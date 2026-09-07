À Morges, Le Livre sur les quais confirme son succès sans chercher à grandir

Rythmée par des débats, lectures, performances et dédicaces, cette édition, placée sous la présidence d’honneur de Delphine de Vigan, célébrait également les 40 ans des éditions Noir sur Blanc.

Colum McCann, Michel Bussi, Julia Kerninon, Philippe Besson, Gouzel Iakhina, Katie Kitamura, Elisa Shua Dusapin, François-Henri Désérable, Éric-Emmanuel Schmitt, Adèle Haenel, Patrick Boucheron, Jul ou encore Marc Voltenauer figuraient parmi les invités. La rentrée littéraire était également bien représentée : Louise Chennevière, Ananda Devi, Sonia Devillers, Thélyson Orélien et Sylvain Prudhomme, tous présents à Morges, ont depuis rejoint la première sélection du prix Goncourt 2026.

ActuaLitté avait présenté plusieurs des nouvelles propositions imaginées pour cette édition, des croisières sur le Léman aux voyages en cars postaux rétro, en passant par une lecture silencieuse collective et une « battle » de classiques.

Moins grandir, mieux circuler

Le principal changement était toutefois visible avant même d'entrer dans une salle. Les espaces de dédicaces ont été davantage étirés le long des quais afin d'éviter les points de congestion et de laisser davantage de place à la circulation. Le public s'est approprié terrasses, pelouses et murets pour lire, discuter ou prolonger les rencontres au bord du Léman.

Une nouvelle Scène du lac, dotée de 130 places face au Léman et aux Alpes, a également rejoint les espaces habituels du festival, du Casino à l'hôtel du Mont-Blanc et à la Scène du parc.

Cette évolution correspond à une orientation que l'équipe avait déjà exposée avant l'ouverture. Dans un entretien accordé à ActuaLitté, la directrice artistique Adélaïde Fabre insistait sur la recherche de nouvelles formes sans abandonner ce qui fait l'identité de la manifestation : la proximité entre les écrivains et leurs lecteurs.

Le festival résume désormais cette logique assez simplement : ne plus chercher à grandir, mais à mieux accueillir.

Le retour sur le Léman

Après une année d'interruption, les croisières littéraires ont retrouvé le lac et leur public. Les cars postaux rétro ont de leur côté conduit des festivaliers jusqu'à la Fondation Jan Michalski, à Montricher, prolongeant le programme hors du centre de Morges.

Au Casino, un nouveau système de réservation gratuite par bracelet devait faciliter l'accès aux rencontres les plus demandées. Celles-ci pouvaient également être suivies en direct au Grenier bernois, où une centaine de places supplémentaires avaient été aménagées.

Les cartes blanches confiées à Delphine de Vigan et les échanges réunissant notamment Chowra Makaremi, Joann Sfar, Johann Chapoutot ou Jacques-Étienne Bovard ont compté parmi les temps forts annoncés par les organisateurs. Karaoké littéraire, ateliers et performances ont complété un programme qui cherchait, cette année encore, à faire circuler la littérature au-delà du traditionnel face-à-face entre un auteur et son public.

Des récits transmis d'une génération à l'autre

La jeunesse occupait également une place importante dans cette 17e édition, autour du thème « Se raconter des histoires ». Un projet intergénérationnel a notamment réuni des gymnasiens et des résidents d'EMS : les élèves ont recueilli leurs récits de vie avant de les transformer en textes présentés pendant le festival. L'expérience doit être reconduite en 2027.

« Chaque année, une forme de féerie s'installe sur les quais, portée par les livres et les rencontres. L'accueil des bénévoles et des équipes donné dans ce cadre unique participe pleinement à l'atmosphère si particulière du festival tant apprécié par les autrices, les auteurs et le public », souligne Alix Billen, directrice du Livre sur les quais.

Si les organisateurs ne communiquent pas de chiffre précis de fréquentation, ils la disent constante par rapport aux éditions précédentes, tandis que les ventes de livres progressent. Un résultat qui conforte, à leurs yeux, le choix de privilégier les conditions de rencontre plutôt qu'une course aux volumes.

Le prochain chapitre est déjà daté : la 18e édition du Livre sur les quais se tiendra du 3 au 5 septembre 2027 à Morges.

Crédits photo : Le livre sur les quais

Par Hocine Bouhadjera

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