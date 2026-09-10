Un tournage en 2027 pour L'inconnu de la poste, adapté par Patricia Mazuy

L'inconnu de la poste, enquête de la journaliste Florence Aubenas parue en février 2021 aux Éditions de l'Olivier, se retrouvera prochainement dans les salles de cinéma, confiée aux bons soins de la réalisatrice Patricia Mazuy et des Films Pelléas. Le tournage est prévu en 2027.
Le 10/09/2026 à 09:33 par Antoine Oury
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10/09/2026 à 09:33
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Après Le Quai de Ouistreham, adapté au cinéma par Emmanuel Carrère en 2022 (sous le titre Ouistreham), un autre livre de Florence Aubenas se dirige vers les cinémas, avec L'inconnu de la poste, paru en 2021.
Le village, c'est Montréal-la-Cluse. La victime, c'est Catherine Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau dans le bureau de poste où elle travaillait. Ce livre est donc l'histoire d'un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes — tous, sauf un. Le résultat est saisissant.
Au-delà du fait divers et de l'enquête policière, L'Inconnu de la poste est le portrait d'une France que l'on aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble gouverner la vie des protagonistes de ce récit, Florence Aubenas offre à chacun d'entre eux la dignité d'un destin.
– Le résumé de l'éditeur pour L'inconnu de la poste
À LIRE - Pour son premier long, Pauline Deutsch adapte une nouvelle de Fanny Desarzens
Si la distribution du film n'est pas encore détaillée, le tournage doit s'ouvrir en 2027, dans les paysages du Trièves, dans le sud de l'Isère (Auvergne-Rhône-Alpes). La production du long-métrage est assurée par Les Films Pelléas.
Patricia Mazuy, à la réalisation, a travaillé avec l'enseignante et dramaturge Juliette de Beauchamp pour adapter le texte d'Aubenas pour l'écran. Mazuy a notamment réalisé Saint-Cyr (2000), d'après le roman La Maison d'Esther d'Yves Dangerfield (Grasset, 1991), et a collaboré avec l'écrivain François Bégaudeau sur Sport de filles (2011) et, plus récemment, La Prisonnière de Bordeaux (2024).
La dernière parution en date de Florence Aubenas est Ici et ailleurs (Éditions de l'Olivier, un recueil d'articles publiés dans Le Monde.
Photographie : Patricia Mazuy en 2022, au Festival international du film de Gijón, en Espagne (Montserrat Boix, CC BY-SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 04/03/2022
234 pages
Points
7,90 €
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La Maison Vacquerie — Musée Victor-Hugo, à Rives-en-Seine (Villequier, en Seine-Maritime), annonce l'ouverture d'une exposition consacrée au travail Auguste Vacquerie, opérateur au sein de l'atelier Hugo-Vacquerie, le 18 septembre prochain. L'événement s'inscrit dans le cadre du « Bicentenaire de la Photographie (2026-2027) ».
21/08/2026, 10:58
Du 9 au 11 octobre, Lire en Poche retrouvera Gradignan pour une 22e édition placée sous le signe de la « Soif d’idéal ». Mathias Malzieu en sera le parrain, devant une centaine d’autrices et auteurs français et étrangers. Entièrement gratuite, la manifestation attend 32.000 visiteurs au parc de Mandavit, tandis que le programme complet sera dévoilé à la fin de l’été.
19/08/2026, 09:56
Un siècle après la rencontre d’André Breton et de celle qui allait devenir la figure centrale de Nadja, la Galerie Gallimard consacre une exposition à Léona Delcourt, dite Nadja. Intitulée « Ma main écrit ce que tu penses… » — Lettres et dessins de Nadja à André Breton, 1926-1927, elle se tiendra du 4 septembre au 3 octobre 2026, avec la participation de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.
17/08/2026, 18:18
Du 4 au 6 septembre 2026, Le Livre sur les quais retrouvera Morges pour une 17e édition placée sous la présidence de Delphine de Vigan et le thème « Se raconter des histoires », avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur. Au cœur de cette programmation, une question traverse plusieurs rendez-vous : que reste-t-il d’une existence lorsqu’elle devient récit ?
17/08/2026, 16:53
Cent ans, cela se fête. Même lorsqu’une partie de l’organigramme a été inventée de toutes pièces. À Londres, le Warburg Institute célèbre le siècle écoulé depuis l’ouverture, en 1926 à Hambourg, de la bibliothèque construite pour Aby Warburg ave The Department of Euterpe (1926–2026) : une « fiction institutionnelle » vouée au son. Derrière la plaisanterie universitaire se rejoue une conception très sérieuse de la bibliothèque : celle où le voisin d’un livre compte presque autant que le livre cherché.
11/08/2026, 10:30
À Hong Kong, un magazine culinaire des années 1980, des manuscrits de Lisa Yam et des ouvrages professionnels épuisés ont quitté les fourneaux pour les vitrines. Avec Treasured Recipes, la PMQ Taste Library rassemble plus de vingt livres, revues et documents pour retracer l’évolution des goûts et des pratiques alimentaires de la ville. Une histoire hongkongaise qui se lit, littéralement, à table.
11/08/2026, 10:23
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