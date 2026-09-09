Les Aventuriales 2026 dévoilent leurs grandes voix

Pour leur douzième édition, les Aventuriales placent les écrivains et les artistes au cœur du rendez-vous. Les 26 et 27 septembre 2026, à Ménétrol, la manifestation rassemble des voix venues de multiples horizons, au sein d’un ensemble qui compte près d’une centaine d’auteurs et d’autrices.

Science-fiction, fantasy, fantastique, uchronie, romance ou littérature jeunesse composent ainsi un paysage particulièrement ouvert, où les genres, les générations et les sensibilités se répondent.

Au premier rang figure Ian McDonald, invité d’honneur de cette édition. Né à Manchester en 1960 et installé en Irlande du Nord depuis l’enfance, l’écrivain vit aujourd’hui à Belfast. Sa bibliographie compte vingt-six romans, plusieurs recueils de nouvelles et une dizaine de novellas, auxquels s’ajoutent plus d’une quinzaine de récompenses internationales.

Son univers traverse aussi bien la hard science que le fantastique, la fantasy ou le merveilleux, avec un goût marqué pour les sociétés complexes et les intrigues à plusieurs niveaux. Le Fleuve des Dieux, L’Odyssée des Mondes, la série Luna, Brasyl ou La Maison des Derviches jalonnent un parcours prolongé en 2026 par Aspects, publié au Bélial’.

Deux figures familières des littératures de genre entourent l’invité d’honneur. Morgan of Glencoe, marraine des Aventuriales 2026, cultive une identité artistique plurielle, entre écriture, composition, chant, harpe, conte et streaming. Sa saga La Dernière Geste, dont le cinquième tome accompagne son retour à Ménétrol, déploie une uchronie nourrie de traditions celtiques, traversée par les thèmes de la liberté et de l’entraide.

Le parrain Pierre Grimbert incarne quant à lui une fantasy française au long cours. Son œuvre foisonnante comprend notamment le cycle de Ji, La Malerune, Le Prophétionnel, Gonelore ou encore 21 Lames, sans oublier ses textes fantastiques destinés à la jeunesse.

Autour de ce trio, la programmation multiplie les tonalités. Isabelle Bauthian navigue entre roman, bande dessinée, vulgarisation scientifique et traduction, tandis que Christopher Bouix inscrit sa fiction dans la science-fiction, l’anticipation et l’observation de la société contemporaine.

Christophe Nicolas privilégie les territoires plus sombres du thriller fantastique ; Liv Stone associe romance, archéologie, mythes et légendes ; Ielenna s’est forgé un lectorat dès ses premières publications sur Internet ; Orlane Gray mêle fantasy, drame et sentiments, quand Pierre Léauté, professeur d’histoire et de géopolitique, détourne les faits historiques à travers le fantastique et l’uchronie.

À cette galerie s’ajoute Clémence Verdeil, créatrice de l’affiche 2026, dont le travail aux couleurs franches et aux motifs dynamiques apporte un autre visage à cette édition.

Par Inès Lefoulon

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