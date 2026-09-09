Faire exister des espaces littéraires alternatifs contre vents et marées

Le festival Read & Shine est de retour pour sa 4e édition. Établie à la Gaîté Lyrique pour la deuxième fois et dédiée aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, cette manifestation tente de combler les manques d’un marché littéraire dysfonctionnel.

La littérature telle qu’elle est valorisée par le monde du livre est très blanche, très codifiée et exclusive. Pour ma part, c’est dans ma vingtaine que je comprends qu’une autre littérature existe : afrodiasporique, historique, créative, portant des revendications décoloniales encore actuelles... Pour mieux comprendre les textes de Césaire, Fanon, bell hooks et de leurs héritiers, je décide de créer un club de lecture en 2021: Overbookées.

5 personnes, 10, 20, 30 et autant de rencontres. Des auteurs et des autrices, que l’on ne voit pas dans la Grande Librairie ou au Salon du livre de Paris comme Mai ou Hadidja Shona répondent à mon invitation. On discute, on apprend, on rêve, on se soigne, on crée. En 2023, je lance la première édition du festival à guichets fermés à la Maison de la conversation… sans subventions ni aucune aide.

On réitère l’année suivante, dans un écosystème culturel toujours aussi fragile. En 2025, on déménage à la Gaîté Lyrique où nous accueillons 1500 personnes autour de Grâce Ly, Vidya Narine, Pamela Ohene-Nyako, Solène Brun... Un succès d’estime inespéré pour une petite structure mettant en avant des auteurs et autrices qui ne trouvent pas grâce dans les circuits traditionnels et alors que « les jeunes ne lisent pas ». Peut-être lisent-ils autre chose, autrement. Pour une partie d’entre eux en tout cas.

La mission à l’heure de la concentration éditoriale

Du ressenti personnel de ne pas être représentée dans les livres, je découvre un écosystème complexe et qui ostracise certaines voix et se concentre encore plus. Comme d’autres petites structures, Overbookées contribue à leur donner une visibilité par les chroniques en ligne, les clubs de lecture, les ateliers d’écriture, le podcast et le festival.

Face aux appels au boycott lancés contre les auteurs publiés chez Grasset suite au licenciement de son directeur historique qui perdent leur sens lorsqu’ils touchent des autrices déjà invisibilisées comme Maïram Guissé et Isis Labeau Caberia (qui réhabilitent les voix passées et présentes des femmes effacées de la petite et de la grande Histoire) ;

Face aux attaques islamophobes et racistes subies par LK Imany et Maboula Soumahoro ;

Face à l’appel à rassemblement par un groupuscule d’extrême-droite dont le festival Read & Shine a été la cible l’an dernier ;

Face à la concentration éditoriale et à la montée de l’extrême-droite…

Des espaces de rencontres entre ces auteurs et ces autrices et leur public constitue un contrepoids essentiel.

Si l’industrie littéraire est certes en crise, certains groupes minorisés continuent de s’inscrire en résistance.

Une édition dédiée aux mémoires pour les lendemains

C’est pour honorer les résistances, les figures et les savoirs d’hier avec nuance que le prochain festival portera sur le thème des Mémoires pour les lendemains. Nous entendons dispenser des outils féministes et antiracistes, promouvoir le débat, offrir des clés de compréhension indispensables de notre histoire commune et mettre en valeur les travaux et récits de nos invités.

Si celles et ceux dont ils narrent les parcours, histoires et expériences ont pu résister, alors, collectivement, nous le pouvons aussi. C’est ce à quoi Overbookées continuera de s’employer à travers ses différents projets.

Crédits photo : Read & Shine

Par Auteur invité

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