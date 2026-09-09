États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 11 % en juin

Le papier a décidément mauvais caractère : chaque fois qu’on lui prépare sa sortie, il revient dans les comptes. En juin 2026, les revenus déclarés par les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) atteignent 936,3 millions $, en hausse de 11 % sur un an, selon le StatShot transmis ce 9 septembre.

Sur les six premiers mois de l’année, le total s’établit à 5,6 milliards $, soit +3,9 % par rapport à la même période de 2025. La courbe cumulative s’est donc raffermie au fil du printemps : l’, +1,7 % fin avril et +2,6 % fin mai.

Le broché, sans cérémonie

Le Trade — les livres destinés au grand public — concentre l’essentiel du mouvement. Ses recettes atteignent 765,1 millions $ en juin, en hausse de 12,1 %. Le broché grimpe de 18,2 %, à 292,2 millions $, et le relié de 14,5 %, à 243,6 millions $. À eux deux, ces formats représentent 70 % des revenus du segment sur le mois.

Le « mass market », format de poche de grande diffusion propre au marché américain, rebondit de 20,2 %, mais sur une base désormais minuscule : 4,9 millions $. Les reliures spéciales reculent de 4,6 %, à 17 millions $.

Côté numérique, le contraste persiste. L’ebook cède 0,3 %, à 86,4 millions $, tandis que l’audio numérique gagne 3,9 %, à 97,4 millions $. L’audio physique, avec 500.000 $, recule de 30,1 %. Rien qui permette encore de renverser la table : en juin, les formats imprimés restent très largement devant dans le Trade.

Sur le semestre, le broché confirme son avantage : +8,5 %, à 1,7 milliard $, quand le relié recule légèrement de 0,8 %, à 1,5 milliard. L’écart est encore plus net entre les deux principaux formats numériques. Les ebooks diminuent de 3 %, à 516,1 millions $, quand les livres audio numériques progressent de 12,6 %, à 597,8 millions $. Au total, les revenus du Trade gagnent 3,8 %, à 4,6 milliards $.

Des dollars, pas des exemplaires

La nuance importe : le StatShot mesure des recettes nettes déclarées par les éditeurs, pas le nombre de livres achetés., suit pour sa part les exemplaires imprimés écoulés dans les circuits qu’il couvre. Sur les 26 premières semaines de 2026, période achevée le 4 juillet, les ventes en volume reculaient de 0,3 %.

Derrière cette quasi-stabilité, la fiction adulte progressait de 5,7 %, tandis que la non-fiction adulte reculait de 5,8 %. Les deux indicateurs ne se contredisent donc pas : ils ne comptent ni la même chose, ni exactement le même périmètre.

Les autres branches de l’édition américaine dessinent un tableau plus contrasté. Les maisons religieuses progressent de 4,8 % en juin, à 62,5 millions $, et de 1,6 % depuis janvier. L’édition professionnelle et savante, hors revues, recule de 3,4 % sur le mois, à 32,4 millions $, tout en restant positive sur six mois (+1,7 %). Les ressources éducatives — catégorie qui réunit depuis 2026 les matériels PreK-12 et ceux de l’enseignement supérieur — avancent de 4,4 % en juin, à 123,5 millions $, et de 3,4 % depuis le début de l’année.

À périmètre comparable, le signal de juin demeure net : après +0,9 % au premier trimestre, les revenus cumulés des éditeurs suivis par l’AAP affichent désormais +3,9 % à mi-année. Pour le Trade, le mouvement est presque identique, à +3,8 % — avec un broché qui, pour l’instant, fait davantage que tenir sa place.

Crédits photo : Paski6 CC 0

Par Dépêche

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