Quand le polar raconte la guerre : frontières, empires et mémoires

Pour sa 18e édition, organisée du 9 au 11 octobre 2026, Toulouse Polars du Sud place « La Guerre » au cœur de sa programmation. Loin du simple décor, la violence collective devient une matière romanesque : elle déplace les frontières, bouleverse les sociétés et imprime sa marque sur les mémoires.

Le roman noir observe alors les rapports de force autant que les existences prises dans leur étau. À travers quatorze tables rondes et une affiche internationale, le festival confronte la fiction aux secousses politiques, aux héritages coloniaux et aux blessures de l’Histoire.

Premier temps fort, vendredi 9 octobre à 20h30 : « Aux frontières des conflits » réunit Andreï Kourkov et Olivier Truc. Des plaines d’Ukraine aux confins du Grand Nord, leurs univers installent l’intrigue dans des territoires aux contours mouvants, soumis aux tensions politiques et aux soubresauts du présent. Derrière les cartes et les lignes de partage, les trajectoires humaines occupent le premier plan. La géopolitique n’a plus rien d’un arrière-plan abstrait ; elle s’inscrit dans les corps, les choix et les vies quotidiennes.

Samedi 10 octobre à 10h15, « Guerres, empires et trafics » élargit la focale. Patrick Bard, Laurent Guillaume et Abir Mukherjee explorent un monde recomposé par la fin des puissances impériales, les affrontements et la guerre froide.

Le crime épouse la circulation des hommes, des armes et de l’héroïne, d’un continent à l’autre. Sous le vernis de l’enquête apparaît une cartographie des échanges clandestins, des dominations anciennes et des désordres nés des grands basculements géopolitiques.

À 15h50, « Quand le polar enquête sur l’Histoire » ramène le regard vers les fractures du passé. Gwenaël Bulteau et Abir Mukherjee abordent les ravages des combats, la domination coloniale et le poids des idéologies dans les destinées individuelles.

Ici, la mécanique criminelle dialogue avec la mémoire politique et les héritages collectifs. Le récit policier prend ainsi la forme d’une chambre d’écho où les blessures anciennes restent actives dans le présent.

Par Inès Lefoulon

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