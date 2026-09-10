Gründ Jeunesse généralise l’USB-C à ses livres sonores pour enfants

Le petit tournevis réclamé par les compartiments à piles pourra rester dans le tiroir. À compter de cette rentrée, Gründ Jeunesse annonce le passage au rechargeable USB-C pour l’ensemble de ses nouveautés sonores. Une évolution concrète pour les familles et un changement d’échelle pour « Mes premiers livres sonores », écoulée, selon sa direction, à plus de 11 millions d’exemplaires.
Le 10/09/2026 à 10:59 par Clément Solym
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10/09/2026 à 10:59
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Il y avait le livre qui chante, puis la pile qui s’épuise toujours au moment opportun — c’est-à-dire jamais. Gründ veut désormais retirer cette petite contrainte de l’équation. Dans une communication du pôle Pratique, Illustré & Jeunesse d’Editis, la maison indique que toutes ses nouvelles parutions sonores commercialisées à partir de septembre adopteront un système rechargeable par câble USB-C.
Le changement est déjà visible en librairie, puisque sont parus le 3 septembre, Mes premières comptines, Mes premiers airs de Mozart et Mes premiers airs du carnaval des animaux sont proposés à 12 €. Leurs notices détaillent un fonctionnement sans piles, sept puces musicales, un bouton marche-arrêt et un volume réglable. Le câble USB-C n’est pas fourni. Pour Le Carnaval des animaux, Gründ annonce plus de 200 secondes de musique réparties entre sept extraits de Saint-Saëns.
Le mouvement se poursuit le 17 septembre avec Mes premiers airs de magie et de sorcière, également rechargeable. L’annonce ne concerne donc plus un prototype ou une série isolée : le dispositif devient la norme annoncée pour les nouveautés sonores de Gründ Jeunesse.
Editis présente Gründ comme le « premier éditeur » à avoir développé « dès 2026 » une collection rechargeable. Or Mes chansons à l’infini, illustré par Nathalie Choux, est paru le 16 octobre 2025 – la maison promettait alors quatre heures d’écoute pour une heure de charge.
L’expérience a été prolongée avec Mes musiques pour danser à l’infini, d’Émilie Collet et Nathalie Choux, paru le 28 mai 2026 sur le même principe.
L’enjeu dépasse le simple ajustement technique. Gründ lançait ses premiers livres à puces sonores en 2013 ; dix ans plus tard, la maison indiquait à ActuaLitté que le catalogue comptait 90 références. Alexandra Bentz, directrice générale adjointe d’Edi8 chargée de la jeunesse, affirme aujourd’hui que les « petits sonores » ont dépassé 11 millions d’exemplaires vendus.
Après deux premières références rechargeables lancées entre octobre 2025 et mai 2026, Gründ fait donc de l’USB-C le standard de ses nouvelles publications sonores à partir de septembre 2026.
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Rosellina Archinto, figure majeure de l’édition italienne et pionnière du renouvellement du livre pour enfants, est morte le 21 août 2026 à Santa Margherita Ligure, près de Gênes, à l’âge de 93 ans. Fondatrice d’Emme Edizioni, d’Archinto Editore puis de Babalibri, elle a contribué pendant six décennies à faire circuler auteurs, illustrateurs et idées entre l’Italie et le reste de l’Europe. Son histoire est notamment étroitement liée à la France et à L’École des loisirs.
02/09/2026, 11:53
Le groupe Glénat annonce l’acquisition des éditions Le Passage, maison parisienne fondée en 2001, jusqu’ici indépendante et spécialisée notamment dans l’histoire de l’art. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Le Passage conservera sa marque, ses équipes et son programme éditorial, tout en bénéficiant désormais des moyens opérationnels, commerciaux et logistiques de Glénat.
02/09/2026, 11:35
La dermatologue, chercheuse en santé, autrice et animatrice allemande Yael Adler est sortie victorieuse, en première instance, d'un litige qui l'opposait à la plateforme Amazon. Cette dernière vendait en effet un ouvrage présenté comme un « complément » à son propre livre, paru en mars 2025 chez Droemer Knaur. La multinationale a été reconnue coupable d'infraction au droit de la personnalité, lequel encadre l'utilisation d'un nom, et forcée de cesser la vente du titre en question.
02/09/2026, 10:37
À quelques jours du démarrage général des cours au Maroc, prévu le 7 septembre, les libraires alertent sur des manuels encore indisponibles, des marges jugées intenables et la vente informelle. Déjà touché par des pénuries en 2025-2026, le marché du livre scolaire est en pleine recomposition avec le déploiement des « écoles pionnières » et la reprise en main de la conception des manuels par l’État.
01/09/2026, 16:33
Exclusif - Le 11 décembre 2025, Gérard Lhéritier, surnommé le « Madoff du manuscrit », était condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses, une peine réduite à 2 ans aménageables. Pour autant, la justice n'a pas fini de se pencher sur le cas Aristophil, le nom de cette société qui dissimulait une pyramide de Ponzi. Un cabinet de gestion de patrimoine a ainsi été rattrapé pour avoir failli à son obligation d'information en préconisant des contrats de l'entreprise frauduleuse.
01/09/2026, 14:08
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