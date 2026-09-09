États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 11 % en juin

Les éditeurs américains participant au StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 936,3 millions $ de recettes nettes en juin 2026, soit 11 % de plus qu’un an auparavant. Le livre grand public fait encore mieux, à +12,1 %. Sur six mois, la progression se révèle plus sage, mais s’accélère : +3,9 % tous secteurs confondus. Et cette fois, le papier a clairement pris sa part.
Le 09/09/2026 à 17:24 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
09/09/2026 à 17:24
0
Commentaires
0
Partages
Le papier a décidément mauvais caractère : chaque fois qu’on lui prépare sa sortie, il revient dans les comptes. En juin 2026, les revenus déclarés par les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) atteignent 936,3 millions $, en hausse de 11 % sur un an, selon le StatShot transmis ce 9 septembre.
Sur les six premiers mois de l’année, le total s’établit à 5,6 milliards $, soit +3,9 % par rapport à la même période de 2025. La courbe cumulative s’est donc raffermie au fil du printemps : l’, +1,7 % fin avril et +2,6 % fin mai.
Le Trade — les livres destinés au grand public — concentre l’essentiel du mouvement. Ses recettes atteignent 765,1 millions $ en juin, en hausse de 12,1 %. Le broché grimpe de 18,2 %, à 292,2 millions $, et le relié de 14,5 %, à 243,6 millions $. À eux deux, ces formats représentent 70 % des revenus du segment sur le mois.
Le « mass market », format de poche de grande diffusion propre au marché américain, rebondit de 20,2 %, mais sur une base désormais minuscule : 4,9 millions $. Les reliures spéciales reculent de 4,6 %, à 17 millions $.
Côté numérique, le contraste persiste. L’ebook cède 0,3 %, à 86,4 millions $, tandis que l’audio numérique gagne 3,9 %, à 97,4 millions $. L’audio physique, avec 500.000 $, recule de 30,1 %. Rien qui permette encore de renverser la table : en juin, les formats imprimés restent très largement devant dans le Trade.
Sur le semestre, le broché confirme son avantage : +8,5 %, à 1,7 milliard $, quand le relié recule légèrement de 0,8 %, à 1,5 milliard. L’écart est encore plus net entre les deux principaux formats numériques. Les ebooks diminuent de 3 %, à 516,1 millions $, quand les livres audio numériques progressent de 12,6 %, à 597,8 millions $. Au total, les revenus du Trade gagnent 3,8 %, à 4,6 milliards $.
La nuance importe : le StatShot mesure des recettes nettes déclarées par les éditeurs, pas le nombre de livres achetés., suit pour sa part les exemplaires imprimés écoulés dans les circuits qu’il couvre. Sur les 26 premières semaines de 2026, période achevée le 4 juillet, les ventes en volume reculaient de 0,3 %.
Derrière cette quasi-stabilité, la fiction adulte progressait de 5,7 %, tandis que la non-fiction adulte reculait de 5,8 %. Les deux indicateurs ne se contredisent donc pas : ils ne comptent ni la même chose, ni exactement le même périmètre.
Les autres branches de l’édition américaine dessinent un tableau plus contrasté. Les maisons religieuses progressent de 4,8 % en juin, à 62,5 millions $, et de 1,6 % depuis janvier. L’édition professionnelle et savante, hors revues, recule de 3,4 % sur le mois, à 32,4 millions $, tout en restant positive sur six mois (+1,7 %). Les ressources éducatives — catégorie qui réunit depuis 2026 les matériels PreK-12 et ceux de l’enseignement supérieur — avancent de 4,4 % en juin, à 123,5 millions $, et de 3,4 % depuis le début de l’année.
À périmètre comparable, le signal de juin demeure net : après +0,9 % au premier trimestre, les revenus cumulés des éditeurs suivis par l’AAP affichent désormais +3,9 % à mi-année. Pour le Trade, le mouvement est presque identique, à +3,8 % — avec un broché qui, pour l’instant, fait davantage que tenir sa place.
Crédits photo : Paski6 CC 0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.
09/09/2026, 12:18
Engagé dans une procédure de redressement judiciaire et dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour ses magasins parisiens, le groupe Gibert connait une rentrée difficile. Alors que les salariés se mobilisent pour défendre leurs emplois, ils ont reçu le soutien de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint au maire de Paris chargé de l'emploi et de l'insertion, qui fut adjoint au commerce sous la précédente mandature.
04/09/2026, 13:11
Orange et le spécialiste du livre d’occasion Ammareal renouvellent en septembre une collecte de livres et de biens culturels auprès de quelque 7000 collaborateurs du groupe de télécommunications en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, après une première édition qui avait permis de récupérer 6400 articles en 2025.
03/09/2026, 17:53
Une étude commandée par l’Association of American Publishers et l’Authors Guild estime que l’essor du prêt numérique en bibliothèque est associé à une baisse mesurable des ventes de livres, papier comme numériques. Publié le 1er septembre, le rapport de Secretariat Advisors arrive en pleine bataille américaine sur le prix et les conditions des licences accordées aux établissements. Cette fois, le débat s’accompagne de tableaux de régression.
02/09/2026, 17:01
Le groupe Glénat annonce l’acquisition des éditions Le Passage, maison parisienne fondée en 2001, jusqu’ici indépendante et spécialisée notamment dans l’histoire de l’art. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Le Passage conservera sa marque, ses équipes et son programme éditorial, tout en bénéficiant désormais des moyens opérationnels, commerciaux et logistiques de Glénat.
02/09/2026, 11:35
Pour la troisième année consécutive, le coût moyen d'une rentrée scolaire en 6e diminue (- 14,35 %), d'après une enquête menée par l'association Familles de France. Il s'établit ainsi à 180,80 €, ce qui représente toujours une charge importante pour une famille pour deux, et une source de difficultés pour les foyers aux revenus les plus modestes.
01/09/2026, 12:32
Plus de 130.000 € de livres vendus en librairie, mais dont elles ne devraient jamais toucher le produit : frappées par la défaillance de leur ancien distributeur Makassar, Les Éditions sociales et La Dispute lancent ce 31 août une campagne de soutien auprès de leurs lecteurs et partenaires.
31/08/2026, 16:08
Au 15 août, le marché britannique du livre imprimé avait déjà généré 1,003 milliard £ dans le périmètre NielsenIQ BookScan, en hausse de 2,3 % sur un an. Jamais ce seuil n’avait été atteint aussi tôt dans les séries comparables. La fiction mène la hausse et place 2026 sur une trajectoire susceptible de dépasser le record de 2023. Avec une nuance : le nombre d’exemplaires vendus, lui, recule encore légèrement.
24/08/2026, 11:06
Douze ans après son lancement, « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! » continue de faire dérailler les courbes habituelles. En 2026, les ventes de fiction québécoise observées par Gaspard dans les librairies indépendantes ont atteint 14,5 fois le niveau d’un mercredi de référence. Littérature, jeunesse et BD s’envolent, tandis que l’effet profite aussi au fonds éditorial — et, plus discrètement, aux ouvrages étrangers.
21/08/2026, 08:30
Les flammes ont parcouru 42.000 hectares en Gironde cet été. Le 10 septembre, le livre tentera sa part de réparation : avec Soleil Rouge – Fables pour la forêt blessée, Bruno Rost et les Éditions Rayonnantes reverseront au fonds Proximité Carbone et Biodiversité la totalité des droits d’auteur et du chiffre d’affaires réalisé par la maison sur le titre.
19/08/2026, 10:41
L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.
11/08/2026, 10:20
Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.
10/08/2026, 17:17
Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.
07/08/2026, 08:30
L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.
06/08/2026, 18:18
Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.
05/08/2026, 11:18
Les éditions Actes Sud ont annoncé l’acquisition, effective depuis le 18 mai, de Minus Éditions, maison lilloise spécialisée dans les livres à compléter, les jeux de discussion et les objets interactifs destinés à favoriser les échanges entre enfants et adultes. Elle revendique plus d’une centaine de références, près de 1500 points de vente. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
04/08/2026, 11:34
Après plusieurs années de forte hausse, l'inflation annuelle a ralenti, en 2025, pour s'établir à 0,9 %. Néanmoins, les difficultés économiques n'ont pas forcément reflué, alors que les conflits et les catastrophes environnementales se multiplient. Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital, a toutefois pensé à son équipe dirigeante, payée à un taux horaire (pour 35h) qui atteint 1648 € brut...
30/07/2026, 13:42
Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.
30/07/2026, 13:02
Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.
30/07/2026, 12:58
Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.
29/07/2026, 12:33
Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.
28/07/2026, 17:18
À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.
28/07/2026, 10:47
Fnac Darty a achevé le premier semestre 2026 sur une légère croissance de son activité et une rentabilité opérationnelle améliorée. Dans ce tableau presque présentable, le livre fait tache : l’enseigne le dit en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux perd 8,5 %. Une contre-performance à manier avec précision, puisque le groupe ne dévoile pas séparément ses ventes de livres.
23/07/2026, 16:25
La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.
23/07/2026, 15:54
Les éditeurs participant au relevé StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 931,1 millions de dollars de recettes nettes en mai 2026, soit 6,8 % de plus qu’un an auparavant. L’édition grand public progresse de 7,6 %, avec une nette croissance du broché et du livre audio numérique.
22/07/2026, 13:49
Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...
21/07/2026, 12:50
La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.
20/07/2026, 17:33
Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.
17/07/2026, 17:16
Deux Français sur trois disent qu’un programme de fidélité les incite à revenir dans une enseigne. Appliquée à la librairie, la promesse se complique : le rabais maximal de 5 % réduit une marge déjà étroite, sans garantie de retenir davantage les acheteurs. Les enquêtes de SumUp et de l’ObSoCo, rapprochées des comptes du secteur, révèlent une fidélité aussi désirée que difficile à financer.
16/07/2026, 11:00
Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 $ par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.
09/07/2026, 16:47
Lancée en 2021 à New York par Samir Patil et Ritesh Mehta, Stck se présente moins comme une librairie généraliste que comme une infrastructure de vente directe. Son objectif : permettre aux éditeurs de commercialiser livres imprimés, numériques et audio sous leur propre enseigne, sans abandonner à une grande place de marché la relation avec les acheteurs.
04/07/2026, 11:38
Recyclivre étend aux librairies une offre de reprise de livres d’occasion destinée à déléguer l’estimation, le stockage et la revente des exemplaires collectés. Le mécanisme n’est pas inédit : d’autres réseaux et libraires ont déjà expérimenté le rachat contre bon d’achat ou le dépôt-vente. Sa particularité réside dans son adaptation à des indépendants qui ne disposent pas d’un rayon d’occasion ni de la logistique associée.
02/07/2026, 16:55
Les meilleures ventes chinoises de mai 2026 confirment le poids des adaptations dans la trajectoire commerciale des livres. D’après les données OpenBook analysées par Publishing Perspectives, la visibilité apportée par les films, séries et projets transmedia relance aussi bien des romans que des titres jeunesse ou des œuvres étrangères.
02/07/2026, 10:37
Le marché du livre de langue française en Fédération Wallonie-Bruxelles a reculé de 1,8 % en 2025, à 272,23 millions €. Les recettes des éditeurs belges francophones cèdent, elles, 1,38 %, à 324,94 millions €, le numérique limitant l’impact de la chute du papier. Derrière cette apparente résistance, l’export se dégrade, les grandes surfaces alimentaires décrochent et les éditeurs les plus fragiles encaissent un recul bien supérieur à la moyenne.
26/06/2026, 16:09
L’imprimerie Escourbiac, implantée à Graulhet dans le Tarn, rejoint le Groupe Messages, qui rassemble déjà TypoLibris, l’Imprimerie Messages et La Reliure Française. L’opération renforce un ensemble industriel positionné sur l’impression, la fabrication et le façonnage du livre en France. Les modalités financières de la reprise n’ont pas été communiquées.
26/06/2026, 13:37
Dans un marché du livre en repli, la littérature affiche en 2025 une croissance de 4,7 %, à 694,6 M€ de chiffre d’affaires. Le poche progresse aussi, à 429 M€, grâce à la fiction générale, aux titres de fonds et à la poussée du thriller. Le phénomène Freida McFadden cristallise cette dynamique, sans effacer le recul général des volumes.
25/06/2026, 16:40
Autres articles de la rubrique Métiers
Vega a nommé Nicolas Ducos au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2026. Jusqu'ici directeur marketing et commercial des éditions Kana et Le Lombard, il prend la direction opérationnelle de la maison de mangas, coentreprise de Kadokawa et Média-Participations. Nicolas Weber-Krebs en reste président et conserve la supervision des orientations stratégiques.
09/09/2026, 18:07
À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.
09/09/2026, 17:27
Microsoft, qui détient à ce jour 27 % du capital d'OpenAI, la société derrière l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a défendu devant la justice américaine un « usage transformatif » des œuvres protégées par le droit d'auteur. Si elle était adoptée par le juge, cette analyse pourrait faire bénéficier l'entrainement des larges modèles de langage d'une exception au copyright, dans le cadre du « fair use ».
09/09/2026, 16:37
Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.
09/09/2026, 13:30
Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.
09/09/2026, 12:52
Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.
09/09/2026, 12:41
Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.
08/09/2026, 15:57
Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.
08/09/2026, 13:09
Exclusif — Confrontée à une baisse de ses ressources, l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a été contrainte d'annuler plusieurs journées professionnelles prévues en septembre et octobre. La Région Sud, principale financeuse, confirme que sa contribution s'élève pour l'instant à 374.000 € en 2026, soit les 2/3 du montant attribué l'année précédente. Et envisage une intégration de l'agence au sein d'Arsud, établissement public administratif tourné vers la filière culturelle.
08/09/2026, 13:05
Fenêtres sur Noël est un recueil de 24 nouvelles, écrit par 24 auteurices, mais créé par 28 bénévoles de l’association littéraire Humain.e.s de Lettres. 24 histoires autour des festivités de fin d’année sont à découvrir, qui feront voyager d’une émotion à une autre, positive ou plus sombre. Un projet avec une visée philanthropique, puisqu'une partie des bénéfices de la campagne Ulule, qui a débuté le 15 août dernier, sera reversée à l'association SOS Préma.
08/09/2026, 10:40
Le Groupe NAP, propriétaire des enseignes Maison de la Presse et Point Plus, annonce l'acquisition du grossiste Le Comptoir du Livre, un distributeur dont la création remonte à 1969. Cette intégration, qui comprend deux plateformes logistiques à Toulouse et Bordeaux, assurera « un accès rapide, diversifié et de qualité à toute l’offre éditoriale », assure la structure.
08/09/2026, 09:43
Les éditions Télémaque repassent sous le contrôle de leur fondateur, Stéphane Watelet, sept ans après leur entrée dans le giron d’Editis. La cession, révélée ce lundi par La Lettre, intervient au moment où le deuxième groupe français d’édition poursuit une réorganisation de son périmètre. Mais, pour Télémaque, pas de rupture commerciale : la maison continuera d’être diffusée et distribuée par Interforum.
07/09/2026, 18:33
Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.
07/09/2026, 17:02
Ce mardi 8 septembre sera marqué par une mobilisation sans doute inédite, en tout cas rarissime : les libraires de la France entière sont en effet invités à débrayer, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires engagées avec le Syndicat de la librairie française, organisation patronale du secteur. La CGT, à l'origine de l'appel à la grève, espère instaurer un nouveau rapport de force et porter des revendications sur les salaires et les dispositions de la convention collective.
07/09/2026, 16:28
Sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur le cas d'une reproduction d'un texte publié sur les réseaux sociaux par un quotidien en ligne. Malgré sa longueur modeste (22 lignes seulement), la publication peut être qualifiée d'« œuvre », selon la Cour, et le média qui l'a reproduite sans l'accord de son autrice pourrait avoir commis une infraction au droit d'auteur...
07/09/2026, 11:50
Tino s'est lancé dans une aventure sur les traces de son grand père Espagnol, Pedro Rodeiro Rico, un fervent résistant anti franquiste. Pedro était haut placé dans la résistance ainsi qu’un modèle pour les habitants du village de Monfero. Il faisait partie des meneurs qui luttaient pour les travailleurs et leurs convictions contre le parti franquiste qui voulait garder l’ordre et les traditions catholiques. Mais la lutte de Pedro n’a pas été sans obstacles… Son passé est sombre et mystérieux, personne ne semble vouloir en parler. Tino découvrira-t-il ce qu’il lui est arrivé ?
07/09/2026, 11:11
Après plusieurs mois d'incertitude, la Direction régionale des affaires culturelles de Centre-Val de Loire a finalement trouvé sa directrice, en la personne de Naïma Ramalingom. Elle prend la relève de Christine Diacon, en poste depuis 2022.
07/09/2026, 10:01
À Detroit, John K. King Used & Rare Books abrite plus d’un million de volumes. Le 30 août, le tri d’une caisse de vieux flacons y a fait surgir un invité autrement moins fréquentable : un récipient étiqueté « acide picrique », daté de 1901, dont le contenu présentait des cristaux. Le lendemain, pompiers, spécialistes des matières dangereuses et démineurs ont bouclé le secteur. Aucun blessé n’a été signalé, pas plus que de pages froissées.
06/09/2026, 14:51
À Barbès, le plan de transformation de Gibert rencontre désormais une opposition bien identifiée. Lancée le 25 août par Valérie Van den Bos, libraire jeunesse, élue CGT au CSE de Gibert Joseph Paris et représentante de proximité du magasin, une pétition contre la fermeture du site a dépassé les 2000 signatures. Elle défend les 22 salariés de l'établissement, sa clientèle et le maintien d'une offre culturelle de proximité – le groupe, placé en redressement judiciaire fin avril, prévoit 84 suppressions de postes.
05/09/2026, 11:30
Pour ses 100 ans, Shueisha ne souffle pas seulement des bougies : l’éditeur de One Piece, Naruto ou Jujutsu Kaisen a mis en ligne MANGA MILLION, une plateforme gratuite et sans inscription réunissant environ 400 mangas et un million de pages traduites dans plus de 100 langues. Derrière le cadeau d’anniversaire, la maison japonaise entend aussi mesurer les lectures, faire connaître son fonds et préparer de nouvelles exploitations internationales.
05/09/2026, 11:10
Disney Publishing prépare pour 2027 Disney Cursed Love, une série de quatre créations originales mêlant princesses Disney et romantasy. La première, The Curse of a Forsaken Heart, signée Emily McIntire et dessinée par Samairu, paraîtra d’abord sur Webtoon avant de gagner le papier. Pour cette nouvelle propriété éditoriale, le récit vertical ne vient donc pas adapter un livre déjà publié : il ouvre la marche.
05/09/2026, 10:50
À partir du printemps 2027, Ravensburger distribuera en Allemagne, en Autriche et en Suisse une sélection de livres LEGO conçus par AMEET. Quelque 40 nouveautés et 60 titres de fonds sont annoncés pour la première année. Derrière l’accord entre l’éditeur polonais et le groupe allemand, un enjeu très concret : faire circuler les mêmes produits entre librairies et magasins de jouets.
05/09/2026, 10:30
Aglaé de Chalus, directrice de la communication du Tripode depuis 2023, rejoint l'Ambassade de France au Brésil comme attachée pour le livre et le débat d'idées, basée au Consulat général de France à São Paulo. Son départ entraîne une évolution interne chez l'éditeur : Carla Richard, jusqu'alors assistante graphisme et communication en alternance, reprend la responsabilité de la communication et de la presse.
04/09/2026, 17:47
Après près de quatre années passées chez Miscellane, où elle travaillait pour la marque mercileslivres, Morgane Kesteman rejoint Hachette Éducation comme éditrice au sein du département Primaire. Un retour dans une maison qu'elle connaît déjà, puisqu'elle y avait effectué deux stages en 2020.
04/09/2026, 16:07
Décalée en raison d'une des canicules estivales, la Conférence nationale du handicap se déroule au « Prisme » à Bobigny, ce vendredi 4 septembre. À cette occasion, Emmanuel Macron a officialisé le lancement à venir du Portail de l'édition adaptée, aussi attendu que retardé. Un « plan de rattrapage » des livres adaptés doit donner un coup d'accélérateur à l'adaptation des catalogues, et plus particulièrement des titres qui ne sont plus commercialisés ou dont les maquettes sont complexes.
04/09/2026, 14:45
Livres retirés ou déplacés, événements annulés, financements menacés, conseils d'administration politisés, bibliothécaires harcelés voire licenciés : dans un nouveau rapport, PEN America estime que les bibliothèques publiques américaines font face à une menace qui ne porte plus seulement sur leurs collections, mais sur leur fonctionnement même. Une offensive qui s'est fortement structurée depuis 2021.
03/09/2026, 18:11
Le numéro 190 de la revue trimestrielle 303, paru en juillet dernier, clôt une aventure éditoriale démarrée il y a 42 ans, qui a également permis la publication de centaines d'ouvrages. Centrée sur les Pays de la Loire, la structure a été largement fragilisée par les coupes budgétaires décidées par la région et sa présidente, Christelle Morançais.
03/09/2026, 16:25
Après quatre années passées aux Éditions de l’Observatoire, où il a occupé successivement les fonctions d’assistant puis de coordinateur éditorial, Marc Decoudun rejoint les Éditions du Cerf comme éditeur.
03/09/2026, 15:53
Journaliste, écrivaine et militante, Gloria Steinem, l'une des figures les plus influentes du féminisme américain depuis les années 1960, est morte le 2 septembre 2026 à l'âge de 92 ans. Cofondatrice du magazine Ms., elle laisse derrière elle plus de six décennies d'engagement et une œuvre dont plusieurs titres majeurs ont été traduits en français. Ses derniers mémoires paraîtront en France en novembre.
03/09/2026, 15:06
À l’occasion de la rentrée littéraire, la Société française des traducteurs alerte sur l’invisibilisation persistante des traductrices et traducteurs dans la presse. Trop souvent absents des articles, critiques et sélections, alors même que leur travail conditionne la réception des œuvres étrangères en français, ils restent relégués au second plan, souligne-t-elle.
03/09/2026, 14:23
Deux sociétés d'édition ont été mises en demeure par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en raison de manquements à l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. Effectué sur la plateforme PLATON, ce dépôt facilite la production d'ouvrages adaptés pour les personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques.
03/09/2026, 10:44
Marianne Fournier a rejoint France Livre - The French Publishing Network en juillet 2026 en tant que responsable de projet. Elle arrive après plusieurs années consacrées aux droits étrangers et à la circulation internationale des catalogues, principalement entre la France et le Royaume-Uni.
02/09/2026, 17:41
Exclusif - La rentrée sociale se profile, y compris en librairie. La Fédération CGT Commerce et Services appelle en effet l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la branche Librairie à la grève le 8 septembre prochain, « jour de reprise des négociations avec le Syndicat de la librairie française ».
02/09/2026, 16:19
Commenter cet article