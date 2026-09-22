"J’ai eu la sensation de laisser partir des amis"

Dans L’Arche ou le dernier rêve d’Iris, le monde n’est déjà plus immobile. L’océan gagne du terrain, les terres disparaissent et les villes survivantes sont devenues des Marcheuses : d’immenses cités déplacées pour échapper aux eaux. Au milieu de cet avenir instable, La Ruche forme de jeunes inventeurs.

Noé, prodige habité par l’idée de sauver l’humanité, y voit ses certitudes bousculées par l’arrivée d’Iris et par ses recherches autour du rêve. Une rencontre entre deux façons d’envisager le monde — la science d’un côté, l’onirisme de l’autre — qui donne au roman son mouvement profond.

Michael, libraire à la Librairie de Paris, retient pourtant autre chose avant même l’ampleur de cet univers : les personnages. Il nous raconte cette lecture poignante, dans notre nouvelle émission, Paroles de libraires, à écouter en podcast ci-dessous :

Noé, Iris et Aristide ne lui apparaissent pas comme de simples points d’appui d’une intrigue d’anticipation. Ils deviennent peu à peu des présences. Au moment de refermer le livre, raconte-t-il, il a eu « la sensation […] de laisser partir des amis », puis trouve une expression plus juste encore : « une espèce de famille de papier ». Pour lui, c’est là que se produit l’étincelle.

Cette impression tient notamment au trio central. Rien, au départ, ne semble devoir rapprocher Noé, Iris et Aristide. Ils ne se ressemblent pas, ne réagissent pas de la même manière et n’abordent pas leur époque avec les mêmes armes. Michael observe pourtant combien ils finissent par grandir ensemble, « l’un avec l’autre et l’un grâce à l’autre ». Le roman ne cherche pas davantage à gommer leurs failles. Au contraire. « Pour moi, il n’y a pas de héros dans ce livre, et c’est ce qui le rend intéressant », souligne le libraire. Leur force vient aussi de leurs imperfections et de leur capacité à accepter chez l’autre ce qui résiste, dérange ou déçoit.

Autour d’eux, Élodie Chardon construit un avenir dont la proximité inquiète. Pour Michael, ces territoires engloutis et ces cités condamnées au mouvement provoquent une émotion presque contradictoire. Il y a l’angoisse, évidemment, face à un futur qu’il juge imaginable.

Mais il y a aussi quelque chose de grandiose dans cette géographie devenue mobile. « J’imaginais presque ça comme une danse », dit-il à propos de ces villes en marche. Une image d’autant plus saisissante que cette beauté naît d’une catastrophe. Le monde bouge parce qu’il n’a plus d’autre choix. Et malgré cela, ajoute-t-il, le récit reste « pétri d’espoir ».

Cet espoir se loge en particulier dans le rêve. Sa présence produit un contraste net avec Noé, personnage très scientifique, volontiers terre-à-terre. Cette rupture a d’abord surpris Michael avant de lui apparaître comme l’une des clés du texte. Le rêve devient une issue, mais pas au sens d’une simple échappatoire : il permet de continuer à concevoir ce qui n’existe pas encore. « Peu importe où ira notre monde, on aura encore cette possibilité de rêver », relève-t-il. Une faculté intime qui, dans sa lecture, reste hors d’atteinte des puissants et ouvre malgré tout un possible.

Le roman porte ainsi une dimension politique et écologique très présente, sans que Michael en fasse sa première porte d’entrée lorsqu’il imagine le défendre auprès des lecteurs de sa librairie. Il commencerait plutôt par les relations humaines. « C’est l’amitié profonde qui est au cœur du texte », estime-t-il.

Malgré le travail d’univers, les technologies, l’anticipation climatique et la critique sociale, ce sont encore les liens qui donnent au récit son poids émotionnel. « Ce qui fait son humanité, c’est ça. C’est les liens entre les gens », résume-t-il.

À qui conseiller alors L’Arche ou le dernier rêve d’Iris ? Aux adolescents amateurs de grandes dystopies, répond spontanément Michael, qui cite Hunger Games comme point de comparaison. Mais pas seulement. Il pense aussi au lecteur qui a le sentiment d’avoir déjà beaucoup parcouru l’imaginaire contemporain et cherche encore à être surpris. Le libraire insiste sur un autre aspect : le livre prend son lectorat au sérieux. Il y voit un récit capable d’accompagner de jeunes lecteurs vers les choix qu’ils auront, demain, à assumer eux-mêmes — y compris sur le terrain politique.

Même le titre porte cette tension entre héritage et avenir. Noé, le Déluge, l’Arche : les échos bibliques sont assumés, jusque dans l’ouverture du roman sur la Genèse. Mais Michael y voit moins une réécriture appuyée qu’un socle dont le récit parvient à s’émanciper. L’urgence contemporaine reprend vite ses droits — une « actualité brûlante », dit-il, au sens propre comme au figuré.

Reste alors une idée, peut-être la plus grave et la plus lumineuse de l’échange. Face aux discours qui décrivent volontiers une jeunesse désengagée ou immobile, Michael voit dans le roman une réponse : « Ce livre, c’est la preuve absolue que les jeunes peuvent faire plein de choses ». Et il ajoute qu’ils sont « l’espoir de demain ».

Dans un monde où les villes doivent marcher pour ne pas disparaître, L’Arche ou le dernier rêve d’Iris pose finalement une question simple, presque vertigineuse : lorsque tout semble déjà décidé, reste-t-il encore la possibilité d’inventer une autre suite ?

Crédits photo : Michael Mathieu

Par Inès Lefoulon

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