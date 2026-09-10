Gründ Jeunesse généralise l’USB-C à ses livres sonores pour enfants

Il y avait le livre qui chante, puis la pile qui s’épuise toujours au moment opportun — c’est-à-dire jamais. Gründ veut désormais retirer cette petite contrainte de l’équation. Dans une communication du pôle Pratique, Illustré & Jeunesse d’Editis, la maison indique que toutes ses nouvelles parutions sonores commercialisées à partir de septembre adopteront un système rechargeable par câble USB-C.

Le changement est déjà visible en librairie, puisque sont parus le 3 septembre, Mes premières comptines, Mes premiers airs de Mozart et Mes premiers airs du carnaval des animaux sont proposés à 12 €. Leurs notices détaillent un fonctionnement sans piles, sept puces musicales, un bouton marche-arrêt et un volume réglable. Le câble USB-C n’est pas fourni. Pour Le Carnaval des animaux, Gründ annonce plus de 200 secondes de musique réparties entre sept extraits de Saint-Saëns.

Le mouvement se poursuit le 17 septembre avec Mes premiers airs de magie et de sorcière, également rechargeable. L’annonce ne concerne donc plus un prototype ou une série isolée : le dispositif devient la norme annoncée pour les nouveautés sonores de Gründ Jeunesse.

Une innovation qui remonte à 2025

Editis présente Gründ comme le « premier éditeur » à avoir développé « dès 2026 » une collection rechargeable. Or Mes chansons à l’infini, illustré par Nathalie Choux, est paru le 16 octobre 2025 – la maison promettait alors quatre heures d’écoute pour une heure de charge.

L’expérience a été prolongée avec Mes musiques pour danser à l’infini, d’Émilie Collet et Nathalie Choux, paru le 28 mai 2026 sur le même principe.

L’enjeu dépasse le simple ajustement technique. Gründ lançait ses premiers livres à puces sonores en 2013 ; dix ans plus tard, la maison indiquait à ActuaLitté que le catalogue comptait 90 références. Alexandra Bentz, directrice générale adjointe d’Edi8 chargée de la jeunesse, affirme aujourd’hui que les « petits sonores » ont dépassé 11 millions d’exemplaires vendus.

Après deux premières références rechargeables lancées entre octobre 2025 et mai 2026, Gründ fait donc de l’USB-C le standard de ses nouvelles publications sonores à partir de septembre 2026.

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Par Clément Solym

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