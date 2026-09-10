Changer l'eau des fleurs, de Valérie Perrin, adapté par Jeunet : la bande-annonce

Après Big Bug (2022), qui signait son retour au long-métrage, Jean-Pierre Jeunet porte à l'écran le roman de Valérie Perrin, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde entier, d'après les producteurs du film...

Pour adapter le texte, Jean-Pierre Jeunet a travaillé avec le scénariste et écrivain Guillaume Laurant, son collaborateur de longue date, depuis La Cité des enfants perdus, en 1995... Le casting, outre Leïla Bekhti, réunit Matthias Schoenaerts, Melvil Poupaud, Anouk Grinberg, Sergio Castellitto, Alban Lenoir ou encore Élodie Batard Gaultier.

Le film est produit par deux sociétés du groupe Mediawan : Palomar, avec Carlo Degli Esposti et Nicola Serra et 24 25 Films, avec Thibault Gast et Matthias Weber, avec la participation de France Télévisions, Canal + et Netflix.

Par Antoine Oury

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