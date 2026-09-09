De Kana et Le Lombard à Vega : Nicolas Ducos prend la direction générale

Après une quinzaine d'années au sein de Média-Participations, Nicolas Ducos change de fonction, mais pas tout à fait de terrain. Jusqu'à présent directeur marketing et commercial de Kana et du Lombard, il a notamment accompagné pendant plusieurs années le développement du manga au sein du groupe.

Vega souligne dans son annonce sa « connaissance approfondie du marché du manga », son expertise marketing et son expérience du management, appelées à accompagner « la prochaine phase de développement » de la maison.

Une direction opérationnelle distincte de la présidence

Nicolas Weber-Krebs demeure président de Vega et représentant de l'équipe au conseil d'administration. Il continuera de valider les grandes orientations stratégiques de l'entreprise et accompagnera Nicolas Ducos dans sa prise de fonction.

Son rôle comportera également un important versant franco-japonais : Nicolas Weber-Krebs supervisera les projets de Kadokawa en France, assurera la coordination avec les équipes du groupe au Japon et poursuivra ses missions pour son partenaire à l'échelle européenne.

Cette répartition des fonctions intervient moins de deux ans après une étape importante dans l'histoire de Vega. Fondée en 2018 par Stéphane Ferrand, la maison avait été rachetée par Dupuis en 2020. En 2024, Kadokawa et Dupuis annonçaient la création d'une coentreprise autour de l'éditeur, ouvrant notamment la voie à un développement accru des mangas, light novels et autres contenus japonais sur les marchés francophones.

Une autre transition avait suivi quelques mois plus tard. Stéphane Ferrand quittait Vega en décembre 2024, après avoir porté la maison depuis ses débuts. Nicolas Weber-Krebs, alors président, et Eloi Morterol, responsable d'édition, avaient repris ses fonctions.

Depuis son rapprochement avec Kadokawa, Vega concentre notamment son catalogue sur le young seinen, le shojosei et le seinen. Parmi les séries mises en avant par la maison figurent Le Bateau de Thésée, Manchuria Opium Squad, Mobile Suit Gundam – The Origin ou encore Love Bullet.

Crédits photo : Nicolas Ducos (Vega)

Par Hocine Bouhadjera

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