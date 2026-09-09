Dans le Morvan, un vétérinaire voit apparaître d’étranges taches bleues

Martin Reinhard est vétérinaire. Il vient de reprendre un cabinet sur le déclin à Château-Chinon. Mais depuis quelque temps, ce géant qu’on verrait bien en troisième ligne sur un terrain de rugby se sent épuisé. Et le climat automnal n’arrange rien à son état vaguement dépressif.

Pire, un matin, alors qu’il observe des chevreuils à proximité de sa maison, une étrange tache bleue apparaît dans son champ de vision. Alors qu’il fait des recherches sur Internet afin de raccorder ce phénomène inexplicable à une maladie, il tombe sur un message laissé par un homme depuis la Côte d’Ivoire. Un homme qui se plaint de symptômes similaires.

Peu à peu, autour de Martin, les événements inquiétants se multiplient. Dans le même temps, au Mali, un soldat plonge ses équipiers dans la tourmente.

Avec ce palpitant premier roman entre Morvan et Afrique de l’Ouest, Pierre-Olivier Capéran impose des personnages inoubliables dans une intrigue sous haute tension.

Pierre-Olivier Capéran

Né en 1978 à Surabaya (Indonésie), Pierre-Olivier Capéran passe son enfance en Algérie, où il écrit

ses premières histoires. Après des études de Lettres, il s’installe à Paris et travaille dans l’édition, puis dans le graphisme et le web design.

En parallèle, il publie des textes théoriques dans plusieurs revues et ouvrages collectifs, et participe à des colloques au Centre Pompidou. En 2012, il crée une agence de communication digitale. Depuis 2020, il vit en Bourgogne, dans le Morvan.

Les Hallucinés, de Pierre-Olivier Capéran, est paru chez Rouergue le 2 septembre dernier.

Crédits photo : Pierre-Olivier Capéran (© Émilie Delétré)

Par Auteur invité

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