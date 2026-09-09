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Journées du patrimoine : l’Institut de France ouvre sa Coupole et ses bibliothèques

Les 19 et 20 septembre 2026, l’Institut de France ouvrira gratuitement le palais du quai de Conti à l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine. Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque de l’Institut, salles de séances et Coupole seront accessibles au public. Le week-end sera également rythmé par des rencontres autour du livre et du patrimoine écrit, ainsi que par de nombreuses dédicaces d’académiciens.

Le 09/09/2026 à 17:41 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

09/09/2026 à 17:41

Hocine Bouhadjera

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Pendant deux jours, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Institut de France permettra au public de parcourir plusieurs espaces habituellement fermés du palais qui abrite l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 9h à 18h, les visiteurs pourront ainsi entrer dans les deux salles où siègent les académiciens, mais aussi dans les bibliothèques Mazarine et de l’Institut, avant de gagner la Coupole. Des visites commentées de cette dernière seront proposées à plusieurs reprises au cours des deux journées.

Le rendez-vous s’inscrit dans la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, placée cette année sous les thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Du collège de Mazarin aux cinq académies

L’actuel palais du quai de Conti est l’ancien Collège des Quatre-Nations, voulu par le cardinal Mazarin en 1661 pour accueillir de jeunes gens originaires des territoires récemment rattachés au royaume. Sa bibliothèque devait également y trouver place. Achevé à la fin du XVIIe siècle, l’édifice devient en 1805 le siège de l’Institut de France, jusque-là installé au Louvre.

Le week-end donnera donc accès à un patrimoine où l’histoire du bâtiment et celle du livre restent étroitement mêlées. Samedi à 11h, deux restauratrices des bibliothèques Mazarine et de l’Institut, Paola Mordecki et Alizée Lacourtiade, présenteront leur métier et la restauration des ouvrages. Elles reviendront à 14h, avec Ezra Viau, sur un autre travail souvent invisible : la conservation préventive des collections.

Dimanche à 11h, la langue passera à son tour sur la table avec Sophie Tonolo, rédactrice-lexicographe au service du Dictionnaire de l’Académie française, pour une rencontre consacrée aux anglicismes. La programmation abordera également l’intelligence artificielle, les commémorations nationales, l’Arctique ou encore la calligraphie.

Compagnon, Meurisse, Sallenave… des académiciens en dédicace

Les livres seront aussi présents à travers une importante série de séances de signatures. Le samedi, le public pourra notamment rencontrer Antoine Compagnon, Xavier Darcos, Adrien Goetz, Emmanuel Guibert, Marie Robert, Pierre Brunel, Chantal Delsol ou encore Hugo Duminil-Copin.

Le dimanche réunira entre autres Catherine Meurisse, Danièle Sallenave, Michel Zink, Thierry Groensteen, Catherine Francblin, Haïm Korsia, Sylvie Patin et Laurent Stefanini. Les signatures se dérouleront, selon les auteurs, entre 10h et 13h puis de 14h à 17h.

Les visiteurs pourront également découvrir les activités de France Mémoire, la plateforme de podcasts de l’Institut et la Librairie de l’Institut, installée sur le parvis. Un livret-jeu sera proposé aux enfants.

Le patrimoine écrit dès la veille

La manifestation commencera en réalité dès le vendredi 18 septembre pour les scolaires. Dans le cadre des « Enfants du Patrimoine », les bibliothèques Mazarine et de l’Institut accueilleront gratuitement des classes du primaire au lycée autour des archives et du patrimoine écrit.

Les ateliers feront notamment découvrir le Collège des Quatre-Nations à travers les documents conservés à la Mazarine, l’évolution de la gravure depuis les xylographies des premiers livres imprimés, mais aussi Théophile de Viau, les caricatures napoléoniennes, la traite négrière, les archives de la Première Guerre mondiale ou encore le livre médiéval.

La visite pourra enfin se prolonger au Pavillon Comtesse de Caen avec La peinture en scène. Olivier Debré. L’Académie des beaux-arts consacre à l’artiste, disparu en 1999, sa première rétrospective parisienne depuis vingt ans.

L’exposition s’attarde notamment sur une facette monumentale de son œuvre : les rideaux de scène conçus pour la Comédie-Française en 1987, l’Opéra de Hong Kong en 1989 et celui de Shanghai en 1998. Études et travaux préparatoires permettent de suivre le passage du dessin à ces immenses surfaces peintes. L’exposition restera visible jusqu’au 27 septembre.

Le programme détaillé des Journées européennes du patrimoine à l’Institut de France, avec les horaires des visites, rencontres et séances de dédicaces, est à retrouver en ligne.

Crédits photo : Institut de France

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Au lendemain de sa 30e édition, La Forêt des livres s’apprête à changer de direction. Marie-Claude Mahiette, qui a porté la manifestation après la disparition de Gonzague Saint-Bris en 2017, et Nadine Théret, secrétaire de l’association depuis vingt ans, quittent l’organisation. Aurore Saint-Bris, nièce du fondateur et déjà impliquée dans l’événement, doit reprendre la présidence. Une transmission à l’approche de 2027, année qui marquera les 10 ans de la mort de l’écrivain.

01/09/2026, 11:56

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Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus

À moins d’un mois de sa cinquième édition, le festival Étrange Grande, rendez-vous consacré aux littératures de genre à Hettange-Grande, en Moselle, est annulé. L’équipe bénévole qui l’organise annonce également sa mise en retrait, après plusieurs jours de polémique autour de la présence de l’écrivain Christophe Dubourg, publié notamment par les éditions Magnus. Entre déprogrammation, réintégration, retraits d’auteurs et menaces reçues par les organisateurs, la controverse a fini par emporter l’ensemble de la manifestation.

28/08/2026, 18:33

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Pour son premier long, Pauline Deutsch adapte une nouvelle de Fanny Desarzens

La réalisatrice et scénariste Pauline Deutsch passe au long-métrage avec Les Cimes, basé sur la nouvelle Lignine de l'autrice Fanny Desarzens. Coécrite avec Jacqueline Surchat, la production sera notamment tournée dans le Valais, en Suisse.

28/08/2026, 10:27

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Le Livre sur les quais 2026 fait sortir la lecture de ses pages

Sous la présidence de Delphine de Vigan, avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur, la 17e édition du Livre sur les quais déplace la littérature hors de ses cadres habituels. Cars postaux rétro, lecture silencieuse sur le Léman et battle des classiques transforment Morges en terrain d’expériences littéraires.

27/08/2026, 14:21

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C’était notre terre : Mathieu Belezi passe du roman à la scène

18 ans après sa première publication, C’était notre terre revient doublement à l’automne 2026. Le roman de Mathieu Belezi sera réédité le 17 septembre au Tripode, avant de devenir, du 6 au 10 octobre au Théâtre des Quartiers d’Ivry, un spectacle mis en scène par Célie Pauthe. Une même fresque chorale pour regarder de front la colonisation française de l’Algérie et son effondrement.

26/08/2026, 17:48

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Yggdrasil 2026 : dragons, auteurs et fantasy à Lyon

Yggdrasil Fort Fort Lointain revient les 5 et 6 septembre 2026 à l’Hippodrome de Parilly, près de Lyon. Pour sa 11e édition, le festival consacré aux cultures de l’imaginaire fait une nouvelle fois dialoguer fantasy, littérature, illustration, jeux et spectacle vivant, avec un nouvel espace consacré aux Vikings et aux dragons.

25/08/2026, 17:57

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Pendant onze jours, Montréal devient la capitale de la littérature

Près de 200 écrivains, écrivaines et artistes, plus de 40 manifestations et onze jours durant lesquels le livre sortira largement de ses pages : le Festival international de la littérature (FIL) dévoile la programmation de sa 32e édition, organisée à Montréal du 23 septembre au 3 octobre 2026. Spectacles littéraires, musique, cinéma, traduction, photographie, performances dans l’espace public et hommages à Ingeborg Bachmann, Mahmoud Darwich, Marie Cardinal ou René Depestre composeront cette édition.

25/08/2026, 17:36

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Le Muséum national d’Histoire naturelle raconte 400 ans de dialogue entre art et science

À l’occasion de ses 400 ans, le Muséum national d’Histoire naturelle consacre une vaste exposition aux liens noués depuis quatre siècles entre création artistique et sciences naturelles. Dessin, peinture, sculpture et photographie y occupent naturellement une place centrale. 

25/08/2026, 17:10

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À Morges, trois rendez-vous racontent la littérature sans frontières

Sous la présidence de Delphine de Vigan, la 17e édition du Livre sur les quais place les récits, les passages et les frontières au cœur de sa programmation. À l’honneur pour leurs quarante ans, les éditions Noir sur Blanc incarnent ce dialogue entre les langues, les cultures et les imaginaires qui traverse le festival.
 

25/08/2026, 14:05

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Le Livre sur la Place 2026 : le programme complet de la 48e édition

Du 11 au 13 septembre, Le Livre sur la Place retrouvera la place de la Carrière à Nancy pour sa 48e édition. Coprésidée par l’historien israélien Élie Barnavi et l’intellectuel palestinien Elias Sanbar, la manifestation entend placer le dialogue, la littérature internationale et les grandes fractures contemporaines au cœur de ce premier grand rendez-vous de la rentrée littéraire. 

24/08/2026, 17:59

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Mohamed Mbougar Sarr, Louisa Yousfi, Jérôme Ferrari : le programme du nouveau festival Maillage

Du 25 au 27 septembre 2026, le Palais de la Porte Dorée inaugurera Maillage, un nouveau festival consacré aux littératures contemporaines. Mohamed Mbougar Sarr en sera l'invité d'honneur, aux côtés notamment de Mathieu Belezi, Jérôme Ferrari, Kiyémis, Rim Battal, Diaty Diallo ou Dinaw Mengestu. Rencontres, performances, lectures, ateliers et créations collectives investiront jusqu'à l'Aquarium tropical.

24/08/2026, 12:52

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Collaborateur de Romain Gavras, Karim Boukercha cosigne Bombonera

Auteur de plusieurs livres, dont Graffiti général (La Découverte, 2014), le scénariste Karim Boukercha a notamment travaillé avec Romain Gavras sur Notre jour viendra (2010) et Le monde est à toi (2017). Il explore cette fois l'univers du football à l'occasion de Bombonera, le nouveau film de Syrine Boulanouar, en salles ce 26 août.

24/08/2026, 09:46

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Bordeaux : 80 auteurs et 10 expositions pour le Festival Gribouillis 2026

À Bordeaux, septembre va prendre un sérieux coup de crayon. Pour sa sixième édition, le Festival Gribouillis concentre son temps fort du 10 au 13 septembre 2026, mais déborde largement de ces quatre journées : dix expositions investissent la ville, tandis que le salon du livre réunira, du 11 au 13, 80 auteurs et autrices ainsi que 60 maisons d’édition et librairies locales. Une rentrée dessinée qui ira de Michel Rabagliati à Erik Svetoft, de la création jeunesse aux questions très concrètes de droits d’auteur.

23/08/2026, 14:50

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Dans le Lot, le festival Lectures préfère les voix aux files de dédicaces

Du 11 au 13 septembre 2026, Lectures – Festival du livre du Haut-Quercy revient pour une neuvième édition entre Martel et ses environs. Six romans, six lectures portées par des comédiens professionnels et autant de rencontres avec les auteurs : le rendez-vous revendique une formule à rebours des grandes foires du livre, où l’on prend le temps d’écouter avant de discuter.

21/08/2026, 17:53

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StoryHeaven : romance, fantasy et romantasy ont leur nouveau salon à Bruxelles

Romance, fantasy, romantasy, fantastique et dark romance s’offrent un nouveau rendez-vous en Belgique. Les 5 et 6 septembre 2026, StoryHeaven organisera sa première édition à Bruxelles, avec auteurs, maisons d’édition, dédicaces et une programmation qui entend transformer le traditionnel salon du livre en expérience participative.

21/08/2026, 17:34

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Un livre d'Alphonse de Lamartine aux pages tissées

Pour lire ce Lamartine, inutile de chercher l’encre. En 1883, Les Laboureurs, extrait de Jocelyn, donnait naissance à un objet pour le moins déconcertant : texte et ornements étaient directement façonnés dans la soie sur un métier Jacquard. Les bibliothèques de l'université Stanford (Californie) en conservent désormais un exemplaire, au cœur d’une exposition qui rapproche histoire du livre et technologies programmables.

21/08/2026, 15:55

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Auguste Vacquerie, le poto branché photo de Victor Hugo

La Maison Vacquerie — Musée Victor-Hugo, à Rives-en-Seine (Villequier, en Seine-Maritime), annonce l'ouverture d'une exposition consacrée au travail Auguste Vacquerie, opérateur au sein de l'atelier Hugo-Vacquerie, le 18 septembre prochain. L'événement s'inscrit dans le cadre du « Bicentenaire de la Photographie (2026-2027) ».

21/08/2026, 10:58

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Lire en Poche 2026 : Mathias Malzieu parrain d’une “Soif d’idéal”

Du 9 au 11 octobre, Lire en Poche retrouvera Gradignan pour une 22e édition placée sous le signe de la « Soif d’idéal ». Mathias Malzieu en sera le parrain, devant une centaine d’autrices et auteurs français et étrangers. Entièrement gratuite, la manifestation attend 32.000 visiteurs au parc de Mandavit, tandis que le programme complet sera dévoilé à la fin de l’été.

19/08/2026, 09:56

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“Homme de pierre, comprends-moi !” : les lettres de Nadja à André Breton dévoilées

Un siècle après la rencontre d’André Breton et de celle qui allait devenir la figure centrale de Nadja, la Galerie Gallimard consacre une exposition à Léona Delcourt, dite Nadja. Intitulée « Ma main écrit ce que tu penses… » — Lettres et dessins de Nadja à André Breton, 1926-1927, elle se tiendra du 4 septembre au 3 octobre 2026, avec la participation de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.

17/08/2026, 18:18

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Ce que nos traces disent de nous au Livre sur les quais

Du 4 au 6 septembre 2026, Le Livre sur les quais retrouvera Morges pour une 17e édition placée sous la présidence de Delphine de Vigan et le thème « Se raconter des histoires », avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur. Au cœur de cette programmation, une question traverse plusieurs rendez-vous : que reste-t-il d’une existence lorsqu’elle devient récit ?

17/08/2026, 16:53

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Marvel : les X-Men en mission en 2028, avec un nouveau casting

À l'occasion de sa convention bisannuelle D23, le groupe Disney a présenté quelques-uns de ses grands projets à venir, dont un prochain film X-Men, pleinement intégré au Marvel Cinematic Universe. Les nouveaux visages de l'équipe ont été présentés à cette occasion, le 14 août dernier.

17/08/2026, 10:50

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Cette université fête les 100 ans d’un département qui n’a jamais existé

Cent ans, cela se fête. Même lorsqu’une partie de l’organigramme a été inventée de toutes pièces. À Londres, le Warburg Institute célèbre le siècle écoulé depuis l’ouverture, en 1926 à Hambourg, de la bibliothèque construite pour Aby Warburg ave The Department of Euterpe (1926–2026) : une « fiction institutionnelle » vouée au son. Derrière la plaisanterie universitaire se rejoue une conception très sérieuse de la bibliothèque : celle où le voisin d’un livre compte presque autant que le livre cherché.

 

11/08/2026, 10:30

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Ces vieux livres de cuisine racontent l’histoire de Hong Kong

À Hong Kong, un magazine culinaire des années 1980, des manuscrits de Lisa Yam et des ouvrages professionnels épuisés ont quitté les fourneaux pour les vitrines. Avec Treasured Recipes, la PMQ Taste Library rassemble plus de vingt livres, revues et documents pour retracer l’évolution des goûts et des pratiques alimentaires de la ville. Une histoire hongkongaise qui se lit, littéralement, à table.

11/08/2026, 10:23

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