Récupération : le RN veut faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon

En cette rentrée, Jean-Philippe Tanguy chercherait-il à faire passer le Rassemblement national pour un bon élève du féminisme ? Le député de la Somme ose tout, ou presque, et a ainsi fait enregistrer auprès de la présidence de l'Assemblée nationale une proposition de résolution invitant le gouvernement à engager plusieurs démarches de panthéonisation.

L'entrée dans le monument situé dans le 5e arrondissement de Paris est décidée par le président de la République, prérogative réservée sous la Ve République, alors que les propositions émanaient, sous la IIIe et la IVe, de l'Assemblée. Aujourd'hui, cette dernière doit se contenter de simples propositions, à l'instar de celle de Tanguy...

Le député a réuni trois figures dans une même proposition, histoire de gagner du temps : Olympe de Gouges (1748-1793), donc, mais aussi l'abbé Charles‑Michel de l’Épée (17121-1789), figure majeure de l'enseignement spécialisé dispensé aux personnes sourdes, et Zéna M’Déré (1922-1999), militante mahoraise qui lutta contre le rattachement de Mayotte aux Comores et pour son maintien au sein de la République française.

Au sujet d'Olympe de Gouges, Jean-Philippe Tanguy rappelle la diffusion de sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ainsi que son opposition à l’esclavage « à une époque où cette cause était minoritaire », avant de mentionner son exécution en 1793, « victime d’une Terreur qui broya nombre de ceux qui avaient porté l’idéal des Lumières jusqu’à son terme le plus exigeant ».

Un hommage bien opportuniste

Avec cette proposition pour panthéoniser Olympe de Gouges, le Rassemblement national tente évidemment de se repeindre en défenseur des droits des femmes, sans frais ni risques politiques. L'opération s'inscrit ainsi dans la fameuse bataille culturelle que mène l'extrême droite, et particulièrement le parti de Marine Le Pen, pour dissimuler ses fondamentaux : xénophobie, antisémitisme et racisme, notamment.

En plaidant pour l'entrée d'Olympe de Gouges au Panthéon, le RN se présente cette fois comme féministe, en convoquant une figure consensuelle et qui, par ailleurs, ne risque pas de protester contre cette récupération.

Mais les faits sont têtus, même en politique, où les votes sont souvent négligés pour juger de la sincérité des affichages. L'enquête du média Bon Pote est, à ce titre, accablante : à partir de l'étude des votes du groupe RN à l'Assemblée nationale entre 2022 et fin 2025, elle établit que le parti est très conservateur vis-à-vis des droits des femmes.

Dans les faits, le RN s'engage surtout aux côtés des mères, poursuivant sa politique nataliste historique, et d'une manière qui favorise même les inégalités, au bénéfice des ménages les plus aisés. À l'inverse, le renforcement de certains droits, notamment dans l'accès à la contraception ou à l'interruption volontaire de grossesse, ne font pas l'unanimité dans le parti d'extrême droite, loin de là.

Par ailleurs, la formation politique est familière de l'instrumentalisation des combats féministes pour porter ses revendications xénophobes ou racistes. La proposition d'interdire le port du voile, agitée cet été pour stigmatiser les femmes musulmanes, reste un exemple frappant, tout comme le lien fréquemment établi par les frontistes entre les violences faites aux femmes ou le harcèlement de rue avec les personnes migrantes, voire racisées.

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La même entreprise de récupération est à l’œuvre dans les cas de l'abbé Charles‑Michel de l’Épée et de Zéna M’Déré. Pour le premier, la politique du RN en matière de handicap est aussi, surprise, marquée par « une segmentation accrue selon le statut administratif ou la nationalité », d'après l'analyse de Célia Bouchet, chargée de recherche CNRS au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise), et Marie Assaf, docteure en science politique, pour le média indépendant Handicap.fr.

Et le choix de la seconde n'est sans doute pas étranger au fait que Mayotte, confrontée à une forte pression migratoire, est devenue un « laboratoire idéologique de l’extrême droite », comme le soulignait Le Monde en 2024.

Qu'il tente de se repeindre en parti féministe ou humaniste, le RN peine donc à dissimuler les fissures de ses très opportunistes « engagements »...

Photographie : Le Panthéon, à Paris (Camille Gévaudan, CC BY-SA 3.0), portrait d'Olympe de Gouges par Alexandre Kucharski (Bonarov, domaine public)

Par Antoine Oury

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