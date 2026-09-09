Dans le Morvan, un vétérinaire voit apparaître d’étranges taches bleues

Le 09/09/2026 à 16:45 par Auteur invité
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09/09/2026 à 16:45
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Martin Reinhard est vétérinaire. Il vient de reprendre un cabinet sur le déclin à Château-Chinon. Mais depuis quelque temps, ce géant qu’on verrait bien en troisième ligne sur un terrain de rugby se sent épuisé. Et le climat automnal n’arrange rien à son état vaguement dépressif.
Pire, un matin, alors qu’il observe des chevreuils à proximité de sa maison, une étrange tache bleue apparaît dans son champ de vision. Alors qu’il fait des recherches sur Internet afin de raccorder ce phénomène inexplicable à une maladie, il tombe sur un message laissé par un homme depuis la Côte d’Ivoire. Un homme qui se plaint de symptômes similaires.
Peu à peu, autour de Martin, les événements inquiétants se multiplient. Dans le même temps, au Mali, un soldat plonge ses équipiers dans la tourmente.
Avec ce palpitant premier roman entre Morvan et Afrique de l’Ouest, Pierre-Olivier Capéran impose des personnages inoubliables dans une intrigue sous haute tension.
Pierre-Olivier Capéran
Né en 1978 à Surabaya (Indonésie), Pierre-Olivier Capéran passe son enfance en Algérie, où il écrit
ses premières histoires. Après des études de Lettres, il s’installe à Paris et travaille dans l’édition, puis dans le graphisme et le web design.
En parallèle, il publie des textes théoriques dans plusieurs revues et ouvrages collectifs, et participe à des colloques au Centre Pompidou. En 2012, il crée une agence de communication digitale. Depuis 2020, il vit en Bourgogne, dans le Morvan.
Les Hallucinés, de Pierre-Olivier Capéran, est paru chez Rouergue le 2 septembre dernier.
Crédits photo : Pierre-Olivier Capéran (© Émilie Delétré)
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 02/09/2026
544 pages
Editions du Rouergue
23,50 €
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Livres retirés ou déplacés, événements annulés, financements menacés, conseils d'administration politisés, bibliothécaires harcelés voire licenciés : dans un nouveau rapport, PEN America estime que les bibliothèques publiques américaines font face à une menace qui ne porte plus seulement sur leurs collections, mais sur leur fonctionnement même. Une offensive qui s'est fortement structurée depuis 2021.
03/09/2026, 18:11
Orange et le spécialiste du livre d’occasion Ammareal renouvellent en septembre une collecte de livres et de biens culturels auprès de quelque 7000 collaborateurs du groupe de télécommunications en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, après une première édition qui avait permis de récupérer 6400 articles en 2025.
03/09/2026, 17:53
Le numéro 190 de la revue trimestrielle 303, paru en juillet dernier, clôt une aventure éditoriale démarrée il y a 42 ans, qui a également permis la publication de centaines d'ouvrages. Centrée sur les Pays de la Loire, la structure a été largement fragilisée par les coupes budgétaires décidées par la région et sa présidente, Christelle Morançais.
03/09/2026, 16:25
Après quatre années passées aux Éditions de l’Observatoire, où il a occupé successivement les fonctions d’assistant puis de coordinateur éditorial, Marc Decoudun rejoint les Éditions du Cerf comme éditeur.
03/09/2026, 15:53
Deux sociétés d'édition ont été mises en demeure par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en raison de manquements à l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. Effectué sur la plateforme PLATON, ce dépôt facilite la production d'ouvrages adaptés pour les personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques.
03/09/2026, 10:44
Marianne Fournier a rejoint France Livre - The French Publishing Network en juillet 2026 en tant que responsable de projet. Elle arrive après plusieurs années consacrées aux droits étrangers et à la circulation internationale des catalogues, principalement entre la France et le Royaume-Uni.
02/09/2026, 17:41
Une étude commandée par l’Association of American Publishers et l’Authors Guild estime que l’essor du prêt numérique en bibliothèque est associé à une baisse mesurable des ventes de livres, papier comme numériques. Publié le 1er septembre, le rapport de Secretariat Advisors arrive en pleine bataille américaine sur le prix et les conditions des licences accordées aux établissements. Cette fois, le débat s’accompagne de tableaux de régression.
02/09/2026, 17:01
Exclusif - La rentrée sociale se profile, y compris en librairie. La Fédération CGT Commerce et Services appelle en effet l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la branche Librairie à la grève le 8 septembre prochain, « jour de reprise des négociations avec le Syndicat de la librairie française ».
02/09/2026, 16:19
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