désormais une précision. Ils correspondent à l’ordre de grandeur attendu pour l’indemnisation totale d’une œuvre. Pour la première distribution, un rapport déposé au tribunal le 2 septembre fixe à environ 2203,56 dollars la somme disponible par titre, après déductions. Selon la Science Fiction and Fantasy Writers Association (SFWA), ce versement doit intervenir au plus tard le 15 novembre 2026 pour les œuvres dont tous les ayants droit s’accordent sur la répartition et dont les informations de paiement sont complètes ; une autre distribution suivra après le dernier paiement d’Anthropic.

Droits revenus, fichiers restés

C’est au moment de partager que la mécanique s’enraye. Victoria Strauss, de Writer Beware, dit avoir recueilli de nombreux témoignages d’auteurs découvrant des demandes d’éditeurs sur des titres dont les droits leur auraient été rétrocédés. D’autres signalent des revendications de 100 % sur des livres pour lesquels ils estiment que le partage par défaut devrait s’appliquer.

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Pour les ouvrages non éducatifs, le portail officiel prévoit par défaut que 50 % de l’indemnité reviennent au côté auteur et 50 % au côté éditeur, chacun partageant ensuite sa moitié entre éventuels coauteurs ou coéditeurs. Une autre répartition peut toutefois être revendiquée lorsqu’elle correspond au contrat. Le 50/50 n’est donc pas une règle absolue, mais le mécanisme simplifié retenu lorsqu’aucune stipulation différente ne s’impose.

L’Authors Guild confirme que certains éditeurs ont signalé au gestionnaire avoir sélectionné par erreur une attribution de 100 % au lieu de l’option par défaut. Les données sont en cours de correction. Mary Rasenberger, directrice générale de l’organisation, citée par TechCrunch, appelle donc à ne pas lire automatiquement ces anomalies comme une tentative organisée de capter la part des écrivains : elle les rattache notamment à des registres de droits imparfaits et à la complexité du dispositif.

Une date, surtout, change tout : le 10 août 2022. Selon l’Authors Guild, un auteur dont les droits avaient été rétrocédés avant cette date — retenue comme date de téléchargement dans le règlement — devrait, selon son contrat, pouvoir prétendre à 100 % de la somme. Si la réversion est postérieure, l’ancien éditeur peut conserver une demande valable s’il détenait juridiquement les droits pertinents lorsque l’atteinte s’est produite.

Et l’agent dans tout ça ?

Writer Beware rapporte plusieurs signalements de réclamations comprises entre 15 % et 25 % sur des livres représentés par des agences. L’Authors Guild est nette : un agent n’est pas, du seul fait de son mandat, titulaire des droits de l’ouvrage et ne peut réclamer directement une part au gestionnaire en cette qualité. Une éventuelle commission relève ensuite de l’accord conclu avec l’auteur.

Même ici, prudence. Writer Beware rapporte le témoignage d’un agent selon lequel son agence serait apparue comme bénéficiaire parce que certains éditeurs avaient repris les coordonnées de paiement prévues par la clause d’agence, sans qu’elle ait elle-même volontairement déposé une demande. Certaines apparitions peuvent donc relever d’une erreur de traitement.

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Les ouvrages éducatifs obéissent, eux, à une autre logique. Ils sont exclus du partage automatique à 50/50 : certains contrats transfèrent des droits beaucoup plus étendus à l’éditeur, parfois jusqu’à la propriété du copyright. L’Authors Guild indique que certains éditeurs scolaires revendiquent alors une répartition calée sur le taux de redevance prévu au contrat. Ici encore, le texte signé prime sur l’usage général.

Trente jours pour remettre les droits en ordre

Les demandeurs disposent de trente jours à compter de leur avis pour tenter de résoudre les divergences. Le portail permet de modifier les pourcentages et de téléverser une lettre de réversion, un contrat ou tout autre justificatif. Si les parties ne s’entendent pas, l’administrateur doit tenter de faciliter un accord ; à défaut, le dossier sera transmis à un Special Master désigné par le tribunal, habilité à trancher.

Le milliard et demi d’Anthropic donne ainsi une valeur immédiate à la chronologie des contrats. Pour chaque titre litigieux, il faut établir qui détenait le droit de reproduction à la date pertinente et, le cas échéant, quand les droits sont revenus à l’auteur. Tant que les demandeurs ne s’accordent pas, le paiement correspondant attendra.

Crédits photo : Anthropic

Par Nicolas Gary

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