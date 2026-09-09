5 essais en lice pour le Grand Prix Michel Reybier 2026, 20 000 € à la clé

Cinq livres, et autant de manières de prendre le présent à bras-le-corps. Pour son édition 2026, le Grand Prix de l'Essai Michel Reybier rassemble des ouvrages consacrés au pouvoir des mots, à Shakespeare, aux rapports entre islam et modernité ou encore aux mouvements idéologiques nés dans les marges de la Silicon Valley et désormais proches du pouvoir américain.

La sélection réunit :

Barbara Cassin, La Guerre des mots. Trump, Poutine et l'Europe (Flammarion)

Philippe Forest, Shakespeare. Quelqu'un, tout le monde et puis personne (Flammarion)

Ferghane Azihari, L'Islam contre la modernité (Presses de la Cité)

Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet, Apocalypse Nerds. Comment les technofascistes ont pris le pouvoir (Divergences)

Arnaud Miranda, Les Lumières sombres. Comprendre la pensée néoréactionnaire (Gallimard)

Des mots de Trump aux penseurs de la néoréaction

Barbara Cassin s'intéresse avec La Guerre des mots aux usages politiques du langage chez Donald Trump et Vladimir Poutine, et à la place de l'Europe dans cette confrontation où le vocabulaire lui-même devient un instrument de pouvoir.

Philippe Forest emprunte un tout autre chemin avec Shakespeare. Face à une vie dont les zones d'ombre sont presque aussi célèbres que l'œuvre, l'écrivain compose moins une biographie traditionnelle qu'une réflexion sur ce qu'il est possible de connaître et de raconter d'un homme devenu, au fil des siècles, « quelqu'un, tout le monde et puis personne ».

Dans L'Islam contre la modernité, Ferghane Azihari propose pour sa part un essai sur les rapports entre islam, héritage des Lumières et sociétés libérales contemporaines.

Deux autres titres déplacent la focale vers les nouvelles droites technologiques. Dans Apocalypse Nerds, les journalistes Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet suivent la transformation politique d'une partie de la Silicon Valley et les théories autoritaires, libertariennes ou sécessionnistes qui circulent parmi certains de ses milliardaires et intellectuels.

Le politiste Arnaud Miranda s'attache, lui, aux « Lumières sombres », cette néoréaction développée en ligne autour de penseurs comme Curtis Yarvin ou Nick Land. Son essai, qui inaugure la collection « Bibliothèque de géopolitique » de Gallimard et du Grand Continent, replace ces théories antidémocratiques dans une histoire plus longue des idées.

20.000 € et des résidences d'écriture

Le règlement du prix ouvre la compétition aux ouvrages de langue française parus entre le 1er juin de l'année précédente et le 1er juin de l'année en cours, à condition qu'ils développent « une idée, une thèse, une conviction et une démonstration » susceptibles d'éclairer le débat d'idées.

La dotation est de 20.000 €. Le lauréat bénéficie également de possibilités de résidences d'écriture dans des établissements du groupe Michel Reybier Hospitality, tandis que son livre est mis à disposition des clients de plusieurs de ses adresses.

Le jury reste constitué de Pierre Assouline, Giuliano da Empoli, Jean-Noël Jeanneney et Michel Winock, autour de Karen Reybier, à l'initiative du prix. « À travers ce prix, nous souhaitons célébrer les écrivains qui osent penser le monde autrement, avec lucidité et sensibilité », souligne cette dernière.

Après Denis Lacorne

En 2025, le Grand Prix avait distingué Denis Lacorne pour De la race en Amérique (Gallimard). Le politologue, directeur de recherche émérite au CERI de Sciences Po et spécialiste des États-Unis, y retraçait la permanence de la question raciale dans l'histoire politique américaine, de l'esclavage aux fractures contemporaines.

La remise du prix 2025 avait eu lieu le 17 novembre au Château Cos d'Estournel, à Saint-Estèphe. Pour 2026, le rendez-vous se déplace à La Réserve Paris, appelée à devenir le point d'ancrage du Grand Prix.

Réunions du jury, débats et rencontres avec les auteurs doivent désormais y jalonner l'année. L'établissement entend fonctionner, selon les organisateurs, « à la manière d'un think tank », avant d'accueillir en novembre la remise du Grand Prix de l'Essai Michel Reybier 2026.

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Par Hocine Bouhadjera

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