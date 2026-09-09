Le Festival international de géographie 2026 : le programme complet

Le paysage comme décor, mais surtout comme objet de discussion. Pour son édition 2026, le Festival international de géographie (FIG) entend interroger ce que les territoires disent de nos façons d’habiter, de produire, de nous déplacer ou de vivre avec le reste du vivant. Le sujet permet ainsi de passer des transformations urbaines aux bouleversements climatiques, des espaces ruraux aux frontières européennes, sans oublier la manière dont artistes et écrivains donnent forme aux lieux.

Cette réflexion se prolongera du côté de la Bulgarie et de la Roumanie, choisies comme pays à l’honneur. Près de vingt ans après leur entrée dans l’Union européenne, les deux États serviront de point de départ à plusieurs rencontres sur les recompositions politiques du continent, les transformations démographiques ou la place stratégique de la mer Noire. La programmation s'intéressera aussi à leurs imaginaires et à leurs littératures.

Plus de 100 auteurs attendus au Salon du Livre

La littérature conserve en effet une place importante dans le dispositif. Installé au parc Jean-Mansuy, le Salon du Livre réunira plus de 60 éditeurs et plus d'une centaine d'auteurs en dédicace, du vendredi au dimanche. La remise des prix littéraires du FIG se tiendra samedi 3 octobre à 11h30, en présence notamment de Colin Niel, Charline Collette et Lisa Hab. Le festival décerne chaque année le prix Amerigo Vespucci, sa déclinaison jeunesse et le prix de la BD géographique.

Marie-Hélène Lafon présidera cette édition du Salon du Livre. L'autrice de Hors champ, paru cette année chez Buchet/Chastel, participera notamment à un grand entretien samedi à 17h30 autour d'une œuvre dans laquelle le Cantal, la ruralité, les origines et les déplacements occupent depuis longtemps une place centrale. Dimanche, elle proposera également une lecture consacrée aux paysages, mêlant ses propres textes à ceux de Charles-Ferdinand Ramuz, Jean Giono, Julien Gracq et Jean-Baptiste Del Amo.

Les deux pays invités fourniront par ailleurs matière à plusieurs rendez-vous littéraires. Une rencontre intitulée « Nouvelles voix bulgares » réunira Joanna Elmy, Momtchil Milanov et Ivanka Moguilska, aux côtés de la traductrice Marie Vrinat-Nikolov, pour aborder une littérature contemporaine encore assez peu visible en France. Une autre discussion, « Dépaysés », fera dialoguer Lavinia Braniste, Elitza Gueorguieva et Maria Orban autour de l'exil, de la langue, des appartenances et du regard porté sur l'étranger.

D'autres rencontres feront circuler la littérature vers l'histoire, la photographie ou les sciences humaines : Gaëlle Josse, Ismaël Jude et Anouchka Vasak discuteront notamment de la manière de « rendre compte du réel », tandis que Georges Vigarello abordera le corps comme paysage. Un rendez-vous réunira également le poète et éditeur Bruno Doucey et la poétesse ukrainienne Ella Yevtouchenko autour d'une nouvelle anthologie de poésie ukrainienne.

De Yann Arthus-Bertrand aux paysages urbains

Au-delà du livre, plusieurs personnalités structurent cette 37e édition. Yann Arthus-Bertrand en sera l'invité exceptionnel, autour notamment de France, un album de famille (Actes Sud). La géographe Magali Reghezza-Zitt, spécialiste des risques, de la résilience et de l'adaptation des territoires, a pour sa part été choisie comme grand témoin. La géographe de Yale Karen Seto, spécialiste des relations entre urbanisation et environnement et contributrice aux rapports du GIEC, recevra quant à elle le prix Vautrin-Lud.

Le festival cherchera aussi à sortir des salles de conférences. Un parcours consacré au pastoralisme examinera son rôle dans les paysages du massif vosgien, tandis qu'à Anould, l'ancienne papeterie de la Friche du Souche accueillera un parcours de street art réalisé par Tarek Benaoum, David de la Mano et Alex Senna. À Saint-Dié même, la transformation de la place Salvador-Allende servira de terrain d'expérimentation autour de la végétalisation et des usages de l'espace public.

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Conférences et tables rondes resteront en accès gratuit, dans la limite des places disponibles ; une billetterie gratuite ouvrira sur chaque site environ trente minutes avant les rendez-vous.

Le programme complet du FIG 2026 est à retrouver ci-dessous :

Crédits photo : Festival international de géographie

Par Lina Tinel-Sebie

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