L’éditrice française de Ken Follett, Margaret Atwood et John Banville s'en est allée

Les éditions Robert Laffont ont annoncé la disparition de Maggie Doyle, qui fut jusqu'en 2019 directrice du domaine étranger de la maison. Elle est décrite par son ancien éditeur comme « une femme qui aimait passionnément les livres et celles et ceux qui les écrivent ».

Avant de rejoindre Robert Laffont, Maggie Doyle avait travaillé pendant 16 ans comme agente littéraire, représentant des auteurs étrangers auprès des maisons françaises. Une première carrière qui lui avait permis de constituer un vaste réseau d'agents, d'éditeurs et de professionnels du livre à l'étranger, devenu ensuite l'un de ses principaux outils d'éditrice.

De l'agence littéraire à « Pavillons »

Elle rejoint Robert Laffont en 1999 et prend la tête du secteur de littérature étrangère. Son périmètre recouvre alors plusieurs ensembles : la collection « Pavillons », mais aussi des auteurs étrangers publiés directement sous la marque Robert Laffont et, pendant plusieurs années, NiL éditions.

Dans un entretien consacré à son métier, Maggie Doyle racontait cette recherche permanente de nouveaux textes : recommandations de ses propres auteurs, échanges avec les éditeurs étrangers, agents rencontrés notamment à Francfort et travail de « scouts » chargés de repérer les manuscrits avant même leur publication.

Elle rappelait combien la littérature étrangère était devenue un marché rapide, dans lequel l'acquisition des droits pouvait se jouer très en amont.

À Robert Laffont, elle accompagne notamment Margaret Atwood, John Banville, Michael Chabon, Colm Tóibín et Ken Follett. Avec ce dernier, la relation éditoriale durera près de 20 ans. En 2017, ActuaLitté la retrouvait aux côtés de l'écrivain lors de la présentation d'Une colonne de feu, nouveau volet de la saga de Kingsbridge, traduit par Cécile Arnaud, Jean-Daniel Brèque, Odile Demange, Nathalie Gouyé-Guilbert et Dominique Haas.

Son travail ne consistait pas seulement à faire entrer de nouvelles voix au catalogue. À la tête de « Pavillons », collection de littérature étrangère créée en 1945, elle entretient également un fonds où se côtoient notamment Dino Buzzati, Mikhaïl Boulgakov, Graham Greene, Primo Levi, Alexandre Soljenitsyne, Tennessee Williams ou Tom Wolfe.

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Faire vivre les livres longtemps après leur parution

Cette attention au fonds s'était particulièrement manifestée autour de J. D. Salinger. En 2016, à l'occasion d'une nouvelle édition de L'Attrape-cœurs (trad. Annie Saumont), Maggie Doyle avait ouvert les archives de « Pavillons » pour raconter l'arrivée du roman en France en 1953.

Elle y retraçait l'histoire d'un livre devenu mythique après avoir d'abord rencontré, en France, ce que Robert Laffont lui-même qualifiait d'« insuccès total ». Bons à tirer, correspondances, anciennes couvertures et documents éditoriaux permettaient alors de raconter cette autre partie du métier : conserver la mémoire d'un catalogue et transmettre une œuvre « d'une langue à l'autre ».

Avec Tom Wolfe également, Maggie Doyle avait entretenu une relation suivie. Elle avait notamment participé à la publication de Moi, Charlotte Simmons (trad. Bernard Cohen), puis de Bloody Miami (trad. Odile Demange) et du recueil Où est votre stylo ? (trad. Bernard Cohen), composé à partir de chroniques et de portraits sélectionnés avec l'auteur.

« L'amie des auteurs »

Michael Chabon lui a consacré un long hommage personnel. L'écrivain américain se souvient notamment d'une visite dans une librairie d'occasion parisienne où Maggie Doyle avait déniché pour lui un imposant volume réunissant les histoires du père Brown de G. K. Chesterton, avant de le lui mettre entre les mains. Il rappelle surtout qu'elle continua à défendre ses livres en France, y compris lorsque leur réception se montrait moins enthousiaste qu'elle ne l'espérait.

Maggie Doyle quitte finalement Robert Laffont pour prendre sa retraite en juin 2019. Claire Do Sêrro lui succède alors à la direction éditoriale de la littérature étrangère. Depuis le 1er septembre 2026, cette responsabilité est passée à Juliette Ponce, fondatrice des éditions Dalva, comme ActuaLitté l'annonçait cet été.

Robert Laffont retient aujourd'hui de Maggie Doyle une éditrice qui fut aussi « l'amie des auteurs, des traducteurs, des éditeurs étrangers et des agents ».

Par Hocine Bouhadjera

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