Un tournage en 2027 pour L'inconnu de la poste, adapté par Patricia Mazuy

Après Le Quai de Ouistreham, adapté au cinéma par Emmanuel Carrère en 2022 (sous le titre Ouistreham), un autre livre de Florence Aubenas se dirige vers les cinémas, avec L'inconnu de la poste, paru en 2021.

Le village, c'est Montréal-la-Cluse. La victime, c'est Catherine Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau dans le bureau de poste où elle travaillait. Ce livre est donc l'histoire d'un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes — tous, sauf un. Le résultat est saisissant. Au-delà du fait divers et de l'enquête policière, L'Inconnu de la poste est le portrait d'une France que l'on aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble gouverner la vie des protagonistes de ce récit, Florence Aubenas offre à chacun d'entre eux la dignité d'un destin. – Le résumé de l'éditeur pour L'inconnu de la poste

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Si la distribution du film n'est pas encore détaillée, le tournage doit s'ouvrir en 2027, dans les paysages du Trièves, dans le sud de l'Isère (Auvergne-Rhône-Alpes). La production du long-métrage est assurée par Les Films Pelléas.

Patricia Mazuy, à la réalisation, a travaillé avec l'enseignante et dramaturge Juliette de Beauchamp pour adapter le texte d'Aubenas pour l'écran. Mazuy a notamment réalisé Saint-Cyr (2000), d'après le roman La Maison d'Esther d'Yves Dangerfield (Grasset, 1991), et a collaboré avec l'écrivain François Bégaudeau sur Sport de filles (2011) et, plus récemment, La Prisonnière de Bordeaux (2024).

La dernière parution en date de Florence Aubenas est Ici et ailleurs (Éditions de l'Olivier, un recueil d'articles publiés dans Le Monde.

Photographie : Patricia Mazuy en 2022, au Festival international du film de Gijón, en Espagne (Montserrat Boix, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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