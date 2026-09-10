À Saint-Nazaire, le bibliobus soigne les “maladies du livre”

À peine ses dessertes de quartier reprises, le bibliobus de Saint-Nazaire change donc momentanément de spécialité. Ce jeudi 10 septembre, à Pertuischaud, puis vendredi 11 à Kerlédé, les visiteurs sont invités à tenter une « consultation bibliomédicale ». Côté protocole, la Ville de Saint-Nazaire promet surtout « de l’écoute » et « beaucoup d’humour ».

Le principe est limpide : échanger autour de la lecture, avant de se voir diagnostiquer une « maladie du livre ». Pour la soigner, indique la Ville, il faudra « emprunter un conseil de lecture ». Une ordonnance qui tient donc davantage de la recommandation bibliographique que du Vidal.

La municipalité présente elle-même le rendez-vous comme « une excuse » pour discuter de manière ludique autour de la lecture. La formule déplace ainsi les codes habituels de la médiation : plutôt qu’un atelier ou une sélection thématique annoncés comme tels, l’échange prend les atours d’une consultation médicale — diagnostic compris, mais sans prétention thérapeutique.

Docteur, c’est grave ?

Que les hypocondriaques littéraires se rassurent : rien, dans la présentation de l’événement, ne relève d’une pratique de santé. Les guillemets entourant les « médecins » comme les « maladies du livre » signalent suffisamment le registre. Le réseau des Médiathèques de Saint-Nazaire Agglo classe d’ailleurs ces « Consultations décalées » dans sa rubrique « Spectacle ».

Le premier rendez-vous se déroule ce jeudi 10 septembre, de 16 h 30 à 18 h, à la desserte du Pertuischaud, place Pierre-Bourdan. Le lendemain, même horaire, le cabinet ambulant s’installe à Kerlédé, allée des Vanneaux, près de l’école Jean-Zay. L’animation, proposée à partir de 10 ans, est gratuite et en accès libre. Les deux fiches municipales et l’agenda départemental concordent sur ces informations.

Le calendrier tombe à point nommé : le bibliobus a repris ses dessertes dans les quartiers le 8 septembre, après la pause estivale. Durant juillet et août, il avait notamment pris ses quartiers le vendredi matin sur le front de mer, près de la place du Commando, avec lectures et documents à feuilleter ou emprunter. Deux jours après son retour dans les quartiers, le voilà donc reconverti, pour quelques heures, en cabinet bibliomédical.

L’événement est organisé par la médiathèque Étienne-Caux et proposé en partenariat avec Écrire dans la ville et la Maison de quartier de Kerlédé. Dans son agenda 2026-2027, Écrire dans la ville présente l’opération comme une action « hors les murs consacrée aux maladies du livre ».

Une ordonnance déjà renouvelée

Pas question, en revanche, de présenter septembre comme une première. Le même dispositif avait déjà été proposé en juin : le 5 à Kerlédé, puis le 18 à Pertuischaud. Les archives officielles des médiathèques décrivent alors le même jeu de consultation, avec « maladie du livre », humour et conseil de lecture au bout du diagnostic.

La séance du 18 juin est également attestée par le magazine local Estuaire, qui annonçait ce jour-là une consultation bibliomédicale à Pertuischaud, de 10 h à 12 h. Les rendez-vous de septembre correspondent donc à une nouvelle série de consultations à Saint-Nazaire, et non au lancement du concept dans la ville.

Le choix du bibliobus donne néanmoins à l’opération son ressort le plus évident : la médiation vient se greffer directement à une desserte de proximité. À Pertuischaud puis Kerlédé, les visiteurs sont ainsi invités à monter à bord pour cet échange ludique autour de la lecture. Le diagnostic est annoncé avec humour ; le « traitement », lui, est déjà fixé par les organisateurs : un conseil de lecture.

Crédits photo : AlarconAudiovisual

Par Clément Solym

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