À Paris, l’ENS consacre une nuit aux données et à l’intelligence artificielle

Que fait l’intelligence artificielle aux découvertes scientifiques ? Peut-on parler d’une psychologie des IA ? Que racontent les données sur le climat, les conflits ou les méthodes d’apprentissage de la lecture ? Et que deviennent-elles lorsqu’elles servent à gouverner, surveiller ou conserver une mémoire menacée ?

Pour cette édition 2026 de son festival Sciences & Lettres, l’École normale supérieure a choisi un sujet qui traverse désormais presque toutes les disciplines : les données. La Nuit des données se tiendra vendredi 25 septembre, de 17h à minuit, dans les différents bâtiments de l’ENS rue d’Ulm, à Paris. Plus de 70 rendez-vous sont annoncés, des sciences expérimentales aux lettres et aux sciences humaines.

Une nuit pour regarder l’IA sous tous les angles

Une table ronde d’ouverture réunira plusieurs figures de la recherche et de l’intelligence artificielle : Philippe Aghion, lauréat 2025 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, Joëlle Barral, directrice de la recherche en IA chez Google DeepMind, Anne Bouverot, Stéphane Mallat, Joëlle Pineau, Marc Mézard et le directeur de l’ENS Frédéric Worms. Philippe Aghion avait été récompensé avec Joel Mokyr et Peter Howitt pour leurs travaux consacrés à l’innovation et à la croissance.

La programmation déclinera ensuite l’intelligence artificielle dans des domaines très différents : découverte de nouveaux matériaux, recherche scientifique, médecine, gestion des catastrophes naturelles, psychologie ou encore rapport à la mémorisation. Une rencontre proposera ainsi de confronter la manière dont les machines mémorisent avec celle des comédiens.

Mais l’IA n’est qu’une partie du sujet. La soirée s’intéressera plus largement à la manière dont les données permettent de décrire le monde : de l’histoire de la santé publique au recueil des données climatiques, des observations spatiales aux conflits politiques, de la mondialisation à la montée en puissance de la Chine ou au décrochage économique européen.

La question touchera même directement à l’éducation, avec une rencontre consacrée aux données mobilisées pour départager ou évaluer les différentes méthodes d’apprentissage de la lecture.

Big Data, Big Brother et vies privées

L’ENS entend également mettre en débat ce que la multiplication des données change à la vie démocratique. Plusieurs rencontres porteront sur leur utilisation par les États, les élections, la cybersécurité ou la protection de la vie privée.

Avec « Big Data, Big Brother. Comment les États gouvernent par les données », la soirée abordera frontalement leur rôle dans l’exercice du pouvoir. Une autre rencontre demandera s’il est encore réellement possible de concilier exploitation des données et respect de la vie privée.

La donnée sera aussi regardée comme un objet économique en soi. L’économiste Philippe Askenazy reviendra par exemple sur un changement de méthode destiné à mieux intégrer les données dans le calcul de la richesse produite par les économies numériques. Le programme détaillé, particulièrement dense, est accessible sur le site de la Nuit de l’ENS.

W.E.B. Du Bois, écritures menacées et mémoire culturelle

Les lettres, les arts et l’histoire ne resteront pas à la porte. Une exposition reviendra notamment sur les célèbres « data portraits » de W.E.B. Du Bois, qui utilisait déjà au tournant du XXe siècle graphiques, couleurs et statistiques pour rendre visible la situation des Afro-Américains.

ActuaLitté avait consacré un article à ces étonnantes infographies en 2016 : présentées lors de l’Exposition universelle de Paris en 1900, elles associaient données statistiques et invention graphique pour combattre les représentations racistes de la population noire américaine.

Une autre exposition, « Sauver les écritures en voie de disparition : données, IA et mémoire culturelle du Sud-Ouest », montrera comment linguistique, anthropologie, numérisation et intelligence artificielle peuvent contribuer à préserver des systèmes d’écriture menacés dans le Sud-Ouest de la Chine. Les manuscrits recueillis lors d’enquêtes de terrain entre 2010 et 2025 servent désormais à classifier et comparer ces écritures, avec en arrière-plan les questions de propriété et de transmission de ces données culturelles.

D’autres propositions feront dialoguer données et création artistique, notamment autour des images génératives et interactives, ou interrogeront la transformation des sources en données par les historiens.

L’IA expliquée dès 6 ans

La soirée commencera dès 17h avec une programmation destinée aux familles. La deuxième saison des rencontres « Petites exploratrices, petits explorateurs de la connaissance » sera inaugurée par Olivier Cappé, directeur de recherche au CNRS et au département d’informatique de l’ENS.

Il proposera une introduction à l’intelligence artificielle accessible dès 6 ans, dans le prolongement de Tout comprendre (ou presque) sur l’intelligence artificielle (CNRS Éditions), publié avec Claire Marc en 2025. L’ouvrage s’attache notamment au fonctionnement des algorithmes, aux ressources nécessaires à l’IA, à ses usages et à ses limites.

D’autres rendez-vous seront accessibles aux plus jeunes au cours de la soirée : « Sauver nounours grâce à l’intelligence artificielle », autour de la conception de médicaments, une exploration de l’Univers à partir des données reçues par les télescopes ou encore l’atelier MathAData, à la croisée des mathématiques et de l’IA.

Programme et inscriptions

Crédits photo : Nuit des données

DOSSIER - L'intelligence artificielle au service du livre et de la lecture

Par Hocine Bouhadjera

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