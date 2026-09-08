Read & Shine revient à la Gaîté Lyrique avec “Mémoires pour les lendemains

Le festival littéraire Read & Shine, porté par Overbookées, revient le 19 septembre 2026 à la Gaîté Lyrique pour une quatrième édition placée sous le thème « Mémoires pour les lendemains ». Tables rondes, conversations, ateliers, lectures, dédicaces et DJ set rythmeront une journée consacrée aux héritages, aux récits invisibilisés et aux futurs à construire.
Le 08/09/2026 à 14:33 par Hocine Bouhadjera
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08/09/2026 à 14:33
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Fondé par Déli en 2021, Overbookées se présente comme un espace de promotion des littératures et récits invisibilisés. Le projet s'est depuis développé autour d'un book club, de rencontres, d'une résidence d'écriture, d'un podcast et du festival Read & Shine, qui en constitue l'un des principaux rendez-vous publics. Selon les organisateurs, plus de 70 rencontres et 50 invitées et invités ont déjà été accueillis depuis sa création.
Pour cette quatrième édition, attendue le samedi 19 septembre de 13h à 22h à la Gaîté Lyrique, à Paris, le festival annonce environ 1500 personnes. L'entrée sera libre, à l'exception des tables rondes organisées dans l'auditorium et de certains ateliers.
Le programme se construit autour de trois grandes tables rondes. La première, « Maternité(s) et transmission », réunira Nadège Erika, Maïram Guissé et Tahnee, sous la modération de Jennifer Padjemi, autour des héritages transmis et des expériences de la maternité.
« Voyage avec les invisibles » fera ensuite dialoguer Eve Blouin, Isis Labeau-Caberia, Grégory Pierrot et Jennifer Richard. La rencontre, modérée par Déli, interrogera la manière dont les figures de résistance, les ancêtres et les « fantômes de la révolution noire » peuvent encore nourrir les luttes contemporaines.
Enfin, la table ronde « 2027 : contrer la dystopie » réunira Michael Roch, Maboula Soumahoro et LK Imany, avec Laura Nsafou à la modération. À l'approche de l'échéance présidentielle, les intervenants réfléchiront aux outils que peuvent fournir la littérature, le savoir et les récits minoritaires pour écrire d'autres futurs possibles.
Le festival prévoit également plusieurs formats plus courts. Diasporista proposera « Compléter les silences », une conversation et un geste d'écriture autour des femmes ultramarines dont l'histoire reste lacunaire. Les contributions du public seront appelées à rejoindre les murs de la Gaîté Lyrique tout au long de la journée.
Lucie Meslien présentera de son côté Filani, les jumeaux des mers, à travers une lecture d'extraits et un échange destiné aux enfants et à leurs parents autour de l'esclavage et de la résistance. Elle animera aussi un atelier, à partir de 5 ans, invitant les enfants à imaginer et dessiner leur héroïne ou héros de la liberté.
Le collectif Bissai participera également à cette édition avec une conversation consacrée au racisme et à la santé, à l'occasion du troisième numéro de sa revue FACE B, ainsi qu'un atelier d'écriture animé par Ruth Nkidiaka autour de « ce qui refuse de disparaître » et des mémoires conservées par les corps.
La journée s'achèvera en musique avec un DJ set de Cheetah, DJ et curatrice culturelle dont le travail porte sur les créativités afro-diasporiques. Stands, dédicaces et buvette resteront accessibles en continu.
Parmi les autres noms annoncés au programme figurent notamment Laura Nsafou, Jennifer Padjemi, Maboula Soumahoro, Michael Roch, Jennifer Richard, Grégory Pierrot ou encore Isis Labeau-Caberia.
Le programme détaillé est à retrouver ici.
Crédits photo : Read & Shine, édition 2025
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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14/07/2026, 15:03
La Maison de la culture du Japon, à Paris, met à l'honneur les estampes et peintures érotiques japonaises de l'époque Edo (1603-1868) dans une exposition, du 12 novembre 2026 au 13 février 2027. Pour la première fois, un événement est entièrement dédié à ces shunga, ou « images de printemps ».
13/07/2026, 10:39
Le musée de la Bibliothèque nationale de France présente « Histoires d’animaux » du 18 septembre 2026 au 29 août 2027, sur le site Richelieu, dans la galerie Mazarin. Cette thématique annuelle réunit des œuvres et documents consacrés aux représentations de l’animal, du Moyen Âge à nos jours.
09/07/2026, 11:34
Du 11 juillet au 8 novembre, la médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins, à Brest, présente « L’UMOUR INDÉLÉBILE ! », une exposition consacrée à Marcel Gottlieb, connu sous le nom de Gotlib, dix ans après sa disparition. Produite par Brest en Bulle avec Ariane Gotlieb, elle réunit des planches originales, des objets personnels, des vidéos et des espaces thématiques pour retracer le parcours de l’auteur, de ses débuts dans la presse jeunesse à la création de revues de bande dessinée pour adultes.
08/07/2026, 17:15
La Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian inaugure en 2026 EX-LIBRIS, nouvelle résidence de recherche-création dédiée aux arts visuels et graphiques. Le premier lauréat, Raphaël Rubio Meau, développera un projet inédit en dialogue étroit avec les collections, archives et ressources documentaires de la Bibliothèque Gulbenkian, à Paris.
07/07/2026, 09:37
À la veille de la 80e édition du Festival d’Avignon, une enquête Ipsos bva confirme l’attachement des Français au théâtre. Mais, entre le prestige culturel de la scène, le prix des places et l’éloignement des salles, la fréquentation demeure inégale. Fabrice Luchini et Pierre Arditi dominent, eux, le classement des personnalités qui l’incarnent le mieux.
03/07/2026, 09:54
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD) consacrera, du 8 octobre 2026 au 13 juin 2027, une exposition à l’Escadron bleu, groupe de onze volontaires de la Croix-Rouge française envoyé en Pologne en 1945 pour participer au secours et au rapatriement de déportés français. « L’Escadron bleu, une épopée féminine » s’appuie notamment sur la bande dessinée de Virginie Ollagnier et Yan Le Pon, publiée chez Dupuis.
01/07/2026, 10:48
Le Musée de la BD de Bruxelles présente, jusqu’à la fin juin 2027, « L’Art de la BD… à la québécoise », une exposition entièrement consacrée à la création québécoise. Cette 11e déclinaison de l’exposition L’Art de la BD marque la première ouverture internationale de ce rendez-vous, avec près de 100 auteur·rices sélectionné·es à travers le Québec.
30/06/2026, 15:48
« Tu te rappelles de nos soirs d’été ? On rentrait de cours, presque en courant car les soirs étaient plus courts que les jours. On s’inventait joueurs de foot, arbitres, et présentateurs. On était heureux et jeunes. Innocents, presque insouciants mais on vivait. Et on avait la chance de pouvoir courir pour le jeu, pas pour notre vie. » (À Mots Roses) Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
29/06/2026, 15:07
À partir du 17 octobre 2026, le Château d’Aubenas présentera deux expositions inédites autour de l’image, du récit et de l’expérience sensible. La première, « Rêvez-vous de moutons électriques ? », réunira une vingtaine d’artistes internationaux autour des technologies numériques, de la mémoire et de la fiction, tandis que la seconde sera consacrée à l’artiste ardéchoise Marion Fayolle, entre dessin, écriture, corps et paysages.
26/06/2026, 12:57
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