Anthropic : 1,5 milliard $ à partager qui vire au casse-tête

Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.
Le 10/09/2026 à 16:28 par Nicolas Gary
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10/09/2026 à 16:28
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À un peu plus de 3000 dollars annoncés par œuvre au total, une vieille lettre de réversion retrouve soudain une fraîcheur remarquable. JND Legal Administration, gestionnaire du règlement, a adressé aux demandeurs un récapitulatif de leurs titres, des autres réclamations déposées et des pourcentages revendiqués. La plupart n’auront qu’à confirmer les informations. D’autres découvrent une « divergence d’attribution » : tant qu’elle n’est pas réglée, la somme attachée au livre reste bloquée.
Le dossier Bartz v. Anthropic est connu. Le 20 juillet 2026, la juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a approuvé définitivement l’accord concernant 482.460 ouvrages récupérés par Anthropic dans LibGen et Pirate Library Mirror. ActuaLitté en détaillait alors la portée : il clôt le volet consacré aux copies pirates, sans interdire de façon générale l’utilisation de livres pour entraîner une IA.
Mais les 3000 dollars demandent désormais une précision. Ils correspondent à l’ordre de grandeur attendu pour l’indemnisation totale d’une œuvre. Pour la première distribution, un rapport déposé au tribunal le 2 septembre fixe à environ 2203,56 dollars la somme disponible par titre, après déductions. Selon la Science Fiction and Fantasy Writers Association (SFWA), ce versement doit intervenir au plus tard le 15 novembre 2026 pour les œuvres dont tous les ayants droit s’accordent sur la répartition et dont les informations de paiement sont complètes ; une autre distribution suivra après le dernier paiement d’Anthropic.
C’est au moment de partager que la mécanique s’enraye. Victoria Strauss, de Writer Beware, dit avoir recueilli de nombreux témoignages d’auteurs découvrant des demandes d’éditeurs sur des titres dont les droits leur auraient été rétrocédés. D’autres signalent des revendications de 100 % sur des livres pour lesquels ils estiment que le partage par défaut devrait s’appliquer.
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Pour les ouvrages non éducatifs, le portail officiel prévoit par défaut que 50 % de l’indemnité reviennent au côté auteur et 50 % au côté éditeur, chacun partageant ensuite sa moitié entre éventuels coauteurs ou coéditeurs. Une autre répartition peut toutefois être revendiquée lorsqu’elle correspond au contrat. Le 50/50 n’est donc pas une règle absolue, mais le mécanisme simplifié retenu lorsqu’aucune stipulation différente ne s’impose.
L’Authors Guild confirme que certains éditeurs ont signalé au gestionnaire avoir sélectionné par erreur une attribution de 100 % au lieu de l’option par défaut. Les données sont en cours de correction. Mary Rasenberger, directrice générale de l’organisation, citée par TechCrunch, appelle donc à ne pas lire automatiquement ces anomalies comme une tentative organisée de capter la part des écrivains : elle les rattache notamment à des registres de droits imparfaits et à la complexité du dispositif.
Une date, surtout, change tout : le 10 août 2022. Selon l’Authors Guild, un auteur dont les droits avaient été rétrocédés avant cette date — retenue comme date de téléchargement dans le règlement — devrait, selon son contrat, pouvoir prétendre à 100 % de la somme. Si la réversion est postérieure, l’ancien éditeur peut conserver une demande valable s’il détenait juridiquement les droits pertinents lorsque l’atteinte s’est produite.
Writer Beware rapporte plusieurs signalements de réclamations comprises entre 15 % et 25 % sur des livres représentés par des agences. L’Authors Guild est nette : un agent n’est pas, du seul fait de son mandat, titulaire des droits de l’ouvrage et ne peut réclamer directement une part au gestionnaire en cette qualité. Une éventuelle commission relève ensuite de l’accord conclu avec l’auteur.
Même ici, prudence. Writer Beware rapporte le témoignage d’un agent selon lequel son agence serait apparue comme bénéficiaire parce que certains éditeurs avaient repris les coordonnées de paiement prévues par la clause d’agence, sans qu’elle ait elle-même volontairement déposé une demande. Certaines apparitions peuvent donc relever d’une erreur de traitement.
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Les ouvrages éducatifs obéissent, eux, à une autre logique. Ils sont exclus du partage automatique à 50/50 : certains contrats transfèrent des droits beaucoup plus étendus à l’éditeur, parfois jusqu’à la propriété du copyright. L’Authors Guild indique que certains éditeurs scolaires revendiquent alors une répartition calée sur le taux de redevance prévu au contrat. Ici encore, le texte signé prime sur l’usage général.
Les demandeurs disposent de trente jours à compter de leur avis pour tenter de résoudre les divergences. Le portail permet de modifier les pourcentages et de téléverser une lettre de réversion, un contrat ou tout autre justificatif. Si les parties ne s’entendent pas, l’administrateur doit tenter de faciliter un accord ; à défaut, le dossier sera transmis à un Special Master désigné par le tribunal, habilité à trancher.
Le milliard et demi d’Anthropic donne ainsi une valeur immédiate à la chronologie des contrats. Pour chaque titre litigieux, il faut établir qui détenait le droit de reproduction à la date pertinente et, le cas échéant, quand les droits sont revenus à l’auteur. Tant que les demandeurs ne s’accordent pas, le paiement correspondant attendra.
Crédits photo : Anthropic
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.
09/09/2026, 12:18
Exclusif — Confrontée à une baisse de ses ressources, l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a été contrainte d'annuler plusieurs journées professionnelles prévues en septembre et octobre. La Région Sud, principale financeuse, confirme que sa contribution s'élève pour l'instant à 374.000 € en 2026, soit les 2/3 du montant attribué l'année précédente. Et envisage une intégration de l'agence au sein d'Arsud, établissement public administratif tourné vers la filière culturelle.
08/09/2026, 13:05
Fenêtres sur Noël est un recueil de 24 nouvelles, écrit par 24 auteurices, mais créé par 28 bénévoles de l’association littéraire Humain.e.s de Lettres. 24 histoires autour des festivités de fin d’année sont à découvrir, qui feront voyager d’une émotion à une autre, positive ou plus sombre. Un projet avec une visée philanthropique, puisqu'une partie des bénéfices de la campagne Ulule, qui a débuté le 15 août dernier, sera reversée à l'association SOS Préma.
08/09/2026, 10:40
Le Groupe NAP, propriétaire des enseignes Maison de la Presse et Point Plus, annonce l'acquisition du grossiste Le Comptoir du Livre, un distributeur dont la création remonte à 1969. Cette intégration, qui comprend deux plateformes logistiques à Toulouse et Bordeaux, assurera « un accès rapide, diversifié et de qualité à toute l’offre éditoriale », assure la structure.
08/09/2026, 09:43
Les éditions Télémaque repassent sous le contrôle de leur fondateur, Stéphane Watelet, sept ans après leur entrée dans le giron d’Editis. La cession, révélée ce lundi par La Lettre, intervient au moment où le deuxième groupe français d’édition poursuit une réorganisation de son périmètre. Mais, pour Télémaque, pas de rupture commerciale : la maison continuera d’être diffusée et distribuée par Interforum.
07/09/2026, 18:33
Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.
07/09/2026, 17:02
Ce mardi 8 septembre sera marqué par une mobilisation sans doute inédite, en tout cas rarissime : les libraires de la France entière sont en effet invités à débrayer, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires engagées avec le Syndicat de la librairie française, organisation patronale du secteur. La CGT, à l'origine de l'appel à la grève, espère instaurer un nouveau rapport de force et porter des revendications sur les salaires et les dispositions de la convention collective.
07/09/2026, 16:28
Tino s'est lancé dans une aventure sur les traces de son grand père Espagnol, Pedro Rodeiro Rico, un fervent résistant anti franquiste. Pedro était haut placé dans la résistance ainsi qu’un modèle pour les habitants du village de Monfero. Il faisait partie des meneurs qui luttaient pour les travailleurs et leurs convictions contre le parti franquiste qui voulait garder l’ordre et les traditions catholiques. Mais la lutte de Pedro n’a pas été sans obstacles… Son passé est sombre et mystérieux, personne ne semble vouloir en parler. Tino découvrira-t-il ce qu’il lui est arrivé ?
07/09/2026, 11:11
Après plusieurs mois d'incertitude, la Direction régionale des affaires culturelles de Centre-Val de Loire a finalement trouvé sa directrice, en la personne de Naïma Ramalingom. Elle prend la relève de Christine Diacon, en poste depuis 2022.
07/09/2026, 10:01
À Detroit, John K. King Used & Rare Books abrite plus d’un million de volumes. Le 30 août, le tri d’une caisse de vieux flacons y a fait surgir un invité autrement moins fréquentable : un récipient étiqueté « acide picrique », daté de 1901, dont le contenu présentait des cristaux. Le lendemain, pompiers, spécialistes des matières dangereuses et démineurs ont bouclé le secteur. Aucun blessé n’a été signalé, pas plus que de pages froissées.
06/09/2026, 14:51
À Barbès, le plan de transformation de Gibert rencontre désormais une opposition bien identifiée. Lancée le 25 août par Valérie Van den Bos, libraire jeunesse, élue CGT au CSE de Gibert Joseph Paris et représentante de proximité du magasin, une pétition contre la fermeture du site a dépassé les 2000 signatures. Elle défend les 22 salariés de l'établissement, sa clientèle et le maintien d'une offre culturelle de proximité – le groupe, placé en redressement judiciaire fin avril, prévoit 84 suppressions de postes.
05/09/2026, 11:30
Pour ses 100 ans, Shueisha ne souffle pas seulement des bougies : l’éditeur de One Piece, Naruto ou Jujutsu Kaisen a mis en ligne MANGA MILLION, une plateforme gratuite et sans inscription réunissant environ 400 mangas et un million de pages traduites dans plus de 100 langues. Derrière le cadeau d’anniversaire, la maison japonaise entend aussi mesurer les lectures, faire connaître son fonds et préparer de nouvelles exploitations internationales.
05/09/2026, 11:10
Disney Publishing prépare pour 2027 Disney Cursed Love, une série de quatre créations originales mêlant princesses Disney et romantasy. La première, The Curse of a Forsaken Heart, signée Emily McIntire et dessinée par Samairu, paraîtra d’abord sur Webtoon avant de gagner le papier. Pour cette nouvelle propriété éditoriale, le récit vertical ne vient donc pas adapter un livre déjà publié : il ouvre la marche.
05/09/2026, 10:50
À partir du printemps 2027, Ravensburger distribuera en Allemagne, en Autriche et en Suisse une sélection de livres LEGO conçus par AMEET. Quelque 40 nouveautés et 60 titres de fonds sont annoncés pour la première année. Derrière l’accord entre l’éditeur polonais et le groupe allemand, un enjeu très concret : faire circuler les mêmes produits entre librairies et magasins de jouets.
05/09/2026, 10:30
Aglaé de Chalus, directrice de la communication du Tripode depuis 2023, rejoint l'Ambassade de France au Brésil comme attachée pour le livre et le débat d'idées, basée au Consulat général de France à São Paulo. Son départ entraîne une évolution interne chez l'éditeur : Carla Richard, jusqu'alors assistante graphisme et communication en alternance, reprend la responsabilité de la communication et de la presse.
04/09/2026, 17:47
Après près de quatre années passées chez Miscellane, où elle travaillait pour la marque mercileslivres, Morgane Kesteman rejoint Hachette Éducation comme éditrice au sein du département Primaire. Un retour dans une maison qu'elle connaît déjà, puisqu'elle y avait effectué deux stages en 2020.
04/09/2026, 16:07
Décalée en raison d'une des canicules estivales, la Conférence nationale du handicap se déroule au « Prisme » à Bobigny, ce vendredi 4 septembre. À cette occasion, Emmanuel Macron a officialisé le lancement à venir du Portail de l'édition adaptée, aussi attendu que retardé. Un « plan de rattrapage » des livres adaptés doit donner un coup d'accélérateur à l'adaptation des catalogues, et plus particulièrement des titres qui ne sont plus commercialisés ou dont les maquettes sont complexes.
04/09/2026, 14:45
Engagé dans une procédure de redressement judiciaire et dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour ses magasins parisiens, le groupe Gibert connait une rentrée difficile. Alors que les salariés se mobilisent pour défendre leurs emplois, ils ont reçu le soutien de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint au maire de Paris chargé de l'emploi et de l'insertion, qui fut adjoint au commerce sous la précédente mandature.
04/09/2026, 13:11
Livres retirés ou déplacés, événements annulés, financements menacés, conseils d'administration politisés, bibliothécaires harcelés voire licenciés : dans un nouveau rapport, PEN America estime que les bibliothèques publiques américaines font face à une menace qui ne porte plus seulement sur leurs collections, mais sur leur fonctionnement même. Une offensive qui s'est fortement structurée depuis 2021.
03/09/2026, 18:11
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