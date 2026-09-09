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Louis Constantin, le graphiste qui donna un visage à "Biblio”, est mort

Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.

Le 09/09/2026 à 13:30 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

09/09/2026 à 13:30

Hocine Bouhadjera

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Dans un hommage consacré à celui avec qui leur maison a longtemps travaillé, Philippe Thiollier, directeur de L'Asiathèque, et Christiane Thiollier, qui a fondé la maison avec Alain Thiollier, font commencer son parcours professionnel par ce qu'ils qualifient d'« aventure extraordinaire ».

À 22 ans, face à 1200 projets

Nous sommes en 1982. Louis Constantin sort de l'École Estienne, et accomplit encore son service militaire lorsque Hachette entreprend de renouveler l'apparence d'une institution éditoriale : Le Livre de Poche.

Claude Romagny, alors chargé de la présentation des livres chez Hachette, et le graphiste Philippe Gentil lancent un concours à l'échelle européenne. Chaque candidat doit imaginer quatre maquettes. 1200 projets sont présentés, soit quelque 4800 documents soumis à un jury où siègent notamment Bernard Pivot, Jean-Michel Folon, Jean-Michel Jarre, Isabelle Huppert ou encore Roger Thérond. Et le jeune graphiste remporte le premier prix.

Le règlement laissait à Hachette la liberté de retenir un autre projet en fonction de considérations éditoriales et commerciales. C'est finalement la maquette classée sixième, celle de Pascal Verckers, qui est choisie pour habiller la collection générale.

Le travail de Constantin n'est pas abandonné pour autant. Il trouve un autre terrain, qui vient précisément de s'ouvrir : une toute nouvelle collection : « Livre de Poche – Biblio ». « Biblio » en 1982, sous l'impulsion de Jean-Claude Brisville. « Biblio Essais » suivra en 1983, créée par Bernard-Henri Lévy. 

Concevoir une collection, et souvent ses couvertures

Pour « Biblio », il réalisera, selon l'hommage de L'Asiathèque, de nombreuses créations, assurant la maquette et, fréquemment, l'illustration des couvertures. On retrouve par exemple son nom associé à la couverture de Mr. North de Thornton Wilder dans la collection Biblio. 

La trace de son travail déborde rapidement de cette seule collection. Elle apparaît dans différentes branches de Hachette et du Livre de Poche, notamment du côté de la jeunesse. Il est notamment l'illustrateur des Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant, publiés chez Hachette Jeunesse en 1994, mais aussi du Petit Peintre de Florence de Pilar Molina Llorente ou des Allumettes suédoises de Robert Sabatier.

Ses illustrations auront survécu aux premières éditions et aux changements de maquettes : certaines sont encore créditées dans des rééditions des années 2000 et 2010. 

Des « poèmes à jouer » avec Jean-Luc Moreau

Louis Constantin ne s'est pas limité aux couvertures. Avec le poète Jean-Luc Moreau, il participe à un ouvrage où le rapport entre le texte et l'image devient le principe même de la lecture : Devinettes (Hachette Jeunesse, collection « Fleurs d'encre »), publié en 1991.

Jean-Luc Moreau y écrit de courts textes énigmatiques à partir des images de Louis Constantin. À l'époque, La Revue des livres pour enfants décrit un imagier où objets et personnages se rencontrent dans un étrange désordre et résume joliment l'ensemble comme des « poèmes à jouer ». Le livre connaîtra une seconde vie. En 2005, Gautier-Languereau publie Donne ta langue au chat (collection « Enfance est poésie »), toujours avec Jean-Luc Moreau et Louis Constantin.

Les images y sont travaillées dans une veine surréaliste : l'illustration ne livre pas immédiatement la réponse, mais participe au jeu de l'énigme. 

L'Asiathèque compte parmi les autres maisons auxquelles son travail restera durablement associé. Philippe et Christiane Thiollier rappellent notamment ses créations pour la collection des « Bilingues », dont il accompagne l'identité graphique.

Cette collection, toujours présente dans le catalogue de la maison, fait dialoguer sur la page le texte original et sa traduction française. Elle accueille depuis les années 1990 des langues et des littératures très diverses : arabe, grec moderne, quechua, coréen, hongrois, turc, kirghiz, persan ou encore chinois.

Crédits photo : Louis Constantin (L'Asiathèque)

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Mr. North

Thornton Wilder

Paru le 01/04/1990

446 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,30 €

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Les contes de la bécasse

Guy de Maupassant

Paru le 01/12/1994

Hachette

3,96 €

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Le petit peintre de Florence

Pilar Molina Llorente trad. Marie-José Lamorlette

Paru le 16/07/2014

152 pages

Hachette

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Les allumettes suédoises

Robert Sabatier

Paru le 24/09/2008

412 pages

Hachette

5,90 €

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Donne ta langue au chat

Louis Constantin, Jean-Luc Moreau

Paru le 02/03/2005

40 pages

Hachette

11,50 €

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Béla Bartok.

Bela Bartok

Paru le 01/11/1995

216 pages

L'Asiathèque - maison des langues du monde

18,00 €

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Jabrâ-Ibrâhîm Jabrâ trad. Luc-Willy Deheuvels

Paru le 27/01/2023

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Destins brisés

Ntinos Christianopoulos, Dinos Christianopoulos

Paru le 01/03/1997

131 pages

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Pour 3000 couronnes, GoRead traduit un roman par IA

Trois mille couronnes suédoises — environ 270 € — pour faire passer un roman de 80.000 mots dans une autre langue. GoRead, la plateforme d’autoédition cofondée par Jonas Tellander, cofondateur de Storytel, ajoute la traduction automatique à sa chaîne de production. Neuf langues sont proposées, sans relecture humaine systématique. Un tarif qui change l’échelle économique de l’opération, sans faire disparaître les questions de droits.

09/09/2026, 12:18

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Le fil d'or de Jeanne : La BD intergénérationnelle

Le fil d'or de Jeanne est une bande dessinée destinée au grand public : de 7 à 77 ans. Elle aborde les thèmes de la résilience et la transgénérationnalité. Un projet porté par Coli, autrice de la BD. 

09/09/2026, 11:52

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Kamel Daoud relaxé en diffamation, l’affaire Houris continue

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.

08/09/2026, 15:57

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Avec ses “manuels libres”, la région Île-de-France aurait outrepassé ses compétences

Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.

08/09/2026, 13:09

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La Région Sud veut intégrer l'agence régionale du livre à Arsud

Exclusif — Confrontée à une baisse de ses ressources, l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a été contrainte d'annuler plusieurs journées professionnelles prévues en septembre et octobre. La Région Sud, principale financeuse, confirme que sa contribution s'élève pour l'instant à 374.000 € en 2026, soit les 2/3 du montant attribué l'année précédente. Et envisage une intégration de l'agence au sein d'Arsud, établissement public administratif tourné vers la filière culturelle.

08/09/2026, 13:05

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Fenêtres sur Noël : 24 nouvelles, 28 bénévoles et une cause solidaire

Fenêtres sur Noël est un recueil de 24 nouvelles, écrit par 24 auteurices, mais créé par 28 bénévoles de l’association littéraire Humain.e.s de Lettres. 24 histoires autour des festivités de fin d’année sont à découvrir, qui feront voyager d’une émotion à une autre, positive ou plus sombre. Un projet avec une visée philanthropique, puisqu'une partie des bénéfices de la campagne Ulule, qui a débuté le 15 août dernier, sera reversée à l'association SOS Préma.

08/09/2026, 10:40

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Le Groupe NAP rachète le grossiste Le Comptoir du Livre

Le Groupe NAP, propriétaire des enseignes Maison de la Presse et Point Plus, annonce l'acquisition du grossiste Le Comptoir du Livre, un distributeur dont la création remonte à 1969. Cette intégration, qui comprend deux plateformes logistiques à Toulouse et Bordeaux, assurera « un accès rapide, diversifié et de qualité à toute l’offre éditoriale », assure la structure.

08/09/2026, 09:43

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Chez Editis, le grand “rangement” continue : Télémaque reprend son indépendance

Les éditions Télémaque repassent sous le contrôle de leur fondateur, Stéphane Watelet, sept ans après leur entrée dans le giron d’Editis. La cession, révélée ce lundi par La Lettre, intervient au moment où le deuxième groupe français d’édition poursuit une réorganisation de son périmètre. Mais, pour Télémaque, pas de rupture commerciale : la maison continuera d’être diffusée et distribuée par Interforum. 

07/09/2026, 18:33

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Une grève des libraires, pour “faire souffler un vent nouveau sur la branche”

Ce mardi 8 septembre sera marqué par une mobilisation sans doute inédite, en tout cas rarissime : les libraires de la France entière sont en effet invités à débrayer, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires engagées avec le Syndicat de la librairie française, organisation patronale du secteur. La CGT, à l'origine de l'appel à la grève, espère instaurer un nouveau rapport de force et porter des revendications sur les salaires et les dispositions de la convention collective.

07/09/2026, 16:28

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Même publié sur un réseau social, un texte est protégé par le droit d'auteur

Sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur le cas d'une reproduction d'un texte publié sur les réseaux sociaux par un quotidien en ligne. Malgré sa longueur modeste (22 lignes seulement), la publication peut être qualifiée d'« œuvre », selon la Cour, et le média qui l'a reproduite sans l'accord de son autrice pourrait avoir commis une infraction au droit d'auteur...

07/09/2026, 11:50

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BD : Celui qu’on a voulu effacer, sur les traces d'un passé méconnu

Tino s'est lancé dans une aventure sur les traces de son grand père Espagnol, Pedro Rodeiro Rico, un fervent résistant anti franquiste. Pedro était haut placé dans la résistance ainsi qu’un modèle pour les habitants du village de Monfero. Il faisait partie des meneurs qui luttaient pour les travailleurs et leurs convictions contre le parti franquiste qui voulait garder l’ordre et les traditions catholiques. Mais la lutte de Pedro n’a pas été sans obstacles… Son passé est sombre et mystérieux, personne ne semble vouloir en parler. Tino découvrira-t-il ce qu’il lui est arrivé ? 

07/09/2026, 11:11

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La Drac Centre-Val de Loire confiée à Naïma Ramalingom

Après plusieurs mois d'incertitude, la Direction régionale des affaires culturelles de Centre-Val de Loire a finalement trouvé sa directrice, en la personne de Naïma Ramalingom. Elle prend la relève de Christine Diacon, en poste depuis 2022.

07/09/2026, 10:01

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Des démineurs en librairie pour sauver un million de livres

À Detroit, John K. King Used & Rare Books abrite plus d’un million de volumes. Le 30 août, le tri d’une caisse de vieux flacons y a fait surgir un invité autrement moins fréquentable : un récipient étiqueté « acide picrique », daté de 1901, dont le contenu présentait des cristaux. Le lendemain, pompiers, spécialistes des matières dangereuses et démineurs ont bouclé le secteur. Aucun blessé n’a été signalé, pas plus que de pages froissées.

06/09/2026, 14:51

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Gibert Barbès : une mobilisation contre la fermeture

À Barbès, le plan de transformation de Gibert rencontre désormais une opposition bien identifiée. Lancée le 25 août par Valérie Van den Bos, libraire jeunesse, élue CGT au CSE de Gibert Joseph Paris et représentante de proximité du magasin, une pétition contre la fermeture du site a dépassé les 2000 signatures. Elle défend les 22 salariés de l'établissement, sa clientèle et le maintien d'une offre culturelle de proximité – le groupe, placé en redressement judiciaire fin avril, prévoit 84 suppressions de postes.

05/09/2026, 11:30

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Shueisha ouvre un million de pages de manga en plus de 100 langues

Pour ses 100 ans, Shueisha ne souffle pas seulement des bougies : l’éditeur de One Piece, Naruto ou Jujutsu Kaisen a mis en ligne MANGA MILLION, une plateforme gratuite et sans inscription réunissant environ 400 mangas et un million de pages traduites dans plus de 100 langues. Derrière le cadeau d’anniversaire, la maison japonaise entend aussi mesurer les lectures, faire connaître son fonds et préparer de nouvelles exploitations internationales.

05/09/2026, 11:10

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Disney lance sa romantasy sur Webtoon avant le livre

Disney Publishing prépare pour 2027 Disney Cursed Love, une série de quatre créations originales mêlant princesses Disney et romantasy. La première, The Curse of a Forsaken Heart, signée Emily McIntire et dessinée par Samairu, paraîtra d’abord sur Webtoon avant de gagner le papier. Pour cette nouvelle propriété éditoriale, le récit vertical ne vient donc pas adapter un livre déjà publié : il ouvre la marche.

05/09/2026, 10:50

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Ravensburger construit son offre de livres LEGO

À partir du printemps 2027, Ravensburger distribuera en Allemagne, en Autriche et en Suisse une sélection de livres LEGO conçus par AMEET. Quelque 40 nouveautés et 60 titres de fonds sont annoncés pour la première année. Derrière l’accord entre l’éditeur polonais et le groupe allemand, un enjeu très concret : faire circuler les mêmes produits entre librairies et magasins de jouets.

05/09/2026, 10:30

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Du Tripode à São Paulo : Aglaé de Chalus rejoint l’Ambassade de France au Brésil

Aglaé de Chalus, directrice de la communication du Tripode depuis 2023, rejoint l'Ambassade de France au Brésil comme attachée pour le livre et le débat d'idées, basée au Consulat général de France à São Paulo. Son départ entraîne une évolution interne chez l'éditeur : Carla Richard, jusqu'alors assistante graphisme et communication en alternance, reprend la responsabilité de la communication et de la presse.

04/09/2026, 17:47

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Hachette Éducation recrute une nouvelle éditrice

Après près de quatre années passées chez Miscellane, où elle travaillait pour la marque mercileslivres, Morgane Kesteman rejoint Hachette Éducation comme éditrice au sein du département Primaire. Un retour dans une maison qu'elle connaît déjà, puisqu'elle y avait effectué deux stages en 2020.

04/09/2026, 16:07

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Conférence nationale du handicap : vers un “plan de rattrapage” des livres adaptés

Décalée en raison d'une des canicules estivales, la Conférence nationale du handicap se déroule au « Prisme » à Bobigny, ce vendredi 4 septembre. À cette occasion, Emmanuel Macron a officialisé le lancement à venir du Portail de l'édition adaptée, aussi attendu que retardé. Un « plan de rattrapage » des livres adaptés doit donner un coup d'accélérateur à l'adaptation des catalogues, et plus particulièrement des titres qui ne sont plus commercialisés ou dont les maquettes sont complexes.

04/09/2026, 14:45

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“À Paris, Gibert a été le moteur économique du quartier Saint-Germain”

Engagé dans une procédure de redressement judiciaire et dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour ses magasins parisiens, le groupe Gibert connait une rentrée difficile. Alors que les salariés se mobilisent pour défendre leurs emplois, ils ont reçu le soutien de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint au maire de Paris chargé de l'emploi et de l'insertion, qui fut adjoint au commerce sous la précédente mandature.

04/09/2026, 13:11

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Censure aux États-Unis : les bibliothèques publiques au “point de rupture”

Livres retirés ou déplacés, événements annulés, financements menacés, conseils d'administration politisés, bibliothécaires harcelés voire licenciés : dans un nouveau rapport, PEN America estime que les bibliothèques publiques américaines font face à une menace qui ne porte plus seulement sur leurs collections, mais sur leur fonctionnement même. Une offensive qui s'est fortement structurée depuis 2021.

03/09/2026, 18:11

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Orange et Ammareal relancent leur collecte de livres auprès de 7000 salariés

Orange et le spécialiste du livre d’occasion Ammareal renouvellent en septembre une collecte de livres et de biens culturels auprès de quelque 7000 collaborateurs du groupe de télécommunications en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, après une première édition qui avait permis de récupérer 6400 articles en 2025.

03/09/2026, 17:53

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Un nouveau directeur des ressources humaines pour Louis Hachette Group

Louis Hachette Group nomme Adrian Lopez au poste de directeur des ressources humaines Groupe. Passé notamment par CEVA Logistics, Bolloré Logistics et XPO Logistics.

03/09/2026, 17:05

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Ultime numéro pour la revue 303, victime des coupes budgétaires

Le numéro 190 de la revue trimestrielle 303, paru en juillet dernier, clôt une aventure éditoriale démarrée il y a 42 ans, qui a également permis la publication de centaines d'ouvrages. Centrée sur les Pays de la Loire, la structure a été largement fragilisée par les coupes budgétaires décidées par la région et sa présidente, Christelle Morançais.

03/09/2026, 16:25

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Les Éditions du Cerf recrutent un éditeur chez l'Observatoire

Après quatre années passées aux Éditions de l’Observatoire, où il a occupé successivement les fonctions d’assistant puis de coordinateur éditorial, Marc Decoudun rejoint les Éditions du Cerf comme éditeur.

03/09/2026, 15:53

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Ouvrages adaptés : Les Liens qui Libérent et Mengès mis en demeure

Deux sociétés d'édition ont été mises en demeure par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en raison de manquements à l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. Effectué sur la plateforme PLATON, ce dépôt facilite la production d'ouvrages adaptés pour les personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques.

03/09/2026, 10:44

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France Livre renforce son équipe avec une ancienne de Bayard Jeunesse

Marianne Fournier a rejoint France Livre - The French Publishing Network en juillet 2026 en tant que responsable de projet. Elle arrive après plusieurs années consacrées aux droits étrangers et à la circulation internationale des catalogues, principalement entre la France et le Royaume-Uni.

02/09/2026, 17:41

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Le prêt d’ebooks en bibliothèque fait-il vraiment baisser les ventes ?

Une étude commandée par l’Association of American Publishers et l’Authors Guild estime que l’essor du prêt numérique en bibliothèque est associé à une baisse mesurable des ventes de livres, papier comme numériques. Publié le 1er septembre, le rapport de Secretariat Advisors arrive en pleine bataille américaine sur le prix et les conditions des licences accordées aux établissements. Cette fois, le débat s’accompagne de tableaux de régression.

02/09/2026, 17:01

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Rentrée sociale : les libraires appelés à la grève le 8 septembre

Exclusif - La rentrée sociale se profile, y compris en librairie. La Fédération CGT Commerce et Services appelle en effet l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la branche Librairie à la grève le 8 septembre prochain, « jour de reprise des négociations avec le Syndicat de la librairie française ».

02/09/2026, 16:19

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Les Chevaliers du Zodiaque : Kurumada réclame 15,6 millions € à son ancien manager

Masami Kurumada, créateur de Saint Seiya – Les Chevaliers du Zodiaque (Kana, trad. Thibaud Desbief), affirme que plusieurs de ses sociétés ont été victimes de détournements portant sur près de 4,69 milliards de yens, soit environ 25,3 millions €. 

02/09/2026, 12:42

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Les éditions Le Passage passent sous pavillon Glénat

Le groupe Glénat annonce l’acquisition des éditions Le Passage, maison parisienne fondée en 2001, jusqu’ici indépendante et spécialisée notamment dans l’histoire de l’art. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Le Passage conservera sa marque, ses équipes et son programme éditorial, tout en bénéficiant désormais des moyens opérationnels, commerciaux et logistiques de Glénat.

02/09/2026, 11:35

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Allemagne : Amazon condamné pour s'être sucré sur un best-seller diététique

La dermatologue, chercheuse en santé, autrice et animatrice allemande Yael Adler est sortie victorieuse, en première instance, d'un litige qui l'opposait à la plateforme Amazon. Cette dernière vendait en effet un ouvrage présenté comme un « complément » à son propre livre, paru en mars 2025 chez Droemer Knaur. La multinationale a été reconnue coupable d'infraction au droit de la personnalité, lequel encadre l'utilisation d'un nom, et forcée de cesser la vente du titre en question.

02/09/2026, 10:37

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
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