Récupération : le RN veut faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon

Exclusif — L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n'a définitivement rien fait pour mériter ça. Le Rassemblement national, par une proposition de résolution du député Jean-Philippe Tanguy (Somme), propose de la faire entrer au Panthéon. Un féminisme d'affichage qui, pour le parti d'extrême droite, constitue une énième opération de dédiabolisation.
Le 10/09/2026 à 12:09 par Antoine Oury
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10/09/2026 à 12:09
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En cette rentrée, Jean-Philippe Tanguy chercherait-il à faire passer le Rassemblement national pour un bon élève du féminisme ? Le député de la Somme ose tout, ou presque, et a ainsi fait enregistrer auprès de la présidence de l'Assemblée nationale une proposition de résolution invitant le gouvernement à engager plusieurs démarches de panthéonisation.
L'entrée dans le monument situé dans le 5e arrondissement de Paris est décidée par le président de la République, prérogative réservée sous la Ve République, alors que les propositions émanaient, sous la IIIe et la IVe, de l'Assemblée. Aujourd'hui, cette dernière doit se contenter de simples propositions, à l'instar de celle de Tanguy...
Le député a réuni trois figures dans une même proposition, histoire de gagner du temps : Olympe de Gouges (1748-1793), donc, mais aussi l'abbé Charles‑Michel de l’Épée (17121-1789), figure majeure de l'enseignement spécialisé dispensé aux personnes sourdes, et Zéna M’Déré (1922-1999), militante mahoraise qui lutta contre le rattachement de Mayotte aux Comores et pour son maintien au sein de la République française.
Au sujet d'Olympe de Gouges, Jean-Philippe Tanguy rappelle la diffusion de sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ainsi que son opposition à l’esclavage « à une époque où cette cause était minoritaire », avant de mentionner son exécution en 1793, « victime d’une Terreur qui broya nombre de ceux qui avaient porté l’idéal des Lumières jusqu’à son terme le plus exigeant ».
Avec cette proposition pour panthéoniser Olympe de Gouges, le Rassemblement national tente évidemment de se repeindre en défenseur des droits des femmes, sans frais ni risques politiques. L'opération s'inscrit ainsi dans la fameuse bataille culturelle que mène l'extrême droite, et particulièrement le parti de Marine Le Pen, pour dissimuler ses fondamentaux : xénophobie, antisémitisme et racisme, notamment.
En plaidant pour l'entrée d'Olympe de Gouges au Panthéon, le RN se présente cette fois comme féministe, en convoquant une figure consensuelle et qui, par ailleurs, ne risque pas de protester contre cette récupération.
Mais les faits sont têtus, même en politique, où les votes sont souvent négligés pour juger de la sincérité des affichages. L'enquête du média Bon Pote est, à ce titre, accablante : à partir de l'étude des votes du groupe RN à l'Assemblée nationale entre 2022 et fin 2025, elle établit que le parti est très conservateur vis-à-vis des droits des femmes.
Dans les faits, le RN s'engage surtout aux côtés des mères, poursuivant sa politique nataliste historique, et d'une manière qui favorise même les inégalités, au bénéfice des ménages les plus aisés. À l'inverse, le renforcement de certains droits, notamment dans l'accès à la contraception ou à l'interruption volontaire de grossesse, ne font pas l'unanimité dans le parti d'extrême droite, loin de là.
Par ailleurs, la formation politique est familière de l'instrumentalisation des combats féministes pour porter ses revendications xénophobes ou racistes. La proposition d'interdire le port du voile, agitée cet été pour stigmatiser les femmes musulmanes, reste un exemple frappant, tout comme le lien fréquemment établi par les frontistes entre les violences faites aux femmes ou le harcèlement de rue avec les personnes migrantes, voire racisées.
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La même entreprise de récupération est à l’œuvre dans les cas de l'abbé Charles‑Michel de l’Épée et de Zéna M’Déré. Pour le premier, la politique du RN en matière de handicap est aussi, surprise, marquée par « une segmentation accrue selon le statut administratif ou la nationalité », d'après l'analyse de Célia Bouchet, chargée de recherche CNRS au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise), et Marie Assaf, docteure en science politique, pour le média indépendant Handicap.fr.
Et le choix de la seconde n'est sans doute pas étranger au fait que Mayotte, confrontée à une forte pression migratoire, est devenue un « laboratoire idéologique de l’extrême droite », comme le soulignait Le Monde en 2024.
Qu'il tente de se repeindre en parti féministe ou humaniste, le RN peine donc à dissimuler les fissures de ses très opportunistes « engagements »...
Photographie : Le Panthéon, à Paris (Camille Gévaudan, CC BY-SA 3.0), portrait d'Olympe de Gouges par Alexandre Kucharski (Bonarov, domaine public)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 29/05/2026
48 pages
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3,00 €
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À Barbès, le plan de transformation de Gibert rencontre désormais une opposition bien identifiée. Lancée le 25 août par Valérie Van den Bos, libraire jeunesse, élue CGT au CSE de Gibert Joseph Paris et représentante de proximité du magasin, une pétition contre la fermeture du site a dépassé les 2000 signatures. Elle défend les 22 salariés de l'établissement, sa clientèle et le maintien d'une offre culturelle de proximité – le groupe, placé en redressement judiciaire fin avril, prévoit 84 suppressions de postes.
05/09/2026, 11:30
Pour ses 100 ans, Shueisha ne souffle pas seulement des bougies : l’éditeur de One Piece, Naruto ou Jujutsu Kaisen a mis en ligne MANGA MILLION, une plateforme gratuite et sans inscription réunissant environ 400 mangas et un million de pages traduites dans plus de 100 langues. Derrière le cadeau d’anniversaire, la maison japonaise entend aussi mesurer les lectures, faire connaître son fonds et préparer de nouvelles exploitations internationales.
05/09/2026, 11:10
Disney Publishing prépare pour 2027 Disney Cursed Love, une série de quatre créations originales mêlant princesses Disney et romantasy. La première, The Curse of a Forsaken Heart, signée Emily McIntire et dessinée par Samairu, paraîtra d’abord sur Webtoon avant de gagner le papier. Pour cette nouvelle propriété éditoriale, le récit vertical ne vient donc pas adapter un livre déjà publié : il ouvre la marche.
05/09/2026, 10:50
À partir du printemps 2027, Ravensburger distribuera en Allemagne, en Autriche et en Suisse une sélection de livres LEGO conçus par AMEET. Quelque 40 nouveautés et 60 titres de fonds sont annoncés pour la première année. Derrière l’accord entre l’éditeur polonais et le groupe allemand, un enjeu très concret : faire circuler les mêmes produits entre librairies et magasins de jouets.
05/09/2026, 10:30
Aglaé de Chalus, directrice de la communication du Tripode depuis 2023, rejoint l'Ambassade de France au Brésil comme attachée pour le livre et le débat d'idées, basée au Consulat général de France à São Paulo. Son départ entraîne une évolution interne chez l'éditeur : Carla Richard, jusqu'alors assistante graphisme et communication en alternance, reprend la responsabilité de la communication et de la presse.
04/09/2026, 17:47
Après près de quatre années passées chez Miscellane, où elle travaillait pour la marque mercileslivres, Morgane Kesteman rejoint Hachette Éducation comme éditrice au sein du département Primaire. Un retour dans une maison qu'elle connaît déjà, puisqu'elle y avait effectué deux stages en 2020.
04/09/2026, 16:07
Engagé dans une procédure de redressement judiciaire et dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour ses magasins parisiens, le groupe Gibert connait une rentrée difficile. Alors que les salariés se mobilisent pour défendre leurs emplois, ils ont reçu le soutien de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint au maire de Paris chargé de l'emploi et de l'insertion, qui fut adjoint au commerce sous la précédente mandature.
04/09/2026, 13:11
Livres retirés ou déplacés, événements annulés, financements menacés, conseils d'administration politisés, bibliothécaires harcelés voire licenciés : dans un nouveau rapport, PEN America estime que les bibliothèques publiques américaines font face à une menace qui ne porte plus seulement sur leurs collections, mais sur leur fonctionnement même. Une offensive qui s'est fortement structurée depuis 2021.
03/09/2026, 18:11
Orange et le spécialiste du livre d’occasion Ammareal renouvellent en septembre une collecte de livres et de biens culturels auprès de quelque 7000 collaborateurs du groupe de télécommunications en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, après une première édition qui avait permis de récupérer 6400 articles en 2025.
03/09/2026, 17:53
Le numéro 190 de la revue trimestrielle 303, paru en juillet dernier, clôt une aventure éditoriale démarrée il y a 42 ans, qui a également permis la publication de centaines d'ouvrages. Centrée sur les Pays de la Loire, la structure a été largement fragilisée par les coupes budgétaires décidées par la région et sa présidente, Christelle Morançais.
03/09/2026, 16:25
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