Journées du patrimoine : l’Institut de France ouvre sa Coupole et ses bibliothèques

Pendant deux jours, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Institut de France permettra au public de parcourir plusieurs espaces habituellement fermés du palais qui abrite l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 9h à 18h, les visiteurs pourront ainsi entrer dans les deux salles où siègent les académiciens, mais aussi dans les bibliothèques Mazarine et de l’Institut, avant de gagner la Coupole. Des visites commentées de cette dernière seront proposées à plusieurs reprises au cours des deux journées.

Le rendez-vous s’inscrit dans la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, placée cette année sous les thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Du collège de Mazarin aux cinq académies

L’actuel palais du quai de Conti est l’ancien Collège des Quatre-Nations, voulu par le cardinal Mazarin en 1661 pour accueillir de jeunes gens originaires des territoires récemment rattachés au royaume. Sa bibliothèque devait également y trouver place. Achevé à la fin du XVIIe siècle, l’édifice devient en 1805 le siège de l’Institut de France, jusque-là installé au Louvre.

Le week-end donnera donc accès à un patrimoine où l’histoire du bâtiment et celle du livre restent étroitement mêlées. Samedi à 11h, deux restauratrices des bibliothèques Mazarine et de l’Institut, Paola Mordecki et Alizée Lacourtiade, présenteront leur métier et la restauration des ouvrages. Elles reviendront à 14h, avec Ezra Viau, sur un autre travail souvent invisible : la conservation préventive des collections.

Dimanche à 11h, la langue passera à son tour sur la table avec Sophie Tonolo, rédactrice-lexicographe au service du Dictionnaire de l’Académie française, pour une rencontre consacrée aux anglicismes. La programmation abordera également l’intelligence artificielle, les commémorations nationales, l’Arctique ou encore la calligraphie.

Compagnon, Meurisse, Sallenave… des académiciens en dédicace

Les livres seront aussi présents à travers une importante série de séances de signatures. Le samedi, le public pourra notamment rencontrer Antoine Compagnon, Xavier Darcos, Adrien Goetz, Emmanuel Guibert, Marie Robert, Pierre Brunel, Chantal Delsol ou encore Hugo Duminil-Copin.

Le dimanche réunira entre autres Catherine Meurisse, Danièle Sallenave, Michel Zink, Thierry Groensteen, Catherine Francblin, Haïm Korsia, Sylvie Patin et Laurent Stefanini. Les signatures se dérouleront, selon les auteurs, entre 10h et 13h puis de 14h à 17h.

Les visiteurs pourront également découvrir les activités de France Mémoire, la plateforme de podcasts de l’Institut et la Librairie de l’Institut, installée sur le parvis. Un livret-jeu sera proposé aux enfants.

Le patrimoine écrit dès la veille

La manifestation commencera en réalité dès le vendredi 18 septembre pour les scolaires. Dans le cadre des « Enfants du Patrimoine », les bibliothèques Mazarine et de l’Institut accueilleront gratuitement des classes du primaire au lycée autour des archives et du patrimoine écrit.

Les ateliers feront notamment découvrir le Collège des Quatre-Nations à travers les documents conservés à la Mazarine, l’évolution de la gravure depuis les xylographies des premiers livres imprimés, mais aussi Théophile de Viau, les caricatures napoléoniennes, la traite négrière, les archives de la Première Guerre mondiale ou encore le livre médiéval.

La visite pourra enfin se prolonger au Pavillon Comtesse de Caen avec La peinture en scène. Olivier Debré. L’Académie des beaux-arts consacre à l’artiste, disparu en 1999, sa première rétrospective parisienne depuis vingt ans.

L’exposition s’attarde notamment sur une facette monumentale de son œuvre : les rideaux de scène conçus pour la Comédie-Française en 1987, l’Opéra de Hong Kong en 1989 et celui de Shanghai en 1998. Études et travaux préparatoires permettent de suivre le passage du dessin à ces immenses surfaces peintes. L’exposition restera visible jusqu’au 27 septembre.

Le programme détaillé des Journées européennes du patrimoine à l’Institut de France, avec les horaires des visites, rencontres et séances de dédicaces, est à retrouver en ligne.

Crédits photo : Institut de France

Par Hocine Bouhadjera

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