Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#International

États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 11 % en juin

Les éditeurs américains participant au StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 936,3 millions $ de recettes nettes en juin 2026, soit 11 % de plus qu’un an auparavant. Le livre grand public fait encore mieux, à +12,1 %. Sur six mois, la progression se révèle plus sage, mais s’accélère : +3,9 % tous secteurs confondus. Et cette fois, le papier a clairement pris sa part.

Le 09/09/2026 à 17:24 par Dépêche

|

Publié le :

09/09/2026 à 17:24

Dépêche

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le papier a décidément mauvais caractère : chaque fois qu’on lui prépare sa sortie, il revient dans les comptes. En juin 2026, les revenus déclarés par les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) atteignent 936,3 millions $, en hausse de 11 % sur un an, selon le StatShot transmis ce 9 septembre.

Sur les six premiers mois de l’année, le total s’établit à 5,6 milliards $, soit +3,9 % par rapport à la même période de 2025. La courbe cumulative s’est donc raffermie au fil du printemps : l’, +1,7 % fin avril et +2,6 % fin mai.

Le broché, sans cérémonie

Le Trade — les livres destinés au grand public — concentre l’essentiel du mouvement. Ses recettes atteignent 765,1 millions $ en juin, en hausse de 12,1 %. Le broché grimpe de 18,2 %, à 292,2 millions $, et le relié de 14,5 %, à 243,6 millions $. À eux deux, ces formats représentent 70 % des revenus du segment sur le mois.

Le « mass market », format de poche de grande diffusion propre au marché américain, rebondit de 20,2 %, mais sur une base désormais minuscule : 4,9 millions $. Les reliures spéciales reculent de 4,6 %, à 17 millions $.

Côté numérique, le contraste persiste. L’ebook cède 0,3 %, à 86,4 millions $, tandis que l’audio numérique gagne 3,9 %, à 97,4 millions $. L’audio physique, avec 500.000 $, recule de 30,1 %. Rien qui permette encore de renverser la table : en juin, les formats imprimés restent très largement devant dans le Trade.

Sur le semestre, le broché confirme son avantage : +8,5 %, à 1,7 milliard $, quand le relié recule légèrement de 0,8 %, à 1,5 milliard. L’écart est encore plus net entre les deux principaux formats numériques. Les ebooks diminuent de 3 %, à 516,1 millions $, quand les livres audio numériques progressent de 12,6 %, à 597,8 millions $. Au total, les revenus du Trade gagnent 3,8 %, à 4,6 milliards $.

Des dollars, pas des exemplaires

La nuance importe : le StatShot mesure des recettes nettes déclarées par les éditeurs, pas le nombre de livres achetés., suit pour sa part les exemplaires imprimés écoulés dans les circuits qu’il couvre. Sur les 26 premières semaines de 2026, période achevée le 4 juillet, les ventes en volume reculaient de 0,3 %.

Derrière cette quasi-stabilité, la fiction adulte progressait de 5,7 %, tandis que la non-fiction adulte reculait de 5,8 %. Les deux indicateurs ne se contredisent donc pas : ils ne comptent ni la même chose, ni exactement le même périmètre.

Les autres branches de l’édition américaine dessinent un tableau plus contrasté. Les maisons religieuses progressent de 4,8 % en juin, à 62,5 millions $, et de 1,6 % depuis janvier. L’édition professionnelle et savante, hors revues, recule de 3,4 % sur le mois, à 32,4 millions $, tout en restant positive sur six mois (+1,7 %). Les ressources éducatives — catégorie qui réunit depuis 2026 les matériels PreK-12 et ceux de l’enseignement supérieur — avancent de 4,4 % en juin, à 123,5 millions $, et de 3,4 % depuis le début de l’année.

À périmètre comparable, le signal de juin demeure net : après +0,9 % au premier trimestre, les revenus cumulés des éditeurs suivis par l’AAP affichent désormais +3,9 % à mi-année. Pour le Trade, le mouvement est presque identique, à +3,8 % — avec un broché qui, pour l’instant, fait davantage que tenir sa place.

Crédits photo : Paski6 CC 0

 

 
 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Pour 3000 couronnes, GoRead traduit un roman par IA

Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.

09/09/2026, 12:18

ActuaLitté

“À Paris, Gibert a été le moteur économique du quartier Saint-Germain”

Engagé dans une procédure de redressement judiciaire et dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour ses magasins parisiens, le groupe Gibert connait une rentrée difficile. Alors que les salariés se mobilisent pour défendre leurs emplois, ils ont reçu le soutien de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint au maire de Paris chargé de l'emploi et de l'insertion, qui fut adjoint au commerce sous la précédente mandature.

04/09/2026, 13:11

ActuaLitté

Orange et Ammareal relancent leur collecte de livres auprès de 7000 salariés

Orange et le spécialiste du livre d’occasion Ammareal renouvellent en septembre une collecte de livres et de biens culturels auprès de quelque 7000 collaborateurs du groupe de télécommunications en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, après une première édition qui avait permis de récupérer 6400 articles en 2025.

03/09/2026, 17:53

ActuaLitté

Le prêt d’ebooks en bibliothèque fait-il vraiment baisser les ventes ?

Une étude commandée par l’Association of American Publishers et l’Authors Guild estime que l’essor du prêt numérique en bibliothèque est associé à une baisse mesurable des ventes de livres, papier comme numériques. Publié le 1er septembre, le rapport de Secretariat Advisors arrive en pleine bataille américaine sur le prix et les conditions des licences accordées aux établissements. Cette fois, le débat s’accompagne de tableaux de régression.

02/09/2026, 17:01

ActuaLitté

Les éditions Le Passage passent sous pavillon Glénat

Le groupe Glénat annonce l’acquisition des éditions Le Passage, maison parisienne fondée en 2001, jusqu’ici indépendante et spécialisée notamment dans l’histoire de l’art. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Le Passage conservera sa marque, ses équipes et son programme éditorial, tout en bénéficiant désormais des moyens opérationnels, commerciaux et logistiques de Glénat.

02/09/2026, 11:35

ActuaLitté

Rentrée 2026 : malgré un coût général en baisse, des dépenses pesantes

Pour la troisième année consécutive, le coût moyen d'une rentrée scolaire en 6e diminue (- 14,35 %), d'après une enquête menée par l'association Familles de France. Il s'établit ainsi à 180,80 €, ce qui représente toujours une charge importante pour une famille pour deux, et une source de difficultés pour les foyers aux revenus les plus modestes. 

01/09/2026, 12:32

ActuaLitté

La maison historique du communisme en danger, 130 000 € envolés

Plus de 130.000 € de livres vendus en librairie, mais dont elles ne devraient jamais toucher le produit : frappées par la défaillance de leur ancien distributeur Makassar, Les Éditions sociales et La Dispute lancent ce 31 août une campagne de soutien auprès de leurs lecteurs et partenaires. 

31/08/2026, 16:08

ActuaLitté

Royaume-Uni : le livre imprimé franchit déjà le milliard de livres sterling

Au 15 août, le marché britannique du livre imprimé avait déjà généré 1,003 milliard £ dans le périmètre NielsenIQ BookScan, en hausse de 2,3 % sur un an. Jamais ce seuil n’avait été atteint aussi tôt dans les séries comparables. La fiction mène la hausse et place 2026 sur une trajectoire susceptible de dépasser le record de 2023. Avec une nuance : le nombre d’exemplaires vendus, lui, recule encore légèrement.

24/08/2026, 11:06

ActuaLitté

Québec : le 12 août, les ventes de fiction multipliées par 14,5

Douze ans après son lancement, « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! » continue de faire dérailler les courbes habituelles. En 2026, les ventes de fiction québécoise observées par Gaspard dans les librairies indépendantes ont atteint 14,5 fois le niveau d’un mercredi de référence. Littérature, jeunesse et BD s’envolent, tandis que l’effet profite aussi au fonds éditorial — et, plus discrètement, aux ouvrages étrangers.

21/08/2026, 08:30

ActuaLitté

Gironde : un livre vendu pour un arbre replanté après les incendies

Les flammes ont parcouru 42.000 hectares en Gironde cet été. Le 10 septembre, le livre tentera sa part de réparation : avec Soleil Rouge – Fables pour la forêt blessée, Bruno Rost et les Éditions Rayonnantes reverseront au fonds Proximité Carbone et Biodiversité la totalité des droits d’auteur et du chiffre d’affaires réalisé par la maison sur le titre. 

19/08/2026, 10:41

ActuaLitté

États-Unis : l’édition pèse 33,4 milliards $ en 2025, le papier résiste

L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.

11/08/2026, 10:20

ActuaLitté

Livres d’occasion : momox ouvre un sixième marché européen

Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.

10/08/2026, 17:17

ActuaLitté

USA : en 10 ans, les étudiants dépensent beaucoup moins pour les manuels

Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.

07/08/2026, 08:30

ActuaLitté

La bataille des Odyssées en librairie : que disent les chiffres

L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.

06/08/2026, 18:18

ActuaLitté

Amazon franchit les 3000 milliards $, probablement pas avec des livres

Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.

05/08/2026, 11:18

ActuaLitté

Actes Sud s’offre Minus, la maison qui fait parler les familles

Les éditions Actes Sud ont annoncé l’acquisition, effective depuis le 18 mai, de Minus Éditions, maison lilloise spécialisée dans les livres à compléter, les jeux de discussion et les objets interactifs destinés à favoriser les échanges entre enfants et adultes. Elle revendique plus d’une centaine de références, près de 1500 points de vente. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

04/08/2026, 11:34

ActuaLitté

Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an

Après plusieurs années de forte hausse, l'inflation annuelle a ralenti, en 2025, pour s'établir à 0,9 %. Néanmoins, les difficultés économiques n'ont pas forcément reflué, alors que les conflits et les catastrophes environnementales se multiplient. Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital, a toutefois pensé à son équipe dirigeante, payée à un taux horaire (pour 35h) qui atteint 1648 € brut...

30/07/2026, 13:42

ActuaLitté

Cultura ouvrira un magasin de 1600 m2 près de Grenoble

Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.

30/07/2026, 13:02

ActuaLitté

Comment réaliser des économies sur les lectures scolaires ?

Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.

30/07/2026, 12:58

ActuaLitté

Lagardère Publishing : Musso et Lemaitre font la bonne fortune de Bolloré

Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.

29/07/2026, 12:33

ActuaLitté

IFLA : la fin annoncée des financements Gates rebat les cartes

Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.

28/07/2026, 17:18

ActuaLitté

À l’heure de TikTok, 68 % des 18-24 ans enverraient encore des cartes postales

À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.

28/07/2026, 10:47

ActuaLitté

Fnac Darty progresse, mais ses produits éditoriaux chutent de 8,5 %

Fnac Darty a achevé le premier semestre 2026 sur une légère croissance de son activité et une rentabilité opérationnelle améliorée. Dans ce tableau presque présentable, le livre fait tache : l’enseigne le dit en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux perd 8,5 %. Une contre-performance à manier avec précision, puisque le groupe ne dévoile pas séparément ses ventes de livres.

23/07/2026, 16:25

ActuaLitté

Harry Potter, DC Comics, HBO : Bruxelles autorise le rachat de Warner par Paramount

La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.

23/07/2026, 15:54

ActuaLitté

États-Unis : le broché et l’audio soutiennent les revenus de l’édition en mai

Les éditeurs participant au relevé StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 931,1 millions de dollars de recettes nettes en mai 2026, soit 6,8 % de plus qu’un an auparavant. L’édition grand public progresse de 7,6 %, avec une nette croissance du broché et du livre audio numérique.

 

22/07/2026, 13:49

ActuaLitté

De Hachette à Relay, deux siècles d’emprise sur les librairies de gare

Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...

21/07/2026, 12:50

ActuaLitté

7 Pouces liquidée : la “carte-livre” numérique n’a pas trouvé son modèle économique

La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.

20/07/2026, 17:33

ActuaLitté

Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique

Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.

17/07/2026, 17:16

ActuaLitté

La remise de 5 % fidélise-t-elle vraiment les clients des librairies ?

Deux Français sur trois disent qu’un programme de fidélité les incite à revenir dans une enseigne. Appliquée à la librairie, la promesse se complique : le rabais maximal de 5 % réduit une marge déjà étroite, sans garantie de retenir davantage les acheteurs. Les enquêtes de SumUp et de l’ObSoCo, rapprochées des comptes du secteur, révèlent une fidélité aussi désirée que difficile à financer.

16/07/2026, 11:00

ActuaLitté

Des salaires plus élevés chez cet éditeur : pourquoi les minimas sociaux sont revus à la hausse

Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 $ par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.

09/07/2026, 16:47

ActuaLitté

Pour contrer Amazon, Stck veut rendre aux éditeurs leurs lecteurs

Lancée en 2021 à New York par Samir Patil et Ritesh Mehta, Stck se présente moins comme une librairie généraliste que comme une infrastructure de vente directe. Son objectif : permettre aux éditeurs de commercialiser livres imprimés, numériques et audio sous leur propre enseigne, sans abandonner à une grande place de marché la relation avec les acheteurs.

04/07/2026, 11:38

ActuaLitté

Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil

Recyclivre étend aux librairies une offre de reprise de livres d’occasion destinée à déléguer l’estimation, le stockage et la revente des exemplaires collectés. Le mécanisme n’est pas inédit : d’autres réseaux et libraires ont déjà expérimenté le rachat contre bon d’achat ou le dépôt-vente. Sa particularité réside dans son adaptation à des indépendants qui ne disposent pas d’un rayon d’occasion ni de la logistique associée.

02/07/2026, 16:55

ActuaLitté

En Chine, les séries et les films font vendre les livres

Les meilleures ventes chinoises de mai 2026 confirment le poids des adaptations dans la trajectoire commerciale des livres. D’après les données OpenBook analysées par Publishing Perspectives, la visibilité apportée par les films, séries et projets transmedia relance aussi bien des romans que des titres jeunesse ou des œuvres étrangères.

02/07/2026, 10:37

ActuaLitté

Belgique francophone : le numérique freine le recul de l’édition

Le marché du livre de langue française en Fédération Wallonie-Bruxelles a reculé de 1,8 % en 2025, à 272,23 millions €. Les recettes des éditeurs belges francophones cèdent, elles, 1,38 %, à 324,94 millions €, le numérique limitant l’impact de la chute du papier. Derrière cette apparente résistance, l’export se dégrade, les grandes surfaces alimentaires décrochent et les éditeurs les plus fragiles encaissent un recul bien supérieur à la moyenne.

26/06/2026, 16:09

ActuaLitté

Imprimerie : le Groupe Messages s’offre Escourbiac, spécialiste du beau livre

L’imprimerie Escourbiac, implantée à Graulhet dans le Tarn, rejoint le Groupe Messages, qui rassemble déjà TypoLibris, l’Imprimerie Messages et La Reliure Française. L’opération renforce un ensemble industriel positionné sur l’impression, la fabrication et le façonnage du livre en France. Les modalités financières de la reprise n’ont pas été communiquées.

26/06/2026, 13:37

ActuaLitté

Littérature et poche : le thriller offre l’une des rares croissances du marché

Dans un marché du livre en repli, la littérature affiche en 2025 une croissance de 4,7 %, à 694,6 M€ de chiffre d’affaires. Le poche progresse aussi, à 429 M€, grâce à la fiction générale, aux titres de fonds et à la poussée du thriller. Le phénomène Freida McFadden cristallise cette dynamique, sans effacer le recul général des volumes.

25/06/2026, 16:40

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

De Kana et Le Lombard à Vega : Nicolas Ducos prend la direction générale

Vega a nommé Nicolas Ducos au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2026. Jusqu'ici directeur marketing et commercial des éditions Kana et Le Lombard, il prend la direction opérationnelle de la maison de mangas, coentreprise de Kadokawa et Média-Participations. Nicolas Weber-Krebs en reste président et conserve la supervision des orientations stratégiques.

09/09/2026, 18:07

ActuaLitté

Galignani ouvre une librairie chez Sotheby’s à Paris

À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.

09/09/2026, 17:27

ActuaLitté

Dans le Morvan, un vétérinaire voit apparaître d’étranges taches bleues

Les Hallucinés : un carnage dans un hameau, un vétérinaire qui broie du noir, un flic bien abîmé, une hackeuse en chemisier à fleurs : bienvenue dans le Morvan. Par Pierre-Olivier Capéran.

09/09/2026, 16:45

ActuaLitté

Pour Microsoft, les IA génératives “ne se substituent pas aux livres protégés”

Microsoft, qui détient à ce jour 27 % du capital d'OpenAI, la société derrière l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a défendu devant la justice américaine un « usage transformatif » des œuvres protégées par le droit d'auteur. Si elle était adoptée par le juge, cette analyse pourrait faire bénéficier l'entrainement des larges modèles de langage d'une exception au copyright, dans le cadre du « fair use ».

09/09/2026, 16:37

ActuaLitté

Louis Constantin, le graphiste qui donna un visage à "Biblio”, est mort

Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.

09/09/2026, 13:30

ActuaLitté

Plus de cinq millions de mots d'un prestigieux auteur Palestinien à l’abri à Édimbourg

Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.

09/09/2026, 12:52

ActuaLitté

Une société de vidéosurveillance condamnée pour le vol d'une illustration

Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.

09/09/2026, 12:41

ActuaLitté

Le fil d'or de Jeanne : La BD intergénérationnelle

Le fil d'or de Jeanne est une bande dessinée destinée au grand public : de 7 à 77 ans. Elle aborde les thèmes de la résilience et la transgénérationnalité. Un projet porté par Coli, autrice de la BD. 

09/09/2026, 11:52

ActuaLitté

Kamel Daoud relaxé en diffamation, l’affaire Houris continue

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.

08/09/2026, 15:57

ActuaLitté

Avec ses “manuels libres”, la région Île-de-France aurait outrepassé ses compétences

Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.

08/09/2026, 13:09

ActuaLitté

La Région Sud veut intégrer l'agence régionale du livre à Arsud

Exclusif — Confrontée à une baisse de ses ressources, l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a été contrainte d'annuler plusieurs journées professionnelles prévues en septembre et octobre. La Région Sud, principale financeuse, confirme que sa contribution s'élève pour l'instant à 374.000 € en 2026, soit les 2/3 du montant attribué l'année précédente. Et envisage une intégration de l'agence au sein d'Arsud, établissement public administratif tourné vers la filière culturelle.

08/09/2026, 13:05

ActuaLitté

Fenêtres sur Noël : 24 nouvelles, 28 bénévoles et une cause solidaire

Fenêtres sur Noël est un recueil de 24 nouvelles, écrit par 24 auteurices, mais créé par 28 bénévoles de l’association littéraire Humain.e.s de Lettres. 24 histoires autour des festivités de fin d’année sont à découvrir, qui feront voyager d’une émotion à une autre, positive ou plus sombre. Un projet avec une visée philanthropique, puisqu'une partie des bénéfices de la campagne Ulule, qui a débuté le 15 août dernier, sera reversée à l'association SOS Préma.

08/09/2026, 10:40

ActuaLitté

Le Groupe NAP rachète le grossiste Le Comptoir du Livre

Le Groupe NAP, propriétaire des enseignes Maison de la Presse et Point Plus, annonce l'acquisition du grossiste Le Comptoir du Livre, un distributeur dont la création remonte à 1969. Cette intégration, qui comprend deux plateformes logistiques à Toulouse et Bordeaux, assurera « un accès rapide, diversifié et de qualité à toute l’offre éditoriale », assure la structure.

08/09/2026, 09:43

ActuaLitté

Chez Editis, le grand “rangement” continue : Télémaque reprend son indépendance

Les éditions Télémaque repassent sous le contrôle de leur fondateur, Stéphane Watelet, sept ans après leur entrée dans le giron d’Editis. La cession, révélée ce lundi par La Lettre, intervient au moment où le deuxième groupe français d’édition poursuit une réorganisation de son périmètre. Mais, pour Télémaque, pas de rupture commerciale : la maison continuera d’être diffusée et distribuée par Interforum. 

07/09/2026, 18:33

ActuaLitté

Et si l’école redevenait une aventure ? 10 ans d'enseignement pas comme les autres

Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.

07/09/2026, 17:02

ActuaLitté

Une grève des libraires, pour “faire souffler un vent nouveau sur la branche”

Ce mardi 8 septembre sera marqué par une mobilisation sans doute inédite, en tout cas rarissime : les libraires de la France entière sont en effet invités à débrayer, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires engagées avec le Syndicat de la librairie française, organisation patronale du secteur. La CGT, à l'origine de l'appel à la grève, espère instaurer un nouveau rapport de force et porter des revendications sur les salaires et les dispositions de la convention collective.

07/09/2026, 16:28

ActuaLitté

Même publié sur un réseau social, un texte est protégé par le droit d'auteur

Sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur le cas d'une reproduction d'un texte publié sur les réseaux sociaux par un quotidien en ligne. Malgré sa longueur modeste (22 lignes seulement), la publication peut être qualifiée d'« œuvre », selon la Cour, et le média qui l'a reproduite sans l'accord de son autrice pourrait avoir commis une infraction au droit d'auteur...

07/09/2026, 11:50

ActuaLitté

BD : Celui qu’on a voulu effacer, sur les traces d'un passé méconnu

Tino s'est lancé dans une aventure sur les traces de son grand père Espagnol, Pedro Rodeiro Rico, un fervent résistant anti franquiste. Pedro était haut placé dans la résistance ainsi qu’un modèle pour les habitants du village de Monfero. Il faisait partie des meneurs qui luttaient pour les travailleurs et leurs convictions contre le parti franquiste qui voulait garder l’ordre et les traditions catholiques. Mais la lutte de Pedro n’a pas été sans obstacles… Son passé est sombre et mystérieux, personne ne semble vouloir en parler. Tino découvrira-t-il ce qu’il lui est arrivé ? 

07/09/2026, 11:11

ActuaLitté

La Drac Centre-Val de Loire confiée à Naïma Ramalingom

Après plusieurs mois d'incertitude, la Direction régionale des affaires culturelles de Centre-Val de Loire a finalement trouvé sa directrice, en la personne de Naïma Ramalingom. Elle prend la relève de Christine Diacon, en poste depuis 2022.

07/09/2026, 10:01

ActuaLitté

Des démineurs en librairie pour sauver un million de livres

À Detroit, John K. King Used & Rare Books abrite plus d’un million de volumes. Le 30 août, le tri d’une caisse de vieux flacons y a fait surgir un invité autrement moins fréquentable : un récipient étiqueté « acide picrique », daté de 1901, dont le contenu présentait des cristaux. Le lendemain, pompiers, spécialistes des matières dangereuses et démineurs ont bouclé le secteur. Aucun blessé n’a été signalé, pas plus que de pages froissées.

06/09/2026, 14:51

ActuaLitté

Gibert Barbès : une mobilisation contre la fermeture

À Barbès, le plan de transformation de Gibert rencontre désormais une opposition bien identifiée. Lancée le 25 août par Valérie Van den Bos, libraire jeunesse, élue CGT au CSE de Gibert Joseph Paris et représentante de proximité du magasin, une pétition contre la fermeture du site a dépassé les 2000 signatures. Elle défend les 22 salariés de l'établissement, sa clientèle et le maintien d'une offre culturelle de proximité – le groupe, placé en redressement judiciaire fin avril, prévoit 84 suppressions de postes.

05/09/2026, 11:30

ActuaLitté

Shueisha ouvre un million de pages de manga en plus de 100 langues

Pour ses 100 ans, Shueisha ne souffle pas seulement des bougies : l’éditeur de One Piece, Naruto ou Jujutsu Kaisen a mis en ligne MANGA MILLION, une plateforme gratuite et sans inscription réunissant environ 400 mangas et un million de pages traduites dans plus de 100 langues. Derrière le cadeau d’anniversaire, la maison japonaise entend aussi mesurer les lectures, faire connaître son fonds et préparer de nouvelles exploitations internationales.

05/09/2026, 11:10

ActuaLitté

Disney lance sa romantasy sur Webtoon avant le livre

Disney Publishing prépare pour 2027 Disney Cursed Love, une série de quatre créations originales mêlant princesses Disney et romantasy. La première, The Curse of a Forsaken Heart, signée Emily McIntire et dessinée par Samairu, paraîtra d’abord sur Webtoon avant de gagner le papier. Pour cette nouvelle propriété éditoriale, le récit vertical ne vient donc pas adapter un livre déjà publié : il ouvre la marche.

05/09/2026, 10:50

ActuaLitté

Ravensburger construit son offre de livres LEGO

À partir du printemps 2027, Ravensburger distribuera en Allemagne, en Autriche et en Suisse une sélection de livres LEGO conçus par AMEET. Quelque 40 nouveautés et 60 titres de fonds sont annoncés pour la première année. Derrière l’accord entre l’éditeur polonais et le groupe allemand, un enjeu très concret : faire circuler les mêmes produits entre librairies et magasins de jouets.

05/09/2026, 10:30

ActuaLitté

Du Tripode à São Paulo : Aglaé de Chalus rejoint l’Ambassade de France au Brésil

Aglaé de Chalus, directrice de la communication du Tripode depuis 2023, rejoint l'Ambassade de France au Brésil comme attachée pour le livre et le débat d'idées, basée au Consulat général de France à São Paulo. Son départ entraîne une évolution interne chez l'éditeur : Carla Richard, jusqu'alors assistante graphisme et communication en alternance, reprend la responsabilité de la communication et de la presse.

04/09/2026, 17:47

ActuaLitté

Hachette Éducation recrute une nouvelle éditrice

Après près de quatre années passées chez Miscellane, où elle travaillait pour la marque mercileslivres, Morgane Kesteman rejoint Hachette Éducation comme éditrice au sein du département Primaire. Un retour dans une maison qu'elle connaît déjà, puisqu'elle y avait effectué deux stages en 2020.

04/09/2026, 16:07

ActuaLitté

Conférence nationale du handicap : vers un “plan de rattrapage” des livres adaptés

Décalée en raison d'une des canicules estivales, la Conférence nationale du handicap se déroule au « Prisme » à Bobigny, ce vendredi 4 septembre. À cette occasion, Emmanuel Macron a officialisé le lancement à venir du Portail de l'édition adaptée, aussi attendu que retardé. Un « plan de rattrapage » des livres adaptés doit donner un coup d'accélérateur à l'adaptation des catalogues, et plus particulièrement des titres qui ne sont plus commercialisés ou dont les maquettes sont complexes.

04/09/2026, 14:45

ActuaLitté

Censure aux États-Unis : les bibliothèques publiques au “point de rupture”

Livres retirés ou déplacés, événements annulés, financements menacés, conseils d'administration politisés, bibliothécaires harcelés voire licenciés : dans un nouveau rapport, PEN America estime que les bibliothèques publiques américaines font face à une menace qui ne porte plus seulement sur leurs collections, mais sur leur fonctionnement même. Une offensive qui s'est fortement structurée depuis 2021.

03/09/2026, 18:11

ActuaLitté

Un nouveau directeur des ressources humaines pour Louis Hachette Group

Louis Hachette Group nomme Adrian Lopez au poste de directeur des ressources humaines Groupe. Passé notamment par CEVA Logistics, Bolloré Logistics et XPO Logistics.

03/09/2026, 17:05

ActuaLitté

Ultime numéro pour la revue 303, victime des coupes budgétaires

Le numéro 190 de la revue trimestrielle 303, paru en juillet dernier, clôt une aventure éditoriale démarrée il y a 42 ans, qui a également permis la publication de centaines d'ouvrages. Centrée sur les Pays de la Loire, la structure a été largement fragilisée par les coupes budgétaires décidées par la région et sa présidente, Christelle Morançais.

03/09/2026, 16:25

ActuaLitté

Les Éditions du Cerf recrutent un éditeur chez l'Observatoire

Après quatre années passées aux Éditions de l’Observatoire, où il a occupé successivement les fonctions d’assistant puis de coordinateur éditorial, Marc Decoudun rejoint les Éditions du Cerf comme éditeur.

03/09/2026, 15:53

ActuaLitté

Gloria Steinem, figure majeure du féminisme américain, est morte à 92 ans

Journaliste, écrivaine et militante, Gloria Steinem, l'une des figures les plus influentes du féminisme américain depuis les années 1960, est morte le 2 septembre 2026 à l'âge de 92 ans. Cofondatrice du magazine Ms., elle laisse derrière elle plus de six décennies d'engagement et une œuvre dont plusieurs titres majeurs ont été traduits en français. Ses derniers mémoires paraîtront en France en novembre.

03/09/2026, 15:06

ActuaLitté

Rentrée littéraire : où sont passés les noms des traducteurs ?

À l’occasion de la rentrée littéraire, la Société française des traducteurs alerte sur l’invisibilisation persistante des traductrices et traducteurs dans la presse. Trop souvent absents des articles, critiques et sélections, alors même que leur travail conditionne la réception des œuvres étrangères en français, ils restent relégués au second plan, souligne-t-elle. 

03/09/2026, 14:23

ActuaLitté

Ouvrages adaptés : Les Liens qui Libérent et Mengès mis en demeure

Deux sociétés d'édition ont été mises en demeure par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en raison de manquements à l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. Effectué sur la plateforme PLATON, ce dépôt facilite la production d'ouvrages adaptés pour les personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques.

03/09/2026, 10:44

ActuaLitté

France Livre renforce son équipe avec une ancienne de Bayard Jeunesse

Marianne Fournier a rejoint France Livre - The French Publishing Network en juillet 2026 en tant que responsable de projet. Elle arrive après plusieurs années consacrées aux droits étrangers et à la circulation internationale des catalogues, principalement entre la France et le Royaume-Uni.

02/09/2026, 17:41

ActuaLitté

Rentrée sociale : les libraires appelés à la grève le 8 septembre

Exclusif - La rentrée sociale se profile, y compris en librairie. La Fédération CGT Commerce et Services appelle en effet l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la branche Librairie à la grève le 8 septembre prochain, « jour de reprise des négociations avec le Syndicat de la librairie française ».

02/09/2026, 16:19

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.