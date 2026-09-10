BnF : appel aux dons pour acquérir un manuscrit d’Anne de France, un "trésor national"

À travers ces deux textes, qui constituent son unique production littéraire, elle transmet à sa fille Suzanne de Bourbon sa vision du pouvoir, de la vie et de la place des femmes dans un monde régi par des hommes.

Classé Trésor national en 2025, ce document exceptionnel, copié et enluminé à Lyon autour de 1505, a longtemps été considéré comme perdu, avant d’être retrouvé récemment dans une collection privée et proposé à la vente à la BnF par l’intermédiaire de la maison de ventes Christie’s. Le public est invité à contribuer à cette acquisition avant le 31 décembre 2026, afin que le testament spirituel et moral d’Anne de France puisse rejoindre les collections du département des Manuscrits de la Bibliothèque.

Un trésor historique et littéraire, richement enluminé

L’ouvrage que la BnF souhaite acquérir est à la fois un objet d’art, un document historique majeur et une œuvre littéraire méconnue, révélant une autrice longtempssous-estimée. Seul exemplaire connu des Enseignements sous forme manuscrite, il est aussi le seul témoin de l’Histoire du siège de Brest, seconde œuvre d’Anne de France.

Richement enluminé, ce manuscrit sur parchemin est identifiable par l’ex-libris

autographe de Suzanne de Bourbon, fille de l’ancienne régente du royaume de France, et par une reliure exceptionnelle, frappée au prénom de Suzanne et à la devise de sa famille. L’ouvrage offre également un précieux aperçu des productions des ateliers d’enluminure lyonnais des XVe et XVIe siècles, grâce à vingt miniatures, dont trois en pleine page, attribuées au Maître de l’Entrée de François Ier à Lyon.

Anne de France, l’une des femmes les plus puissantes de la Renaissance, Fille de Louis XI, Anne de France exerce le pouvoir dans un monde où la politique est une affaire d’hommes. Veuve en 1503 de Pierre de Beaujeu, duc de Bourbon et d’Auvergne, elle s’attache à administrer et défendre l’intégrité de ces deux duchés au nom de sa fille unique, Suzanne.

Sous son impulsion, la cour de Moulins devint l’une des plus brillantes du royaume. Savante et cultivée, la duchesse exerce un mécénat fastueux, attirant des artistes et des écrivains parmi les plus talentueux de l’époque. Vers 1504, elle rédige pour sa fille, alors âgée de 13 ans, un traité d’éducation marqué par son expérience.

Inspirée par Christine de Pizan, grande figure de la pensée médiévale, elle y développe une réflexion sur la formation, la responsabilité et la légitimité d’une femme appelée à gouverner. Ce texte, qui témoigne du lien profond entre une mère et sa fille, révèle une conception du pouvoir au féminin longtemps restée dans l’ombre des récits historiques.

Un enrichissement majeur pour les collections patrimoniales

L’acquisition des Enseignements viendra enrichir l’ensemble des manuscrits issus de l’illustre bibliothèque de la famille de Bourbon aujourd’hui conservés à la BnF, dont une quarantaine provient d’Anne de France et quatre ont appartenu à Suzanne de Bourbon. Elle permettra également de compléter les collections de la Bibliothèque sur l’histoire de la littérature féminine du Moyen Âge et de la Renaissance, qui comptent déjà le plus important ensemble de manuscrits de Christine de Pizan.

Une fois restauré, ce manuscrit sera numérisé et exposé à la Bibliothèque. Il sera par ailleurs consultable par les chercheurs dans la salle de lecture du département des Manuscrits, et accessible à tous dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

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Crédits photo : Miniature extraite du manuscrit Les Enseignements d’Anne de France, début du XVIe siècle. (Marie Hamel BnF)

Par Dépêche

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