Read & Shine revient à la Gaîté Lyrique avec “Mémoires pour les lendemains

Fondé par Déli en 2021, Overbookées se présente comme un espace de promotion des littératures et récits invisibilisés. Le projet s'est depuis développé autour d'un book club, de rencontres, d'une résidence d'écriture, d'un podcast et du festival Read & Shine, qui en constitue l'un des principaux rendez-vous publics. Selon les organisateurs, plus de 70 rencontres et 50 invitées et invités ont déjà été accueillis depuis sa création.

Pour cette quatrième édition, attendue le samedi 19 septembre de 13h à 22h à la Gaîté Lyrique, à Paris, le festival annonce environ 1500 personnes. L'entrée sera libre, à l'exception des tables rondes organisées dans l'auditorium et de certains ateliers.

Transmettre, faire revenir les invisibles, imaginer l'après

Le programme se construit autour de trois grandes tables rondes. La première, « Maternité(s) et transmission », réunira Nadège Erika, Maïram Guissé et Tahnee, sous la modération de Jennifer Padjemi, autour des héritages transmis et des expériences de la maternité.

« Voyage avec les invisibles » fera ensuite dialoguer Eve Blouin, Isis Labeau-Caberia, Grégory Pierrot et Jennifer Richard. La rencontre, modérée par Déli, interrogera la manière dont les figures de résistance, les ancêtres et les « fantômes de la révolution noire » peuvent encore nourrir les luttes contemporaines.

Enfin, la table ronde « 2027 : contrer la dystopie » réunira Michael Roch, Maboula Soumahoro et LK Imany, avec Laura Nsafou à la modération. À l'approche de l'échéance présidentielle, les intervenants réfléchiront aux outils que peuvent fournir la littérature, le savoir et les récits minoritaires pour écrire d'autres futurs possibles.

Écrire les silences, transmettre aux plus jeunes

Le festival prévoit également plusieurs formats plus courts. Diasporista proposera « Compléter les silences », une conversation et un geste d'écriture autour des femmes ultramarines dont l'histoire reste lacunaire. Les contributions du public seront appelées à rejoindre les murs de la Gaîté Lyrique tout au long de la journée.

Lucie Meslien présentera de son côté Filani, les jumeaux des mers, à travers une lecture d'extraits et un échange destiné aux enfants et à leurs parents autour de l'esclavage et de la résistance. Elle animera aussi un atelier, à partir de 5 ans, invitant les enfants à imaginer et dessiner leur héroïne ou héros de la liberté.

Le collectif Bissai participera également à cette édition avec une conversation consacrée au racisme et à la santé, à l'occasion du troisième numéro de sa revue FACE B, ainsi qu'un atelier d'écriture animé par Ruth Nkidiaka autour de « ce qui refuse de disparaître » et des mémoires conservées par les corps.

La journée s'achèvera en musique avec un DJ set de Cheetah, DJ et curatrice culturelle dont le travail porte sur les créativités afro-diasporiques. Stands, dédicaces et buvette resteront accessibles en continu.

Parmi les autres noms annoncés au programme figurent notamment Laura Nsafou, Jennifer Padjemi, Maboula Soumahoro, Michael Roch, Jennifer Richard, Grégory Pierrot ou encore Isis Labeau-Caberia.

Le programme détaillé est à retrouver ici.

Crédits photo : Read & Shine, édition 2025

Par Hocine Bouhadjera

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