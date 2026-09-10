Drooms : Quand l’Art devient une arme

Drooms se déroule à Nokaï, un monde où l’Art constitue une force fondamentale. Il permet d’agir sur le réel, mais représente également un savoir, un héritage et un instrument de pouvoir autour duquel se sont construits les équilibres politiques et sociaux. Au cœur de cet univers se trouvent les Drooms, autrefois unis, mais désormais séparés en deux lignées ennemies. Cette opposition, née de conceptions radicalement différentes de l’Art et de la manière dont il doit être transmis, dépasse progressivement le simple conflit entre deux factions pour devenir une fracture qui traverse toute la société. Le premier tome, Les quatre orbes, introduit un monde au bord du bouleversement.

Acaristell, ancienne cité devenue le symbole de la puissance des Drooms, est confrontée à des tensions croissantes tandis que quatre orbes, associés à différents aspects de l’Art et de la connaissance, deviennent les pièces d’un conflit qui dépasse progressivement ceux qui cherchent à les contrôler.

Dans La Source et l’Outil, les affrontements prennent une dimension plus concrète. Les offensives des Masqués, les manipulations et les trahisons bouleversent les relations entre les peuples tandis qu’Aedan et Erelir se retrouvent confrontés à un Art dont ils ne maîtrisent ni les implications ni les conséquences. À mesure que l’équilibre politique d’Acaristell se fissure, les personnages découvrent que les conflits auxquels ils sont confrontés sont liés à des enjeux bien plus anciens et complexes qu’ils ne l’imaginaient.

Une saga entre pouvoir et identité

L’Armée d’Opale marque alors un basculement. Les personnages principaux atteignent les murs de la capitale et la guerre devient difficilement évitable. L’espionnage, les alliances, les rivalités politiques et les trahisons se multiplient tandis qu’une menace plus ancienne semble agir dans l’ombre. Derrière les événements qui déchirent Nokaï se dessine progressivement la question de l’origine de l’Art, de son véritable rôle et de la possibilité qu’il soit non seulement une source de pouvoir, mais aussi l’un des éléments à l’origine des bouleversements qui menacent le monde.

Mais Drooms ne réduit pas ses personnages à leurs fonctions dans un conflit épique. La saga s’intéresse à ce que les appartenances imposées font aux individus : être défini par son origine, sa lignée, son apparence, ses capacités ou le groupe auquel on appartient peut devenir une source de discrimination et d’injustice. Les personnages doivent ainsi composer avec les préjugés, les rapports de domination, les choix hérités de leurs sociétés et leurs propres contradictions.

La quête de pouvoir et les conflits politiques deviennent aussi des questions plus intimes : qui sommes-nous lorsque les autres ont déjà décidé de ce que nous devions être ? Peut-on échapper à l’identité que notre société nous impose ? Et jusqu’où peut-on aller pour appartenir à un groupe ou s’en affranchir ? Cette dimension introspective traverse une saga qui s’intéresse autant aux conséquences humaines des conflits qu’à leurs causes.

Avec plus de 550 pages annoncées, L’Armée d’Opale poursuit la saga Drooms publiée depuis 2020 par les éditions indépendantes corses Piumaginaire.

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Par Projet Ulule

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